Stoïcijnse Dolberg hoopt meest scorende Deen ooit op EK te worden

Kasper Dolberg haalt uit tegen Wales. Hij scoorde twee keer in de Johan Cruijff Arena Beeld Getty

Als antwoord op het surplus aan aanvallende klasse bij Engeland hoopt Denemarken woensdagavond op een vervolg van de Kasper Dolberg-show. De 23-jarige spits stond twee wedstrijden in de basis en scoorde driemaal voor Denemarken, daarmee de knock-out van Wales (achtste finales) en Tsjechië (kwartfinale) inleidend.

Dolberg begon het EK als reserve, hij kende een beroerd seizoen bij OGC Nice. Hij kampte tweemaal met corona, onderging een blinde darmoperatie en verstuikte zijn enkel. Nu ligt hij zelfs op recordkoers. Geen Deen scoorde vier EK-doelpunten. ‘Dat zou geweldig zijn’, zei Dolberg op de persconferentie.

De 23-jarige oud-Ajacied vertelde het kalm, bijna onderkoeld. Lachen doet hij zelfs na doelpunten amper; hooguit een glimlachje, een korte kreet en dan is het uit met de pret. Dat was al zo toen hij vijf jaar geleden debuteerde bij Ajax en direct scoorde tegen Paok Saloniki, maar ook na de fabuleuze stiftjes waarmee hij de doelmannen van Feyenoord en Olympique Lyon verschalkte.

Voor dat gebrek aan uitbundigheid moet hij zich telkens verantwoorden bij de pers. Meestal verzucht hij: ‘Zo ben ik gewoon.’

Een enkele keer vertelde hij: ‘Als ik voetbal, zit ik in een zone. Als ik heel uitbundig ga juichen, ben ik bang dat ik uit die zone raak. Pas na de wedstrijd denk ik: oh, dat was toch wel geweldig.’

Wellicht dat daardoor de opmars van het toptalent stagneerde. Pit is wat Dolberg nodig heeft, vertolkte NOS-analyticus Ibrahim Afellay recentelijk weer een breedgedragen gevoel. ‘Jammer dat het zo’n dooie is.’

Bij Silkeborg trof Dolberg coaches die hem door elkaar schudden om iets van emotie op te wekken. Flemming Dolberg vertelde eind 2016 dat hij zelf op internet moest uitzoeken dat zijn zoon stilaan een sensatie aan het worden was in Amsterdam. ‘Het staat in de media, wat moet ik er dan nog over vertellen?’, stelde Dolberg junior, die het liefst zwarte kleding draagt. Want: ‘Black is being modest. Zwart is bescheidenheid.’

Was hij door die ingetogenheid op zeker moment niet eens meer invaller bij Ajax? Nee, er was ook aanhoudend blessureleed. Maar Ajax-coach Ten Hag vond tevens dat concurrenten Tadic en Huntelaar gretiger oogden. Huntelaar werd nog gevraagd het talent verder te helpen, maar kon niet echt tot hem doordringen.

Dolberg ging medio 2019 naar Nice voor 20 miljoen, werd er in zijn eerste clubtopscorer en speler van het jaar. Toch kwam er geen interesse los voor de stoïcijnse Deen.

Vrolijk of niet, na dit EK zal dat anders zijn. Zeker met een doelpuntje tegen Engeland er nog bij.