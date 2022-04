Stuntelend PSV ziet op bezoek bij Twente de titel verder uit zicht raken

Doelman Lars Unnerstall van Twente in duel met Olivier Boscagli van PSV. Beeld ANP

PSV zag de titel verder uit zicht raken, mede doordat Ajax eerder op de dag wel wist te winnen van FC Groningen. Met nog zes wedstrijden te gaan bedraagt het verschil met de koploper vier punten, plus een veel minder doelsaldo. De gelijkmaker van PSV in blessuretijd kwam te laat om de vroeg opgelopen schade volledig weg te poetsen.

Het was haast niet te bevatten hoe zwak PSV aan de wedstrijd begon. De ploeg werd in de eerste dertig minuten volledig omver geblazen in de sfeervolle Grolsch Veste. Groot was het contrast tussen de geestdrift van Twente, nummer vier van de eredivisie, en de apathische houding van PSV. In niets was te zien dat de ploeg moest winnen om in het spoor te blijven van koploper Ajax.

PSV kreeg aanvalsgolf na aanvalsgolf over zich heen en verzoop compleet binnen een half uur. Twente wist drie keer te scoren en daarmee kwam PSV nog goed weg. Ramiz Zerrouki raakte de paal en Joshua Brenet zag zijn doelpunt, na tussenkomst van de VAR, afgekeurd worden vanwege hands. Ricky van Wolfswinkel en (2x) en Michel Vlap scoorden wel.

Cynische ‘oeehhs’

Opnieuw was doelman Joël Drommel een bron van onrust van bij PSV. De keeper die dit seizoen overkwam van Twente kostte de ploeg dit seizoen al vaker punten. Nu greep hij weifelend in bij de doelpunten van Van Wolfswinkel. Veelzeggend waren de cynische ‘oeehhs’ die van de tribunes rolden zodra Drommel de bal had en het gejuich als diens collega Unnerstall, die afgelopen zomer de omgekeerde weg bewandelde, redde.

Toen het kwaad al geschied leek, schrok PSV pas wakker. Na 27 minuten kwamen de bezoekers voor het eerst in de buurt van het doel van Twente. Eran Zahavi schoot de bal naast. Niet veel later scoorde Joey Veerman wel. Met veel gevoel schoot de middenvelder de bal vanaf ruim twintig meter langs Unnerstall.

PSV voetbalde zichzelf in vorm voor de interlandbreak en, belangrijker, wist bijna al zijn wedstrijden te winnen. Schmidt waarschuwde toen al dat het slechts de warming-up was voor de beslissende fase van het seizoen. De Duitser greep in in de rust en wisselde Guti, Teze en Doan voor Madueke en de van blessures teruggekeerden Ramalho en Gakpo.

Terug in de wedstrijd

Laatstgenoemde bracht de spanning al snel terug in de wedstrijd. De aanvaller dribbelde vanaf links naar binnen en schoot met rechts fraai raak in de lange hoek. PSV knokte zich terug in de wedstrijd en leek via Gakpo op gelijke hoogte te komen. Maar diens tweede doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Het spel bleef in hoog tempo op en neer golven, met grote kansen voor beide doelen. Twente-middenvelder Vlap raakte van dichtbij de lat, Madueke namens PSV de paal. Het was haast niet bij te houden, zoveel gebeurde er. Juist op het moment dat Twente de overwinning over de streep leek te trekken, maakte Olivier Boscagli, na mistasten van Unnerstall gelijk.

Zo stapten beide ploegen na een geweldige wedstrijd met het nodige chagrijn van het veld. Twente verspeelde een zeker lijkende overwinning in blessuretijd, terwijl PSV het zicht op de titel ernstig zag vertroebelen.