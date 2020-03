Streep door alle voorjaarsklassiekers: renners blijven thuis, ploegen moeten overleven

Het opeengepakte publiek aan de finish ziet dat Mathieu van der Poel wint vanuit een vrijwel hopeloze positie de Amstel Gold Race met een hele lange en verschroeiende eindsprint. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het leek er even op dat de Belgische overheid en koersorganisator Flanders Classics de horde maar niet konden nemen, dat ze er simpelweg niet aan wilden dat voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog de Ronde van Vlaanderen niet kon doorgaan. Maar toen dinsdag de Amaury Sport Organisation, die ook de Tour de France in de portefeuille heeft, besloot de nog later te verrijden klassiekers Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik te schrappen, was er geen houden meer aan.

De Ronde, voorzien voor 5 april, verdween nog diezelfde avond ook van de kalender, onder verwijzing naar het verbod op samenscholingen als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Woensdag volgden de annuleringen van de Amstel Gold Race op 19 april, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl; de laatste twee zijn ook van Flanders Classics.

Ploegen passen hun plannen aan. Renners krijgen van hun coaches de opdracht niet langer te streven naar een topvorm. De basisconditie bijhouden volstaat, in afwachting van nieuwe doelen verderop in het seizoen; wie weet wordt de Tour pas hun eerste wedstrijd. Getracht wordt ze vooral thuis te houden. Reizen is riskant, met kans op quarantaine en grenzen die plotseling worden gesloten. Het leidt tot wat scheve verhoudingen in de voorbereiding: waar sporters in Nederland en België nog buiten mogen trainen, zij het bij voorkeur in hun eentje, zijn hun collega’s in landen als Frankrijk, Italië en Spanje aangewezen op de rollers binnen of op het balkon.

Ondanks de kaalslag in de agenda zijn de financiële gevolgen voor de teams beperkt. In de wielrennerij nemen sponsoren zo'n 95 procent van het budget voor hun rekening. De rest wordt aangevuld door onder meer startgeld en merchandising. Het gemis van bijvoorbeeld entreegelden en uitzendrechten doet zich bij wielerploegen niet gelden.

Teammanager Iwan Spekenbrink van Sunweb, de ploeg van onder anderen Wilco Kelderman, Sam Oomen en Cees Bol, spreekt de veronderstelling tegen dat het vaak gewraakte verdienmodel van de ploegen – veel te afhankelijk van één of een beperkt aantal geldschieters – nu juist een uitkomst is. De situatie van deze weken is te uitzonderlijk. ‘Alle teams zullen blijven streven naar een grotere diversiteit aan inkomsten. Het probleem is dat het rendement van wedstrijden vrijwel geheel bij de organisatoren terechtkomt en niet bij de acteurs en de ploegen. Dat zie je helaas alleen maar in de wielrennerij.’

Hij maakt zich geen zorgen over de verbintenis met de hoofdsponsor, ook al is die actief in de zwaar getroffen reisbranche. ‘Die afspraken blijven staan. Sunweb is een bedrijf dat zich in moeilijke tijden niet wegsteekt en de gelegenheid juist zal aangrijpen de positie te versterken.’ Het contract tussen beide partijen is van onbepaalde duur. Ook van andere sponsoren heeft de manager niet vernomen dat ze overwegen af te haken. Afgezien van het mislopen van startgeld is er nog een schadepost als gevolg van het virus voorzien. Spekenbrink: ‘In de winter zijn onze renners op trainingskamp geweest, op hoogtestages – het is onze duurste periode. Als de koersen weer openbreken, zullen we ze er weer heen moeten sturen.’

De strop bij koersorganisatoren lijkt groter. Inkomstenbronnen als uitzendrechten, bedragen die gemeenten betalen voor het binnenhalen van de wedstrijd, de verkoop van VIP-plaatsen en het inschrijfgeld voor bijbehorende toertochten met soms meer dan 15.000 deelnemers vallen weg. Maar directeur Leo van Vliet van de Amstel Gold Race zegt dat de schade te overzien is, al geeft hij geen precieze cijfers. De afzegging van de wedstrijd kwam op een tijdstip dat de meeste kosten nog niet waren gemaakt. ‘Als we al bezig waren geweest met de opbouw van het VIP-dorp, had je een ander verhaal gehad. Maar de organisatie is gezond. Dit kunnen we aan.’ Hij prijst zich wel gelukkig met de geldschieter. ‘Heineken is zowel eigenaar van de wedstrijd als sponsor. Dat is een unieke situatie.’ Niet uitgesloten is dat er later alsnog een toertocht voor recreanten komt, los van de race voor de profs.

Flanders Classics, ook verantwoordelijk voor de eerder afgelaste wedstrijden Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem, spreekt van een ‘enorme aderlating’, al noemde ook directeur Tomas Van den Spiegel bij het programma Sporza geen bedragen. ‘Laten we vooral vooruitkijken.’ Hij put hoop uit het langere seizoen, waarin misschien nog ruimte kan worden gevonden voor de geschrapte wedstrijden, al is de kalender met de Tour, de Olympische Spelen, de Vuelta (met de start in Nederland) en het WK in Zwitserland overvol. Bij de herindeling van de agenda krijgen volgens de UCI de grote ronden en de vijf ‘monumenten’ in de klassiekers prioriteit. De Ronde van Vlaanderen is één van die vijf.

Er zou ook worden gekeken naar de mogelijkheid de Giro d’Italia toch nog eind mei te laten beginnen. De start op 9 mei in Boedapest verdween enkele weken geleden van het schema. Er treedt dan wel een overlapping op met de Ronde van Zwitserland en het Critérium du Dauphiné.