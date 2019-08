Stroeve start tijdens Olympisch Kwalificatietoernooi wordt Nederlandse volleyballers niet fataal

In de eerste twee sets had Nederland onvoldoende antwoord op het aanvalsspel van Zuid-Korea. Beeld Ronald Hoogendoorn

Op papier was de pot tegen Zuid-Korea de gemakkelijkste van het driedaagse toernooi in Ahoy. Nederland staat 15de op de wereldranglijst, de Koreanen 24. En de teamstatistieken spraken ook in het voordeel van de thuisspelers. De Nederlanders zijn langer en hebben meer kracht in huis dan de Koreanen.

Toch was de start van het OKT allesbehalve gemakkelijk. Vooraf had Thijs ter Horst, die drie jaar in Zuid-Korea speelde, de te volgen tactiek duidelijk uiteengezet. Nederland moest de Koreanen op kracht overtroeven. Hard serveren was het devies.

De Nederlandse spelers kregen het niet voor elkaar. Keer op keer wisten de Koreaanse spelers te pareren en met snel en slim spel gaatjes in de Nederlandse defensie te vinden. Zelfs aanvoerder Nimir Abdel-Aziz, normaliter het breekijzer van de ploeg, wist geen wezenlijke voorsprong te forceren.

‘Het was een bijna klassiek toernooibegin’, zei hij na de wedstrijd. De spanning, de verwachtingen hadden de ploeg van bondscoach Roberto Piazza in de weg gezeten.

De jonge Nederlandse ploeg, waar ervaren krachten Tim Smit en Michaël Parkinson door blessures ontbraken, had moeite elkaar te vinden en te begrijpen. Zo ging, ondanks veel fouten aan Koreaanse zijde en drie setpoints voor Nederland, na de eerste (23-25) ook de tweede set voor Nederland verloren, in 25-27.

Luuc van der Ent, zowel de jongste (21 jaar) als de langste man (2.08 meter) van de ploeg, merkte ook dat het stroefheid troef was. ‘Bij mij persoonlijk liep het ook niet. Of dat nu mentaal was, weet ik niet. Het kan van alles zijn.’

Spanning was het in ieder geval niet, dacht hij. Ook al heeft Van der Ent nog maar een tiental interlands gespeeld en is dit OKT veruit het belangrijkste toernooi van zijn nog korte loopbaan, extra druk voelde hij niet. ‘Natuurlijk, je weet dat dit niet iets normaals is, maar ik probeer er nuchter tegenaan te kijken. Het spel blijft hetzelfde wat ik altijd doe.’

Halverwege de wedstrijd gingen de Koreanen steeds slechter serveren. Zeker tien keer in de derde set ging een service van Koreaanse kant uit of in het net. En hoewel Nederland nog maar weinig verbetering in het eigen spel liet zien, profiteerde het van de punten die de tegenstander morste en won het de derde set (26-24).

Net nadat de Nederlanders de wedstrijd met kunst- en vliegwerk in leven hadden gehouden, strompelde aanvoerde Abdel-Aziz de catacomben van Ahoy in. De beste speler van Nederland, die veel van de punten in de eerste sets voor zijn rekening had genomen, was geblesseerd geraakt aan de kuit. ‘Of het kramp is of iets anders, dat weet ik niet’, vertelde de 27-jarige speler na afloop met een zak ijs op zijn linkerbeen.

Niveau moet omhoog

Het vertrek van de man die slagen van meer dan 100 kilometer per uur in huis heeft, leek de Nederlandse ploeg niet te deren. De omslag die onder zijn impuls had plaatsgevonden aan het eind van de derde set, zette door. Erg verrassend was dat volgens Van der Ent niet. ‘We staan als een team op het veld en dit zijn situaties die je ook in trainingen wel eens tegenkomt. Het gaat erom dat je heel goed met elkaar blijft praten.’

De technische staf had intussen aan de rand van het veld de eerste twee verloren sets geanalyseerd en gezien dat Zuid-Korea een iets andere tactiek volgde dan van tevoren verwacht. Van der Ent: ‘Daar hebben we ons blok op aangepast.’

Meer en meer vonden de Nederlanders antwoorden op de vindingrijkheid van de Koreanen en hengelden met 25-20 de vierde set binnen. Het geloof in een goede afloop groeide zichtbaar en culmineerde in de bevrijdende smash van Ter Horst, die met 15-12 de laatste set en de wedstrijd in het voordeel van Nederland besliste.

Het olympische ticket dat voor de winnaar van het OKT klaar ligt, is nog altijd in het zicht, maar om het te pakken moet het Nederlands niveau omhoog. België, de tegenstander op zaterdag, staat hoger op de wereldranglijst. De VS, de zondagopponent, is een echte volleybalgrootmacht. Beide landen zullen spaarzamer zijn in hun fouten en doeltreffender in hun aanvallen dan Zuid-Korea.

Van der Ent houdt desondanks een goed gevoel over aan de openingswedstrijd. ‘De eerste stap hebben we gezet. Daar ben ik trots op. En ik weet dat we meer in huis hebben.’