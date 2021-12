Strijdt Max Verstappen volgend jaar weer om de wereldtitel? Zo simpel is het niet; de auto wordt anders

Max Verstappen, net nadat hij wereldkampioen is geworden in Abu Dhabi. Beeld AFP

Eigenlijk was het zinderende titelgevecht tussen Verstappen en Lewis Hamilton een onbedoeld gevolg van de coronapandemie. De Formule 1 was van zins om dit jaar grote wijzigingen door te voeren, met volledig nieuwe auto’s. Maar toen de raceklasse in 2020 vanwege de pandemie de start van het seizoen maanden moest uitstellen, met amper inkomsten als resultaat, werd besloten de introductie van die nieuwe auto’s met een jaar uit te stellen. Zo kregen de teams wat meer financiële ademruimte, omdat het veel geld kost een nieuwe bolide te ontwerpen.

Gevolg was wel dat de ‘oude’ 2020-auto’s nog een jaar mee moesten. Dat bleek met name goed nieuws voor Verstappen. Dankzij een aerodynamische aanpassing die zijn auto minder hard raakte dan die van Hamilton en een aanzienlijk verbeterde Honda-motor bezat hij vanaf de eerste GP een auto die gelijkwaardig was aan die van Mercedes. Met uiteindelijk dus een van de spannendste F1-seizoenen ooit als resultaat.

Het leverde Red Bull en Mercedes gedurende het jaar ook een dilemma op: hoeveel tijd moesten ze steken in het verbeteren van de auto van dit jaar, ten koste van de auto van de komende jaren?

Ontwerpers en technici

De 2022-auto’s vragen veel van de ontwerpers en technici. Ze werken op een totaal ander aerodynamisch principe, waarbij niet langer de lucht die over de auto stroomt de doorslag geeft voor zaken als grip. De luchtverplaatsing onder de auto wordt in plaats daarvan cruciaal; het zogenoemde grondeffect. Ook worden de banden groter (diameter van 13 naar 18 inch, oftewel 33 naar 45 centimeter), waardoor de bolide zich anders zal gedragen.

Daar komt bij dat er afgelopen seizoen voor het eerst een budgetplafond gold in de Formule 1: zo’n 130 miljoen euro. Elke euro die naar de auto van dit jaar ging, kon niet in die van 2022. Mercedes en Red Bull moesten dat geld dus verdelen over twee auto's. Terwijl een team als Ferrari, dat al vroeg kansloos was voor de titel, direct vol inzette op 2022.

Het was niet toevallig dat Red Bull-teambaas Christian Horner juist dat team afgelopen weekeinde noemde bij een antwoord op een vraag over mogelijke nadelige gevolgen van de lange titelstrijd. ‘Misschien wel als Ferrari ons straks met de snelste auto wegblaast’, zei hij. ‘Maar ik denk dat we onze middelen op de juiste manier hebben ingezet en verdeeld.’

Emerson Fittipaldi

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi weet als geen ander dat een coureur vooraf nooit zeker weet of hij een auto heeft waarmee hij races kan winnen. Zeker niet als die auto ook nog eens compleet op de schop gaat. In minder dan de helft van zijn elf F1-seizoenen won hij wedstrijden.

Zelden werd hij vaker aangesproken op een circuit dan afgelopen weekeinde in Abu Dhabi. De Braziliaan won in 1974 het enige andere wereldkampioenschap waarbij de coureurs bij de slotrace op exact hetzelfde puntenaantal stonden. Max Verstappen volgde hem zondag op.

Een jaar later na zijn titel finishte Fittipaldi kansloos als tweede achter Niki Lauda’s superieure Ferrari 312T. Het onderstreept hoe belangrijk ook in zijn jaren technisch vernuft was. ‘Het gaat erom bij zo'n regelwijziging: wie heeft de beste auto, out of the box’, zegt Fittipaldi. ‘Dat maakt volgend jaar uitdagend. Snappen de technici het meteen en waar weten ze voordelen te vinden?’

Pikorde

De bekende Formule 1-analist Martin Brundle (158 GP’s) legt uit dat elke grote regelwijziging de pikorde in de klasse enigszins opschudt. Hij verwacht wel dat het uiteindelijk ‘gewoon’ weer de bekende topteams zijn die de zaken het beste voor elkaar zullen hebben. Simpelweg omdat ze de meeste kennis, middelen en kunde in huis hebben. ‘Het is een beetje de haves and have-nots’, zegt Brundle over het permanente verschil tussen de groten en kleintjes in de F1.

Het moet daarom ook raar lopen, denkt hij, of Verstappen en Hamilton strijden volgend jaar niet weer om zeges. Ook omdat één essentieel element van de bolides, de motor, niet wijzigt. ‘Dus we zullen niet al die betrouwbaarheidsproblemen zien zoals in 2014, toen deze motoren net waren geïntroduceerd.’

Bahrein

Of ze ook weer met elkaar een heel jaar om de titel strijden zal afhangen van hoe goed hun volledig nieuwe auto meteen is in combinatie met de motor, die tot het allerlaatste moment voor de eerste race in Bahrein in maart zal worden verbeterd. Daarna mag de krachtbron voor zeker drie seizoenen namelijk nauwelijks nog worden verbeterd.

De komende maanden zal er in de tien teamfabrieken dus in ieder geval non-stop worden doorgewerkt. Emerson Fittipaldi waarschuwt alvast voor het vele gespeculeer de komende maanden, bijvoorbeeld rond de testdagen, over wie het wel of niet goed voor elkaar lijkt te hebben. ‘Want als de kwalificatie voor de eerste race begint, stopt de bullshit pas.’