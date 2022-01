Streng regime voor olympiërs in aanloop naar de Spelen: ‘Het is erg stressvol’

Personeel in beschermende kleding aan het werk met een body scanner in het mediacentrum in Beijing, China. De Spelen beginnen op 4 februari. Beeld Getty Images

Shorttrackster Yara van Kerkhof zit sinds afgelopen weekend in isolatie in een hotel in Heerenveen, net als haar ploeggenoten. Degenen met een gezin of huisgenoten zaten daar al langer. Alles om corona buiten de selectie te houden. ‘Ik vind het best spannend’, zegt Van Kerkhof, die sinds Kerst geen contact meer heeft gehad met familie of vrienden. ‘Ik heb de hele tijd het gevoel: laat ons maar vertrekken. In Beijing zit iedereen in de bubbel. Dat voelt veiliger.’

In de twee weken voor vertrek zijn de sporters, zoals de Chinese organisatie dat verlangt, onderworpen aan een streng regime. Via een app wordt elke dag de lichaamstemperatuur doorgegeven en een korte vragenlijst over gezondheidsklachten ingevuld. Daarnaast moet iedereen die naar de Spelen gaat in de laatste vier dagen voor vertrek twee negatieve PCR-tests ophoesten. ‘De eerste had ik gisteren, de tweede vandaag’, zegt Van Kerkhof, die vier jaar geleden olympisch zilver (500m) en brons (aflossing) pakte.

NOCNSF is, zeker na de coronagevallen onder sporters bij de Spelen van Tokio van afgelopen zomer, extra voorzichtig en heeft nog veel meer testmomenten ingebouwd voor de equipe. Dat gebeurt tot vlak voor het instappen, als iedereen nog een laatste sneltest doet. Wie positief blijkt, blijft achter.

Voorzorgsmaatregelen

Ook in het vliegtuig zelf zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Voor en achter de Nederlandse afvaardiging worden twee rijen stoelen leeg gehouden. Op die manier wordt de kans verkleind dat een sporter bij aankomst in China wordt gezien als een ‘close contact’, als iemand die dicht in de buurt van een besmette persoon is geweest. Als close contact worden de duimschroeven in het olympisch dorp nog wat verder aangehaald dan voor de andere sporters.

Schaatser Kjeld Nuis hield een achterdeurtje open voor zijn familie, vertelde hij vorige week. Vooral voor zijn zoontje. Die wilde hij in de weken voor de Spelen niet buitensluiten. De kleine maand dat hij hem in China moet missen vindt hij lang genoeg. ‘Dus deed hij na school een testje. Was het negatief, dan kon hij papa zien’. Nuis is gescheiden van de moeder van zijn kind en heeft hem drie dagen in de week bij zich. ‘Die drie dagen zijn me veel waard. Hem niet zien was geen optie.’

Waar omikron de besmettingscijfers in Nederland opjaagt voorbij het punt dat het RIVM het kan verwerken, zit de Chinese overheid erbovenop. Zonder ontzag voor privacy, economie of maatschappelijke ontwrichting probeert het land corona onder de duim te houden. Tussen 4 en 22 januari bleken 39 reizigers bij aankomst in Beijing positief, op een totaal van 2.586 tests. In de bubbel werd al 336.421 keer getest en werden 33 besmettingen geconstateerd. Die cijfers vallen in het niet bij wat de Nederlandse situatie. En dus houdt ook bobsleeër Ivo de Bruin de adem in tot het moment van vertrek.

In isolatie op Papendal

Hij zit met zijn ploeggenoten in isolatie op Papendal. Alle maaltijden nuttigt hij op zijn kamer en alleen voor de gezamenlijke training komt hij eruit. Twee uur per dag, soms twee keer twee uur, is hij bezig met zijn sport. Verder is hij alleen. ‘Al die uren op je kamer dringt het wel door dat het menens is.’

Bij de laatste drie wereldbekerwedstrijden van het seizoen ging het virus al als een razende rond onder de bobsleeërs. Al werden de Nederlandse sporters gespaard, de angst blijft. ‘Er zijn zoveel mogelijkheden deze laatste dagen om die vlucht niet te halen’, zegt de 35-jarige De Bruin, die in Beijing zijn olympische debuut maakt. ‘Daar is iedereen huiverig voor.’

En dus wordt de fitnessruimte die De Bruin en zijn teamgenoten gebruiken een uur voor de training leeggehaald en gelucht, worden ze dagelijks getest en zijn ze voortdurend bezig met ontsmetten en afstand houden. ‘Het is erg stressvol.’

Voorzichtig wat hygiëne betreft

Nuis, die in Beijing zijn olympische 1.500-metertitel wil verdedigen, tilt niet al te zwaar aan de bubbel waar hij nu al in is gezogen. Hij is voor belangrijke toernooien altijd al heel voorzichtig wat hygiëne betreft. En aan tijd voor vrienden of familie ontbreekt het hem ‘s winters sowieso. ‘Wat dat betreft is het niet eens heel anders. Het is niet leuk, maar ik ben er niet depressief onder.’

De 32-jarige schaatser probeert het positief te bekijken. Anders dan veel anderen kan hij zijn werk, zijn passie, zonder al te veel beperkingen uitoefenen. ‘Het is goed om er af en toe bij stil te staan dat wij kunnen doen wat we willen doen. Dat houdt me vrolijk.’