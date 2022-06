Strenge coronaprotocollen en waarom Mathieu van der Poel niet op Pinkpop was

Angst heet een slechte raadgever te zijn. Wat zou een goede raadgever zijn in het geval van het coronavirus? In het peloton gedijt het momenteel als een op kweek gezette bacteriestam. De Ronde van Zwitserland verloor de helft van de acteurs. Ook andere etappekoersen kenden een leegloop. Met het oog op de nakende Tour de France haalde bijvoorbeeld Jumbo-Visma de hele ploeg uit Zwitserland. Team DSM en Ineos volstonden met het terugtrekken van enkel de besmette types.

Team Jumbo-Visma is duidelijk het strengst in de leer. De ploeg motiveerde het vertrek uit Zwitserland als volgt: Het is ‘in het belang van de gezondheid van de renners en staf, en ter bescherming van het peloton en de wedstrijd’. Kom er nog maar eens om in de wereld van vandaag; niet alleen beschermen we ons eigenbelang, de hele goegemeente dient te worden beschermd.

Wie de zin ook bedacht heeft - ze is even formeel als aalglad, ik geloof in de onderliggende oprechtheid. De heilige missie de Tour te winnen van Pogacar met Primoz Roglic of Jonas Vingegaard is iets minder heilig wanneer het virus de wedstrijd naar haar hand zou zetten.

Niet dat de huidige varianten van het virus heel gevaarlijk zijn voor de renners. Volgens de beroemde Belgische viroloog Marc van Ranst gaan nu de BA.4- en BA.5-varianten van omikron rond in het peloton. Iedereen is redelijk tot goed beschermd tegen excessieve gezondheidsschade door een hele rits vaccinaties en/of het doormaken van de infectie. Dat de zomergolf wel eens precies zou kunnen samenvallen met de Tour is volgens hem geen reden tot zorg.

De extra-sportieve inzichten van Van Ranst leidden op het web en de soosjal miediea tot een vermakelijke oorlog tussen sportgezinde wappies en sportgezinde aanhangers der feiten. De strijd bleef onbeslist, maar dit terzijde.

Zwevend tussen ploegprotocollen, de protocollen van de internationale wielerunie en zijn persoonlijke, sportief gemotiveerde protocollen uitte Dylan van Baarle in mijn ochtendkrant grote zorgen. Ineos-kopman Geraint Thomas won weliswaar de Tour de Suisse, ze waren met drie man overgebleven, maar de angst alsnog aan de beurt te komen was niet weg: ‘Je zou bijna zeggen dat je beter al een besmetting had kunnen oplopen, want zo kort voor de Tour wil je het niet meer krijgen’.

Helaas volgt het virus haar eigen logica. Peter Sagan moest Zwitserland verlaten na een derde besmetting op een rij. Het is een prijs waard - voor het virus.

Naar het schijnt lobbyen diverse wielerploegen bij de wielerunie voor een minder ingrijpend testprotocol. Minder testen levert immers minder zieken op. Alleen zo kan een gezonde Tour plaatsvinden.

De renners van Alpecin-Fenix, ook schielijk vertrokken uit Zwitserland, kregen van de leiding het dringende advies tot de Tour familiefeestjes, concerten en andere bijeenkomsten met veel volk te mijden.

Geen wonder dat ik Mathieu niet op Pinkpop zag.