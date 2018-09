Storm van protest tegen voorstel Wada over terugkeer Rusland in de internationale sport

De protesten tegen de terugkeer van Rusland in de schoot van de internationale sport nemen de vorm van een opstand aan. Donderdag beslist het mondiale anti-dopingagentschap Wada over het herstel van de positie van Rusada, het Russische agentschap dat sinds drie jaar is geschorst wegens het grootscheepse bedrog bij de Olympische Winterspelen van Sotsji (2014).

De Russische president Poetin met medaillewinnaars in tijdens de Olympische Spelen van Sochi in 2014. Foto EPA

Het machtige Wada, voor de helft gevormd uit de gelederen van het Internationaal Olympisch Comité, wil de voorwaarden van terugkeer verzachten. Voorzitter Craig Reedie meent op dat vlak een pragmatisch, geen principieel pad te moeten bewandelen. Het voorwerk daartoe werd gedaan door een eigen commissie, de CRC, die op strikte naleving van de regels, ‘compliance’, moet toezien.

Ondanks de schorsing van Rusada doen Russische sporters op dit moment overal mee, behalve in de atletiek. Hun dopingmonsters kunnen alleen niet in Moskou worden onderzocht.

Toen die commissie eind vorige week liet weten positief te adviseren over de hernieuwde toetreding van de Russen stapte de atletenvertegenwoordiger, de Canadese skiloopkampioene Beckie Scott, meteen op. Zij nam ontslag uit de commissie. Wel is zij aangebleven als voorzitter van de atletenvertegenwoordiging.

Protesten

De stap was het begin van een serie van protesten tegen de voorgenomen toelating van de Russen. Scott, een olympisch kampioene, kreeg veel Noord-Amerikaanse bijval, van een gelauwerde atleet als Edwin Moses, van een gevreesd antidoping functionaris als Travis Tyggart (‘deze zaak stinkt huizenhoog’) en van de klokkenluider van het dopingschandaal, Grigory Rodtsjenkov. Zij benoemden de gewijzigde opstelling van de mondiale dopingbestrijders tot ‘een U-bocht’.

Dinsdag kregen de protesterende stemmen, tamelijk ongewoon, steun vanuit de bestuurlijke top van de Wada zelf. De Noorse minister van jeugdzaken, Linda Helleland, schreef in haar functie van vicevoorzitter van Wada dat zij, bij de vergadering op de Seychellen, tegen het voorliggende voorstel zou stemmen. Zolang het McLaren-rapport, de nauwgezette beschrijving van het Russische, door de staat gestuurde dopingbedrog, niet wordt onderschreven en zolang Wada geen directe, onvoorwaardelijke toegang tot het antidopinglaboratorium van Moskou krijgt, blijven Rusland en Rusada volgens de Noorse buiten de deur. ‘Ons werk is slechts half-klaar.’

Voorwaarden

De Noorse brief kwam op dezelfde dag als de verklaring van de zeven leden van de atletencommissie van Wada. Tien leden tekenden niet. Een van de ondertekenaars is het Nederlandse lid Chiel Warners, voorheen voorzitter van de atletencommissie van NOCNSF. De voormalig tienkamper reisde nog dezelfde dag naar de Seychellen. ‘Ik zou eigenlijk niet gaan, maar Beckie Scott, onze voorzitter, verdient nu alle hulp’, aldus Warners.

Hij en zijn collega-ondertekenaars bijten zich vast in de twee voorwaarden, waaraan niet wordt voldaan. Wada wenst genoegen te nemen met de zachtere versie van het McLaren-rapport, het Schmid-rapport. Dat is namens het IOC opgetekend door Samuel Schmid, oud-president van Zwitserland. De atleten vinden dat in het stappenplan voor de terugkeer van de Russen de strenge bevindingen van McLaren erkend moeten worden. Daarin worden Russische politieke kopstukken verantwoordelijk gesteld. Die lijken buiten schot te willen blijven.

Warners: ‘Er is door Rusada tot nu toe aan acht voorwaarden voldaan, maar er staan er nog twee open. Als eerste de Mc-Laren kwestie. De tweede is de onvoorwaardelijke toegang tot het lab van Moskou, de dopingstalen en de data. Om eventueel nog sporters te kunnen schorsen. Maar Rusland stelt nu, op merkwaardig, in mijn ogen niet eens officieel briefpapier, nu zelf de voorwaarden.’

De tienkamper zegt dat hij en zijn kompanen dezer dagen moeten opkomen ‘voor de schone atleet’. ‘We kunnen niet stil blijven.’

De beslissing over de status van Rusada en daarmee Rusland wordt donderdag genomen door het uitvoerend comité van de Wada. Dat telt twaalf leden. ‘Op zijn best wordt de beslissing verdaagd’, is de laag gestelde verwachting van Warners, zelfs na het recente slotoffensief.