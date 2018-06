Stunt van handballers tegen Zweden vervult doelman Gerrie Eijlers met trots en vertrouwen: op naar het EK

Voor het eerst in de historie hebben de Nederlandse handballers Zweden verslagen. De ploeg heeft zowaar ook uitzicht op deelname aan het WK van volgend jaar. ‘Dit had niemand verwacht.’

Bart Ravensberger, Ivo Steins en Luc Steins van Nederland eerder vorig jaar na een verloren wedstrijd tegen Denenmarken tijdens een EK kwalificatie wedstrijd. Foto ANP

Terwijl zijn teamgenoten elkaar nog gelukzalig omhelsden, had Gerrie Eijlers zich al snel herpakt. Hoe lang de Nederlandse handbalmannen op de roze wolk mochten zitten na de stuntzege van zaterdag op grootmacht Zweden? ‘Een half uur’, zei hij droogjes.

Veertien jaar tophandbal in de Duitse Bundesliga hebben hem geleerd dat blijven hangen in euforie geen zin heeft als er niets concreets is bereikt. Hoe bijzonder de prestatie ook is. Voor het eerst in de historie versloeg Nederland Zweden, het land dat in januari nog EK-finalist was. En dan niet in een gezapige oefenpot, maar in een play-offduel voor deelname aan het WK in 2019.

Woensdag wacht de return in Kristianstad. Als het Oranje lukt de 25-24-overwinning te verdedigen, is de eerste deelname aan een mondiale eindronde sinds 1961 een feit. ‘Natuurlijk zijn we blij. Dit had niemand verwacht, op papier hadden zij allang gewonnen. Maar het gaat om twee wedstrijden’, aldus Eijlers.

Leven voor handbal

Tegen Zweden bewees de keeper ook op 38-jarige leeftijd nog een plaaggeest te zijn voor de beste handballers van de wereld. ‘Dankjewel, Gerrie!’, schalde zaterdag door de Maaspoort, gevolgd door applaus van de volle tribunes, nadat hij voor de zoveelste keer een bal voor de kruising had weggekaatst.

Sinds 1998 is Eijlers niet weg te denken uit het Nederlandse doel. Bij Volendam begon hij zijn carrière, die bijna in de kiem werd gesmoord toen hij zwaargewond raakte bij de nieuwjaarsbrand in het Volendamse café De Hemel in 2001. Hij lag een aantal dagen op de intensive care, herstelde en pakte zo snel mogelijk het handbal op.

Twee jaar later vertrok hij naar Duitsland. Het langst stond hij onder de lat bij SC Magdeburg, een stabiele subtopper in de Bundesliga. Dat hij in het buitenland bekender is dan in zijn geboorteland, blijkt uit zijn Wikipediapagina. Hij heeft er één in het Duits, Italiaans, Spaans en Pools, maar niet in het Nederlands.

Carrière switch

In de zomer van 2017 keerde de keeper terug naar Volendam. Voor zijn gezin en om een maatschappelijke carrière op te bouwen. Inmiddels werkt hij in Purmerend bij een bedrijf dat apps ontwikkelt. ‘In het begin was dat zwaar’, zegt Eijlers. ‘Ik heb altijd mijn leven kunnen inrichten naar handbal en dan hapt een baan opeens 32 uur uit je week.’

Het werkende leven heeft nog geen effect op zijn keeperstalent, toonde hij tegen Zweden. ‘Vroeger speelde ik wekelijks tegen dit soort jongens. Het is leuk om dan weer eens een wedstrijd op dit niveau te spelen’, zei hij na het duel. Hoewel hij zaterdag meer genoot van de prestatie van het team dan van zijn eigen optreden.

Doelman Gerrie Eijlers in actie namens Nederland in 2010. Foto ANP

Sterk team

Nederland versloeg Zweden op indrukwekkende wijze. Geen moment leek Oranje onder de indruk van de spelers die op de loonlijst staan bij de beste teams van Europa. Het team speelde vol overgave en stond bijna het gehele duel op voorsprong.

Eijlers spreekt enthousiast over de huidige lichting van het Nederlands team, de zoveelste waarvan hij deel uitmaakt in twee decennia. Eijlers: ‘We hadden altijd wel goede groepen, maar op beslissende momenten kwamen we net iets tekort. Er was nooit echt een drive zoals nu bij zo’n Luc (Steins, 23 jaar, red.) of Kay (Smits, 21 jaar, red.). Dat vind ik mooi om te zien.’

Als veteraan deelt hij de lessen die hijzelf heeft geleerd. In de aanloop naar het duel met Zweden hamerde Eijlers er bijvoorbeeld op vooral niet te veel respect te tonen. Eijlers: ‘Ik weet namelijk nog wat ik voelde als ik tegen dit soort topspelers speelde. Dat je ontzag voor ze hebt en er niet aan denkt dat je ook gewoon kan winnen.’

Bondscoach Erlingur Richardsson bestempelt Eijlers als ‘heel belangrijk’ voor zijn team: ‘Hij is sinds oktober aanvoerder en heeft dat geweldig opgepakt. Hij weet hoe het is om in de top te spelen. Hij pusht de jongens op trainingen, neemt de leiding en praat op de juiste manier met ze.’

De IJslander is tevreden over de ontwikkeling van de ploeg sinds hij in oktober werd aangesteld als opvolger van Joop Fiege, die was opgestapt wegens onvrede met het beleid van de handbalbond. Langzaam kruipt de ploeg uit de schaduw van de succesvolle handbalvrouwen. In de afgelopen jaren werden ook al sterke landen als Polen en Wit-Rusland verslagen.

Op naar het EK

De wedstrijd tegen Zweden omschreef Richardsson als ‘een grote stap voor Nederland’: ‘Dit was goed voor het zelfvertrouwen van de spelers. Die jongens zien dat het gat met de wereldtop toch niet zo groot is. In Zweden moeten we net zo spelen. Niet passief dat ene doelpunt verschil verdedigen, maar aanvallen.’ Daar is Eijlers het mee eens: ‘Geen angst hebben en gewoon brutaal zijn.’

Het wordt hoe dan ook een hels karwei. Zweden zal zich niet nog een keer willen laten verrassen, weet hij. Of het woensdag nou wel of niet lukt, de keeper rust niet voordat hij een EK of WK heeft gespeeld met Nederland. Die eerste eindronde moet de kroon op zijn carrière worden.

Het EK 2020 heeft hij rood omcirkeld. Aan dat toernooi doen voor het eerst geen 16, maar 24 landen mee. Nederland zit in een kwalificatiepoule met Slovenië, Estland en Letland. De eerste twee en de beste nummers drie plaatsen zich direct. ‘Dat moeten we gewoon halen’, zegt Eijlers. ‘Daarom handbal ik eigenlijk nog.’