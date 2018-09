Stop de bandenabracadabra in de Formule 1: pleidooi voor meer vrijheid bij het kiezen van banden

Als de banden amper slijten, is Formule 1 meteen saai. Dat bleek zondag wederom tijdens de GP van Rusland. Het is expert Kees van de Grint een doorn in het oog. F1 moet zijn energie in andere zaken steken, vindt hij.

De Ferrari van de Duitse Sebastian Vettel naast de mercedes van de Britse winnaar Lewis Hamilton op de Russische Grand Prix in Sochi. Foto Getty Images

Als ze hem bellen, bedankt hij vriendelijk. Voor een bandenliefhebber als Kees van de Grint (67) is er in de huidige Formule 1 simpelweg geen eer te behalen. ‘Er is geen competitie meer. En wat is Ajax zonder Feyenoord?’ Begrijp hem niet verkeerd: het is geen arrogantie of weemoed. Hij werkt gewoon liever met rubber waarmee hij het verschil kan maken.

Van de Grint hoort al ruim vijftig jaar de woorden van zijn wiskundeleraar echoën door zijn hoofd. Die deelde hem na een zomer lang enthousiast sleutelen aan karts droog mee dat al dat gespeel met motoren leuk en aardig was om misschien een paar tienden te winnen. Met betere banden gloorden seconden winst.

‘Die man wist niets van autosport, maar het prikkelde me wel. Je kunt nog zo’n goed chassis of krachtige motor hebben. Uiteindelijk gaat alles wat een auto heeft door de vier kleine vlakjes die het contact met het asfalt hebben’, zegt Van de Grint.

Ferrari’s Michael Schumacher

Die overtuiging was het fundament onder een lang en succesvol leven in de autosport. Zes seizoenen werkte hij namens bandenfabrikant Bridgestone in het summum van de autosport, bij Ferrari, als de belangrijkste bandenadviseur van recordkampioen Michael Schumacher. Tussen 2001 en 2006 won hij vier wereldtitels met de Duitser. Tien jaar geleden verliet hij de F1, waarna hij nog de karts van Max Verstappen van banden voorzag.

Hij denkt warm terug aan zijn Formule 1-tijd. Hij mist de wereld van jetset, geld en glamour alleen niet: ‘Het is niet de echte wereld en je wilt ook niet permanent in Hollywood wonen.’

In zijn huis in het Gelderse Deil is er weinig dat herinnert aan de Formule 1. Alleen in de serre ligt een dik boek over Jim Clark op tafel, de Brit die in de jaren zestig twee wereldtitels greep.

De tijd waarin F1 nog het meest op een sport leek, aldus Van de Grint. ‘Toen waren de auto’s nog relatief simpel en konden rijders echt het verschil maken. Nu is de coureur een deeltje van een pakket.’ Formule 1 anno 2018 is volgens Van de Grint het beste te omschrijven als een technologische wedloop.

Behalve op het gebied van banden. En dat steekt de bandenexpert. In zijn tijd was het juiste rubber nog net zo onderscheidend als een goed chassis of krachtige motor. Van de Grints opdracht bij Ferrari was simpel: binnen de regels de beste band ontwikkelen voor Schumacher en zo die andere bandenfabrikant Michelin aftroeven.

Monopolie Pirelli

Tegenwoordig rijden alle auto’s op dezelfde banden, sinds 2011 geleverd door de Italiaanse bandenfabrikant Pirelli. Liefst negen bandensoorten – inclusief regenbanden – bieden de Italianen dit seizoen aan. Ze hebben hippe namen, uiteenlopend van superhard tot ultrasoft. Alleen van zachte banden zijn er al vier soorten, allemaal met hun eigen kleur.

Het is het bandenabracadabra waar Van de Grint niets mee heeft: ‘Het interesseert toch geen fan dat de zachte band in Monaco een aantal gradaties zachter is dan die in Silverstone? Dat hoort alleen de technicus te weten.’

De verschillende bandensoorten zijn bewust zo ontwikkeld dat ze na een bepaald aantal kilometers slijten, afhankelijk van de hardheid. In theorie hebben teams zo de mogelijkheid met verschillende strategieën te werken en worden coureurs beloond die met hun rijstijl banden zo lang mogelijk fris weten te houden.

Dat heeft alleen weinig effect op circuits waar banden niet snel slijten, zoals in Rusland. De baan rond het olympisch park in Sotsji is volgens Verstappen zo effen als een biljartlaken.

Het maakt van de GP van Rusland steevast een saaie, voorspelbare optocht. De bezoekers van de populaire racesite RaceFans geven de race, die sinds 2014 op de kalender staat, gemiddeld een 5,3; de laagste beoordeling van alle races sinds 2008.

Na zondag zal dat gemiddelde waarschijnlijk niet stijgen. De wedstrijd mondde uit in een ietwat gênant een-tweetje voor de dominante Mercedessen. Valtteri Bottas moest de racezege weggeven aan zijn teamgenoot en WK-leider Lewis Hamilton.

Verstappen redde op zijn 21ste verjaardag nog enigszins de eer. Hij startte vanwege een motor- en versnellingsbakwissel vanaf de negentiende plek. Binnen acht ronden reed hij al op de positie waar hij finishte, de vijfde plaats, en leidde de race zelfs nog 25 ronden.

Geen goede show

Volgens Kees van de Grint is bij races zoals die in Rusland goed zichtbaar dat er energie in de verkeerde zaken wordt gestoken als het gaat om banden: ‘De show is gewoon niet goed. Wij maakten ons alleen druk over hoe die pakweg 300 kilometer zo snel mogelijk te overbruggen. Dat is een beetje weg.’

Als het aan hem ligt, stapt bijvoorbeeld zo snel mogelijk een tweede leverancier de Formule 1 in naast Pirelli. ‘Een bandenstrijd zorgt voor extra dynamiek’, legt hij uit. ‘Natuurlijk hadden we bij Bridgestone ook wel eens een band die te snel sleet, maar dan was het strijd en werd het geaccepteerd. Wie niet waagt, die niet wint.’

Ook zou hij teams meer vrijheid geven als het gaat om bandenkeuzes. ‘Als de verschillen tussen banden groter zijn, kunt je met een gewaagde strategie een tekort compenseren. Met Michael wonnen we zo races die we eigenlijk niet konden winnen.’

Tegelijk kent Van de Grint de Formule 1 door en door, wat hem sceptisch maakt over veranderingen: ‘Alles draait om geld en politiek. Jaren was iets als een grotere velg bijvoorbeeld te duur, terwijl teams toch echt budgetten van honderden miljoenen euro’s hebben.’

Hij denkt geregeld terug aan wat oud-coureur Jarno Trulli (252 races tussen 1997 en 2011) hem toevertrouwde tijdens een onderonsje: ‘We moeten niet mopperen over hoe het nu is, maar blij zijn dat wij de mooiste tijd hebben meegemaakt.’