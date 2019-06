Studenten sprinten verbluffende tijden in Verenigde Staten

De Amerikaanse Sha’Carri Richardson en de Nigeriaan Divine Oduduru wonnen afgelopen weekeinde met verbluffende tijden de 100 meter op de prestigieuze Amerikaanse studentenkampioenschappen.

De 19-jarige eerstejaarsstudente uit Louisiana greep in Austin, Texas de ­titel in 10,75 seconden, de snelste tijd van dit seizoen en de negende tijd ooit gelopen door een vrouw. Het persoonlijk record van Dafne Schippers is 10,81.

Bij de mannen won de 22-jarige ­Oduduru, de jongste zoon uit een Nigeriaans gezin van tien kinderen, de studententitel in 9,86 seconden. Met die tijd evenaarde hij de beste seizoenstijd die de Amerikanen Noah Lyles en Christian Coleman vorige maand ­liepen bij de Diamond League van Shanghai. Met 9,86 staat hij zeventiende op de ranglijst aller tijden, die met 9,58 wordt aangevoerd door Usain Bolt.

Richardson kondigde woensdag op Twitter aan dat zij de universiteit verlaat om haar ‘levenslange droom’ in vervulling te laten gaan. Odudurus coach Wes Kittley liet weten dat het voor zijn pupil verreweg ook de verstandigste keuze zou zijn.

Amerikaanse studenten mogen in het NCAA-circuit geen geld verdienen door sponsorcontracten af te sluiten. Als profsprinter kunnen ze in korte tijd miljonair worden.

Coach Kittley was duidelijk over zijn advies aan Oduduru, die in 19,73 seconden ook de 200 meter won bij de studentenkampioenschappen: ‘Ik ga hem aanmoedigen prof te worden. Hij zou anders te veel geld moeten afslaan. Hij kan volgend jaar zijn hamstring verrekken en niets krijgen. Hoe kun je 350- of 400- of 500 duizend dollar per jaar afslaan, voor vijf jaar? Dat is 2,5 miljoen. Dat kan niet. Niet in onze wereld, niet in de atletiek.’

Amerikaanse studentenkampioenen groeien vaak uit tot wereld- of olympisch kampioen: Carl Lewis, Florence Griffith-Joyner en Justin ­Gatlin behoren tot de sprinters die hun internationale loopbaan begonnen met een NCAA-titel.