Stoeipartij met grote gevolgen voor Tourfinale

Tony Martin van Jumbo-Visma (r.) bakkeleit met Team Ineos-renner Luke Rowe in de 17de etappe van de Tour de France.

Het incident gebeurde op veertien kilometer van de streep, tijdens de beklimming van de Col de la Sentinelle. Aan de rechterkant van de weg wilde Rowe – die eerder Martins kopman Steven Kruijswijk de weg had versperd – Martin passeren, maar die sneed hem tot twee keer toe opzichtig af, waarbij Rowe ternauwernood nog het publiek kon ontwijken. Een incident zoals wel vaker te zien is, maar nu gebeurde het in de volle schijnwerpers en ook nog eens met de apotheose van de Tour voor de deur.

Al direct na de finish sloten de twee vrede, ingegeven door het besef dat het voorval de jury niet was ontgaan. Daarna begon, in beide kampen, het bagatelliseren van het incident. Mike Teunissen noemde de actie van zijn ploeggenoot ‘een beetje onnodig’, maar volgens hem speelde er verder niets tussen beide ploegen. ‘We zijn vrienden, maar nu even niet.’

Volgens Tony Martin was er ‘helemaal niets’ gebeurd, en Steven Kruijswijk deed het incident af als iets waar vooral de media zich druk om maakte. ‘Wat er gebeurde, moet je aan die twee vragen. Een beetje stoeien, denk ik. Ze wilden elkaar niets toegeven. Dat heb je weleens.’

Maar een paar uur later besloot de jury tot uitsluiting van de twee renners. Met tranen in zijn ogen stond Rowe voor de camera’s, vooral ook omdat hij weet dat zijn ploeg in deze belangrijke fase niet gebaat is bij onrust. ‘Het voelt alsof ik mijn makkers in de steek heb gelaten’, zei hij. ‘Ik heb mezelf in de steek gelaten.’

Temperament

Zijn lezing van het voorval: ‘We vochten voor onze positie. Het was een van die momenten waarop het temperament naar boven komt, maar het was geen grote ruzie. We beseften beiden dat we een beetje te ver waren gegaan, maar we hebben na afloop handen geschud en tegen elkaar gezegd: ‘Morgen gaan we er opnieuw voor.’ Meer was het niet. Ik ben in shock.’

Volgens zijn Ineos-teammanager Dave Brailsford had de overtreding met een gele kaart kunnen worden afgedaan. Rood ging hem te ver. ‘We hebben de beelden bestudeerd en er is geen twijfel dat Luke werd afgesneden. Maar er was geen agressie in het spel.’

Net als Jumbo-Visma besloot de ploeg woensdagavond nog protest aan te tekenen bij de jury.

In hoeverre het gemis van beide renners zich zal laten voelen voor hun ploeg, is moeilijk te zeggen. Zowel Rowe als Martin zijn belangrijk bij het positioneren op het vlakke. In de finale zullen ze geen rol spelen. Eén ding maakte de veelbesproken stoeipartij wel duidelijk: de stellingen zijn betrokken tussen de ploegen die met Kruijswijk aan de ene kant, en met Thomas en Bernal aan de andere kant, zullen gaan strijden om de eindzege.