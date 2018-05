Strapatsen van voorzitter Iljoemzjinov breken schaakbond Fide op

De voor de hand liggende oplossing van de problemen is het vertrek van Iljoemzjinov, maar die is daartoe niet bereid. Zijn rol is pas uitgespeeld als begin oktober het congres van de Fide een andere president kiest. De door het bestuur naar voren geschoven Griek Makropoulos zal het bij die verkiezing opnemen tegen Iljoemzjinov, die een nieuw team rond zich heeft verzameld en hardnekkig om het behoud van zijn ambt zal strijden.



In de afgelopen week eindigden twee toernooien waaraan in deze rubriek eerder aandacht is besteed. Magnus Carlsen won het Gasjimov memorial in Sjamkir en bij het Amerikaans kampioenschap in St. Louis was Fabiano Caruana's fraaie eindscore van 8 uit 11 slechts goed voor de tweede plaats, een half punt achter de 26-jarige Sam Shankland.