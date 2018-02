Stunt van opgebloeide De Bakker geeft Davis Cupteam nog hoop

De late wissel van tegenstander was voor De Bakker geen reden tot paniek: 'Het was wel even schakelen. Tegen Lucas Pouille weet je dat het hard tegen hard wordt. Je moet constant bij de les zijn. Het niveau van Mannarino wisselt nog wel per wedstrijd. En hij is een leftie, daar speel ik niet graag tegen. Robin kwam nog met een uitstekende tip: veel vertragen naar zijn forehand, dat vindt hij niet fijn. Dus die heb ik veel gezocht.'



Het was geen wedstrijd vol wonderballen en winners. De Fransman had vooral veel moeite met de eerste service van De Bakker. 'De eerste set had hij misschien moeten winnen, daarna begon mijn spel te lopen, zeker mijn service. Ik wist ook dat hij zijn debuut maakte voor het Franse team. Ik heb wat dat betreft veel meer ervaring. Het doet me altijd goed om voor Nederland te spelen', aldus De Bakker.