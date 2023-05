Stroef PSV blijft winnen en is op weg naar de voorronde van de Champions League

Xavi Simons van PSV krijgt de noppen van Mike Eerdhuijzen van Sparta in zijn bovenbeen. Een overtreding waar geen kaart voor werd gegeven. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een week na het winnen van de beker vertelde de gemoedstoestand van Ruud van Nistelrooij het verhaal van PSV tegen Sparta. Na een uiterst povere eerste helft, waarin de trainer zijn spelers druk schreeuwend en wijzend probeerde te bereiken, oogde hij na rust een stuk rustiger.

Staand met zijn armen over elkaar zag Van Nistelrooij in de tweede helft dat zijn wissels goed uitpakten en PSV op bezoek bij Sparta een belangrijke 1-0-overwinning boekte in de strijd om plek twee. Met nog drie duels te spelen is PSV zo goed als zeker van het felbegeerde ticket voor de voorronde van de Champions League.

PSV heeft vijf punten meer dan Ajax, de uittredend landskampioen die gelijkspeelde tegen AZ, en kan zich straks de winnaar van de verliezers noemen. Want zo mag de strijd om de tweede plek tussen Ajax en PSV bestempeld worden. De clubs mikten aan het begin van het seizoen op het kampioenschap, maar dat was buiten het minder kapitaalkrachtige Feyenoord gerekend, dat komend weekend de titel kan pakken.

De benauwde zege op Sparta was vanuit Eindhovens perspectief ook een weerspiegeling van het seizoen, of in ieder geval van de laatste maanden. Het spel van PSV oogt vaak stroef, maar de ploeg van Van Nistelrooij heeft een manier gevonden om de wedstrijden te winnen. ‘Zeker de laatste tijd zie je dat we echt voor elkaar willen vechten, ook al hebben we het bij momenten lastig’, aldus verdediger André Ramalho.

PSV kende rond de winterstop een zwakke periode met puntenverlies tegen Groningen, Fortuna, Sparta en Emmen. Sindsdien bleef het dertien competitiewedstrijden op rij ongeslagen (tien overwinningen). Vorige week wist PSV in de bekerfinale Ajax te verslaan. ‘De ploeg heeft zich goed hersteld van alle festiviteiten’, zei Van Nistelrooij.

Debuutseizoen als coach

In zijn debuutseizoen als coach is hij hard op weg naar een bevredigend einde van een uiterst wisselvallig seizoen. Met de oud-spits aan het roer won PSV de Johan Cruijff Schaal en de beker. Na de zege op Sparta en het gelijkspel van Ajax ligt ook plek twee voor het grijpen. Van Nistelrooij: ‘Dit is echt een teamprestatie waar we nu staan.’

PSV verschafte zich op Het Kasteel een riante uitgangspositie en kan in de komende thuisduels tegen Fortuna en Heerenveen het ticket voor de voorronde van de Champions League veiligstellen, al weigerde Van Nistelrooij te vroeg de balans op te maken. ‘Ik wil pas evalueren als de ranglijst definitief is. Dan gaan we kijken wat er wel en niet goed is gegaan.’

Bij die analyse moet hij een antwoord zien te vinden op de vraag hoe het kan dat er onvoldoende ontwikkeling zit in het spel van PSV. Ook tegen het stugge Sparta, dat de bal aan PSV gunde, lag het tempo lange tijd veel te laag en ontbrak het aan creativiteit. ‘In deze fase van het seizoen wil je dat bepaalde dingen beter gaan’, refereerde Van Nistelrooij aan het positiespel van zijn ploeg. ‘Maar als dat niet lukt, dan ga je ook naar andere oplossingen zoeken, zoals we in de tweede helft deden.’

Want dat is het andere deel van de evaluatie. Met het inbrengen van Phillipp Mwene, Anwar El Ghazi en Fábio Silva kwam er meer beweging in het spel van PSV. Silva en El Ghazi waren samen verantwoordelijk voor de verlossende treffer, waarbij El Ghazi een voorzet van Silva in tweede instantie binnen schoot. ‘Ik heb al vaker gezegd dat we iedereen nodig hebben’, aldus Van Nistelrooij.

Hameren op teambelang

Hij hamert het hele seizoen al op het teambelang en benadrukt herhaaldelijk dat elke speler daarin een belangrijke rol heeft. De laatste weken plukt PSV daar de vruchten van. In de bekerfinale maakte de ingevallen Thorgan Hazard de belangrijke gelijkmaker. Zaterdag was de gedrevenheid van Silva en El Ghazi tekenend voor de teamspirit die Van Nistelrooij predikt.

De trainer zei nog maar eens dat hij Silva ook volgend seizoen graag in Eindhoven zou zien, maar weet dat het een lastig verhaal wordt. PSV huurt de 20-jarige Portugees, die in de bekerfinale tegen Ajax de beslissende strafschop benutte, van het Engelse Wolverhampton Wanderers. De club uit de Premier League kocht hem drie jaar geleden voor veertig miljoen euro van Porto. ‘We weten waar hij onder contract staat en wat het prijskaartje zou moeten zijn.’

Nog zo’n speler op wie Van Nistelrooij altijd kan terugvallen is Érick Gutiérrez. De Mexicaanse middenvelder is eigenlijk nooit onomstreden, maar heeft zijn waarde wanneer hij speelt. Tegen Sparta verving hij de geschorste Ibrahim Sangaré. Ramalho: ‘Het is niet altijd even makkelijk om alle spelers maximaal gemotiveerd te houden, want iedereen gaat op zijn eigen manier om met teleurstellingen. Maar als groep proberen we de spirit erin te houden.’

Volgens de Braziliaanse verdediger mag PSV trots zijn op de twee prijzen die het al won, maar kan de club niet tevreden zijn als zij het seizoen als nummer twee eindigt. ‘Ik ken PSV als een grote club met veel historie die elk jaar als doel heeft om kampioen te worden. En zo hoort het ook te zijn bij een club als PSV.’