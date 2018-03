Strijdlustige Wüst toch nog flink achterop in Amsterdamse regen

Miho Takagi heeft op de openingsdag van het WK allround Ireen Wüst stevig onder druk gezet. De 23-jarige Japanse won de 500 meter met een ruime voorsprong en hield haar leidende positie vast met de tweede tijd op de 3 kilometer. Titelverdediger Wüst viel in de Amsterdamse regen tegen op de 500 meter en bleef ondanks de overwinning 3.000 meter op de tweede plek in het tussenklassement steken.



Voor Takagi lijkt de start van het WK allround op dat van vorig jaar. Ook toen opende de jonge pupil van de Nederlandse coach Johan de Wit sterk. Tot de slotafstand voerde ze in Hamar het klassement aan, maar toen ging het mis. Ze was doodnerveus geweest voor de 5 kilometer. Dat was niets voor Takagi. Zij is iemand die zich doorgaans niet snel druk maakt en anders dan veel van haar landgenoten graag op de voorgrond treedt. Door de zenuwen glipte de titel haar uit de vingers, maar de kans lijkt klein dat ze opnieuw in die valkuil trapt. Haar voorsprong op de regenachtige baan in het Olympisch Stadion is veel groter dan vorig jaar en ze presteert het hele seizoen al beter. Tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang veroverde ze zilver op de 1.500 meter, brons op de 1.000 meter en snelde met haar landgenotes naar goud op de ploegenachtervolging.