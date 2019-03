Strijd tot de laatste snik, en dan wint toch schaatster Sablikova de wereldtitel allround

Vijftien seconden was het verschil dat de Tsjechische moest goedmaken op de laatste afstand, de 5 kilometer. Normaal gesproken een veilige marge voor Takagi, de sprinter, maar met een ontketende Sablikova, de stayer, was de Nederlandse trainer in Japanse dienst, Johan de Wit, er niet gerust op.

Die vrees bleek terecht. Op de afsluitende afstand reed Sablikova 6.42,01, haar tweede wereldrecord van het weekend. Takagi leek aanvankelijk geïntimideerd door die snelle tijd. Bijna ging ze nog onderuit in haar race tegen Ireen Wüst, al herstelde zich ze daarna knap. Tot twee ronden voor het einde mocht ze hopen op de eindzege. Ze finishte in 7.02,72, goed voor de tweede plek dus.

De Japanse opende de vierkamp zaterdag met een snelle 500 meter: 37,22. Zó snel dat Ireen Wüst (38,46) en Europees kampioen Antoinette de Jong (38,52) het toernooi al zo goed als opgaven na de eerste afstand. Maar toen stond Sablikova op tijdens de 3 kilometer, terwijl zij nota bene met 39,32 tegen een nóg grotere achterstand was aangelopen.

Al direct in haar rit tegen De Jong maakte ze duidelijk voor het wereldrecord te willen gaan aanvallen. Het was de enige manier om nog kansrijk te kunnen zijn voor de eindzege. De gok pakte goed uit. Het oude wereldrecord was in handen van Cindy Klassen, gereden in 2006. Sablikova snoepte daar dit weekend een paar honderdsten vanaf: 3.53,31. Ze legde daarmee een belangrijke basis voor haar overwinning.

Opvallend was het wel dat Takagi nog zo’n sterk toernooi reed. Vorige week gaf ze nog acte de presence in Heerenveen, bij de WK sprint, waar ze als tweede eindigde. Pas na dat toernooi reisde ze af naar Calgary, het tijd- en hoogteverschil op de koop toenemend, omdat ze nu eenmaal heel graag in Heerenveen wilde rijden, met al die enthousiaste mensen op de tribune. Maar met twee keer een tweede plaats in één week zal zich afvragen of ze wel de juiste beslissing heeft gemaakt. Huilend zat na afloop op het middenterrein.

Antoinette de Jong eindigde het toernooi als derde, Ireen Wüst kwam niet verder dan de vijfde plaats. Ze begon de vierkamp met een matige 500 meter, die meer rennen dan schaatsen was geweest, zei ze tegenover de NOS. ‘Maar ook op mijn leeftijd maak je kennelijk nog domme fouten.’ Met haar mislukte 500 meter liep ze het hele toernooi achter de feiten aan.

Na het overlijden van haar ex-collega en vriendin Paulien van Deutekom, begin januari, kwam Wüst in een emotionele achtbaan terecht. Ze wist zich nadien nog één keer op te richten, op de 1.500 meter op de WK afstanden in Inzell. Het werd een fraai eerbetoon aan Van Deutekom. In Calgary concludeerde Wüst dat ze tegen haar grenzen opliep. ‘Ik wil wel, maar het gaat niet. De koek is een beetje op, vrees ik.’