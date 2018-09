Straffen in slopende WK-finale doen uitgeputte Steenhuis de das om

Guusje Steenhuis werd een jaar geleden als aanvoerder van de wereldranglijst al in haar eerste partij uitgeschakeld op de WK judo. Gisteren nam de nummer één van de wereld in de categorie tot 78 kilogram revanche. In Bakoe bekroonde de 25-jarige Brabantse een sterk WK met een zilveren medaille.

In een slopende finale verloor Guusje Steenhuis nipt van de Japanse Shori Hamada. Een golden score – verlenging – van meer dan vijf minuten was nodig om te bepalen wie de wereldtitel zou pakken. Drie straffen – staat gelijk aan ippon – deden een totaal uitgeputte Steenhuis uiteindelijk de das om. ‘Na de reguliere vier minuten had ik al overal pijn in mijn lichaam. Ik heb alles gegeven wat ik in me had. Helaas was het net niet genoeg voor goud, maar ik kan trots zijn op mezelf’, zei ze telefonisch vanuit Bakoe.

Het contrast met een jaar geleden was groot. Toen zocht een snikkende Steenhuis na haar vroegtijdige aftocht naar woorden die ze niet kon vinden. ‘Ik zat toen in een heel andere fase. Mentaal was ik er niet klaar voor. Het WK kwam veel te vroeg.’

Chaotische periode

Steenhuis was naar eigen zeggen de scherven van de jaren daarvoor nog bij elkaar aan het vegen. Vanwege de verplichte centralisatie naar Papendal was ze noodgedwongen van Rotterdam naar Arnhem verhuisd, maar voelde zich daar nog niet thuis. Ook kreeg ze te maken met een nieuw team en nieuwe coach. ‘Het was een heel chaotische periode waardoor ik me niet volledig kon focussen op judo.’

Waar haar hoofd een jaar geleden nog vol vraagtekens zat, is voor Steenhuis de puzzel nu in elkaar gevallen. Met haar coach Jean-Paul Bell bezocht ze een mental coach om de afstemming tussen beiden te verbeteren. ‘Hij moest mij op de juiste manier leren raken. Nu we een jaar samenwerken vertrouwen we elkaar blindelings en weten we precies wat we aan elkaar hebben.’

Ook een verstoorde voorbereiding op de WK bracht Steenhuis niet uit haar evenwicht. In februari liep ze een knieblessure op tijdens de grand slam in Parijs. Even vreesden de doktoren voor een gescheurde voorste kruisband. Maar op de operatietafel bleek dat alleen het stootkussentje voor de knieschuif in haar gewricht was geschoten.

Ze moest drie maanden herstellen en kon aangepast trainen, zolang ze haar knie maar ontzag. In aanloop naar de WK judode ze alleen in augustus de grand prix van Boedapest om wedstrijdritme op te doen. ‘Ik zag het als een test. Wilde vooral weer de spanning van een wedstrijddag beleven. Dat was toch alweer zes maanden geleden. Dat toernooi was voor mij de bevestiging dat ik zowel fysiek als mentaal fit was.’

Zelfverzekerd

Op de WK stond vanaf de eerste partij een zelfverzekerde Steenhuis op de tatami. Eerst versloeg ze de Zuid-Koreaanse Lee Jeonguyn (waza-ari). Daarna rekende ze in moordend tempo af met de Hongaarse Evelin Salanki, de Britse Katie Jemima Yeatsbrown en de Chinese Ma Zhenzhao. Op weg naar de finale legde ze haar tegenstanders binnen 35 seconden op de rug (ippon).

Bijna was de eindstrijd in de klasse tot 78 kilogram een Nederlands onderonsje geworden. Marhinde Verkerk verloor in de andere halve finale van Japanse Shori Hamada. De 32-jarige Rotterdamse, wereldkampioen in 2009, won de bronzen medaille door, evenals Steenhuis in kwartfinale, de Britse Yeatsbrown te verslaan.

Steenhuis en Verkerk gaan de komende twee jaar strijden om een ticket voor Tokio 2020. Elk land mag per gewichtsklasse maar één judoka naar de Olympische Spelen sturen.

Vier jaar geleden in Rio verkoos de judobond de ervaren Verkerk boven Steenhuis, die hoger op de wereldranking stond. ‘Ik ben niet bezig met die onderlinge strijd. Ik focus me op mezelf’, zei Steenhuis al in aanloop naar het WK.

Voor de judoka is haar eerste WK-medaille een bevestiging dat ze op de goede weg is. Met terugwerkende kracht durft ze te stellen dat de vroegtijdige uitschakeling een jaar geleden ergens goed voor is geweest. ‘Ik moest even vallen om weer op te staan.’

In Bakoe vond Steenhuis een verbeterde versie van zichzelf. ‘Ik heb een enorme ontwikkeling doorgemaakt en was er klaar voor. Ik heb zolang op deze medaille gewacht. Alles wat ik ervoor heb gedaan en gelaten, heeft zich nu uitbetaald.’