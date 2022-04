Je zou ze willen smeken, de heren voetballers: hou op met dat aanstellerige gedrag. Het is misschien beter als iemand het beveelt. Stop met doorrollen, blijven liggen, tijdrekken, het met de hand op het gras slaan van verzengende pijn, terwijl er niets aan de hand is. Stop het Tadicisme, naar de koning van de schreeuw, de man die vaak valt en altijd opstaat.

De bekerfinale van vorige week tussen Ajax en PSV, geprezen om het spektakel, was ook een kwestie van slechts vijftig minuten zuivere speeltijd. Let daarom op, mannen, want de vrouwen komen eraan, zeg maar de normale wezens in de voetbalwereld. De ruim 90 duizend toeschouwers bij Barcelona - Wolfsburg zaterdag, in de halve finale van de Champions League, was meer dan een resultaat van slimme marketing. Hier is nog iets te zien van het zuivere spel, op en rond het veld.

Bij de mannen is er veel verpest door de jaren heen. Dat heeft met geld te maken, en met ingeslepen gedrag. Kort na de slaapverwekkend voorspelbare titel van Paris Saint-Germain viel een mailtje in de box, over de productielijn rond het tiende kampioenschap. Petjes, shirts, terwijl de ploeg zich eindeloos zou horen te schamen als het kampioenschap niet was behaald. Doe het af met een bericht, die titel.

Gelukkig liggen ook in die zee van ongein eilanden van geluk. Je komt thuis op de late zaterdag en valt midden in de Spaanse bekerfinale tussen Betis en Valencia. Joaquín Sánchez Rodriguez, kortweg Joaquín, is net ingevallen bij Betis. Ook hier is tijdrekken, liggen en simuleren aan de orde van de avond, maar het gaat even om die ene man. Joaquín is 40 jaar. Ik heb hem nog een strafschop zien missen met Spanje, in de kwartfinales van het WK in 2002 in Zuid-Korea, tegen het gastland. Twintig jaar geleden. Hij was een geweldige pingelaar en laat ook bij zijn naderende afscheid een ouderwetse dribbel zien, natuurlijk onderbroken door een overtreding.

Betis wint na strafschoppen. De slechtste van de vijf is van Joaquín, al is het gewoon een doelpunt. Het is de eerste beker voor Betis sinds 2005, ook destijds met Joaquín. De beslissende strafschop is van Juan Miranda, die bij die vorige finale als kind op de tribune zat met een groen-witte sjaal. Bij Ziggo snappen ze hoe het werkt. Ze blijven oneindig lang bij de huldiging. Joaquín huilt. Joaquín met de beker. Joaquín tilt spelers op. Joaquín bedankt voor de camera ouders, broers en zussen.

In de studio zwelgt analist Jan van Halst in weemoed. Hij weet als geen ander dat het vaak belangrijker is hoe je iets wint dan hoe vaak je de beste bent. Nadat hij door Co Adriaanse was afgedankt bij Ajax, greep hij in 2002 de landstitel met Ronald Koeman, door een zege bij NEC, met een fabuleuze striem op zijn kale schedel, veroorzaakt door noppen van schoenen. In Sevilla loopt Joaquín vermoedelijk nog steeds zingend rond met de Spaanse beker, als u dit leest. Hij was een verslavend shot tegengif, dit weekeinde.