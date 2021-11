Strijders van Go Ahead vangen losse flodders van Ajax met verve op

Ajax probeerde met man en macht de beslissende treffer te forceren. Maar ook deze inzet van Edson Álvarez levert geen goal op. Beeld ANP

De knuffelploeg van Europa onderging de omstrengeling door de knuffelploeg van Nederland zondag gelaten. Ajax - Go Ahead Eagles eindigde in 0-0, waardoor Ajax alleen dankzij een beter doelsaldo dan PSV nog koploper in Nederland is.

Ze wierpen zich zondag overal voor en ze streden, de mannen in paars van Go Ahead Eagles uit Deventer. Mannen met namen als Warner Hahn, Gerrit Nauber, Joris Kramer en Bas Kuipers. Chapeau. Ajax blameerde zich in de Johan Cruijff Arena, ondanks het geweldige overwicht, met de tweede 0-0 op rij, na Heracles-uit. De balans in de eredivisie is sowieso bizar, met reeds negen verliespunten in twaalf duels, ondanks slechts twee doelpunten tegen. Dat vloekt nogal met de vier zeges in de Champions League.

Geen streepje licht

Tussen kampioen Ajax en promovendus Go Ahead Eagles, tussen grootkapitaal en kleingeld, scheen zondag geen streepje licht, in resultaat dan. Ajax, bekeken door Europa als uitblinkende ploeg uit een land met een kleine markt, danst zwierig op de continentale feesten met stralend hemellicht, maar heeft op de donkere dansvloer van het dorpshuis opeens last van stramme benen. Go Ahead, dat volop waardering oogst in de eredivisie, koesterde even zelfs hoop op de zege, toen invaller Cardona op de reddende doelman Pasveer afdribbelde.

Go Ahead verdedigde met een hart vol passie, geconcentreerd, zonder in aanvallend opzicht al te veel illusies te koesteren. Het was een kwestie van eerste klas ontregelen, op een nette manier, op het overdreven tijdrekken na. Ajax raakte getergd, het publiek liet zich meedrijven richting frustratie en wanhoop. Go Ahead, in de formatie 5-3-2, verleidde Ajax tot steeds meer onbezonnen, zinloos, ongeduldig spel. Davy Klaassen greep in de 77ste minuut naar zijn hoofd toen hij tegen de paal kopte. Ballen werden van de lijn gehaald of vielen net verkeerd. Menig Ajacied faalde ook opzichtig. De veelgeprezen Antony gaf bijvoorbeeld vrijwel alle voorzetten te laag, terwijl hij de ballen tegen Dortmund perfect voorlegde. Mohammed Kudus is geen schim van de Ghanees van voor zijn blessure en invaller Mohamed Daramy liep vooral zichzelf voorbij. Het is een typerend beeld, voor de afsluitende wedstrijd van ronde twaalf in de eredivisie: Ajax neemt, ruim twee jaar na zijn transfer voor 75 miljoen euro naar Juventus, afscheid van verdediger Matthijs de Ligt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertelt dat De Ligt, aanvoerder voor seizoen 2018-2019, destijds zei dat Ajax een ideale partner moest vinden in het centrum; dat werd Daley Blind. ‘Hij gaf Edwin en mij een zetje’, zegt Overmars. Het duwtje naar nieuw beleid. Zo ontstond een team dat wedijvert met de subtop van Europa, wie weet met de top, nu Ajax na vier wedstrijden is geplaatst voor de achtste finales.

Europa drijft Ajax, met André Onana zondag na zijn schorsing vanwege doping voor het eerst weer op de bank, tot zijn beste wedstrijden. Maar in Europa willen tegenstanders ook aanvallen. Zij hebben ook topspelers die gaan voor hun kans. In Nederland is dat anders, met grof gezegd twee categorieën opponenten. Zij die lekker meevoetballen en een leuke sparringpartner zijn. En, steeds vaker: tegenstanders die tegenhouden en zich tot het uiterste verzetten, die de tactische discipline kunnen opbrengen. FC Utrecht, Heracles vorige week, Go Ahead nu.

Slim bij elkaar geraapt

Een nieuwkomer, gedrukt aan de borst van de liefhebber vanwege de mooie wedstrijden in de klassieke Adelaarshorst vooral. Een elftal dat met slimheid bij elkaar is geraapt, met spelers die op een iets hoger niveau niet goed genoeg waren. Gerrit Nauber, een 29-jarige Duitser die tussen 2012 en 2017 voor Sportfreunde Lotte speelde. Wie kent ze niet, de Sportvrienden? Of Philippe Rommens, een Belg die niet goed genoeg was voor PSV en nu met oneindig loopwerk zaakjes regelt op het middenveld.

Enfin: Go Ahead speelt zeer defensief. Ajax, met Davy Klaassen en Mohammed Kudus voor Steven Berghuis (licht geblesseerd) en Ryan Gravenberch (die later invalt) kan alleen door de muur breken door snel en secuur te combineren. Dat lukt niet of nauwelijks, en schieten is geen specialiteit. De Ajacieden volharden in pogingen om de defensie met oneindige combinaties te doorklieven. Op een gegeven moment ontwaakt zelfs het publiek en verdwijnt de landerige sfeer voor vrij hartstochtelijke aanmoediging, al levert de aanhankelijkheid niets op.

Go Ahead heeft ook wat geluk, natuurlijk. De omroeper stelt tijdens de pauze vragen over de Champions League, over Matthijs de Ligt, die in zijn dankwoord suggereert dat hij eens zal terugkeren naar Ajax. Het is typerend. Bij Go Ahead hebben ze niets te maken met de Champions League, al heeft de viering van het punt een grotesk karakter, als een deel van de spelers terugkeert naar de hoek waar pakweg honderd supporters in het verder lege stadion hun keel schor zingen.