Straftijd houdt Max Verstappen van podiumplaats

Max Verstappen en Valtteri Bottas strijden in de pitstraat van de Grand Prix van Monaco in Monte Carlo. Beeld BSR Agency

De winst ging voor de vierde keer dit seizoen naar de Brit Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen van Mercedes reed dik zestig ronden met Verstappen dicht op zijn achterwielen, maar hield stand tot aan de finish. Een ultieme inhaalpoging van Verstappen in de chicane na de tunnel mislukte.

‘Jammer. Ik heb het geprobeerd en een podiumplek zou dik verdiend zijn geweest, maar inhalen kan echt niet op dit circuit’, zei de Limburger van Red Bull op Ziggo Sport.

De start verliep vlekkeloos. Hamilton maakte vanaf poleposition geen fout en stuurde als eerste de bocht bij Sainte Devote in. Verstappen zag vanaf de derde startplek geen kans de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) al van de tweede positie de verdringen.

Dat lukte tien ronden later wel, nadat Monegask Charles Leclerc een lekke achterband aan flarden had gereden en de safetycar nodig was om de rubberen resten op te ruimen. Bijna alle coureurs doken vrijwel tegelijk de pitstraat in om van banden te wisselen. Verstappen haalde bij het wegrijden Bottas in en schoof door van de derde naar de tweede plek, maar hij gaf naar het oordeel van de wedstrijdleiding de Fin van Mercedes te weinig ruimte. De 5 seconden straftijd waren het gevolg.

Geen druppel regen

Het vervolg van de race was nerveus. Verstappen zocht meer dan zestig ronden naar een kansje om Hamilton in te halen. Het was zijn enige manier om die strafseconden in de race weg te poetsen, maar het bleek onmogelijk in de smalle straten. Zelfs op versleten banden wist vijfvoudig wereldkampioen Hamilton de Nederlander van zich af te houden. Regen had het raceverloop nog gunstig kunnen beïnvloeden voor de Limburger, maar het bleef bij enkele druppels.

De strafseconden kwamen erbij na de finish, waardoor Sebastian Vettel van Ferrari als tweede werd geklasseerd en Bottas als derde. Hamilton verstevigde door zijn 77ste overwinning in een Grand Prix zijn leidende positie in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De vierde plaats was wel het beste resultaat ooit voor Verstappen in Monaco.