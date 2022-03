Stilzwijgende Rus van Oekraïense afkomst die voor Vitesse van vitaal financieel belang is

­Valeri Oyf (m), de eigenaar van Vitesse hier tijdens een duel in het Gelredome. Beeld Joep Leenen

‘Nederig’, ‘emotioneel’, ‘bemoeizuchtig’, ‘afwezig’, ‘betrokken’, ‘een geest’. Tal van tegenstrijdige karakteristieken worden er geplakt op Valeri Oyf, eigenaar van Vitesse sinds 25 mei 2018. Zelfs over zijn wortels is geen eenduidigheid. Hij is Russisch staatsburger, maar geboren in Oekraïne, het land dat wordt aangevallen door de Russen. De 58-jarige Oyf diende veelal Russische bedrijven, hij heeft machtige Russische relaties, maar hult zich in stilzwijgen. Niet alleen de laatste weken, ook de jaren daarvoor.

Oyf is van vitaal belang voor Vitesse, hij staat garant voor de financiële tekorten. Die zijn bijna elk jaar fors sinds Vitesse in 2010 voor het eerst een buitenlandse eigenaar kreeg met de Georgische zakenman Merab Zjordania. De landstitel was het doel, maar het is, met horten en stoten, een vast verblijf in de subtop geworden.

Blijft Oyf? En blijft de oligarch kapitaalkrachtig? Oyf staat niet op de lijst van Russen waartegen sancties worden genomen. Hij wordt wel gelinkt aan Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj die weer gekenschetst wordt als oude vertrouweling van de Russische president Poetin. Abramovitsj heeft de Engelse topclub te koop gezet. Met Chelsea heeft Vitesse middels de eigenaren al twaalf jaar nauwe banden.

Halfslachtige vredesoproep

Vitesse bracht na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een statement naar buiten dat de club ‘financieel stabiel’ is en ‘op dit moment geen significante gevolgen voorziet’. Sindsdien is het oorverdovend stil, behalve een ietwat halfslachtige vredesoproep. Volgens de Gelderlander is er onrust op de burelen over de toekomst. Valt Oyf weg en wordt er niemand gevonden die de grote geelzwarte broek kan ophouden dan is een forse inkrimping van het budget onvermijdelijk.

Hoe loyaal en begaan is Oyf met Vitesse waar altijd wel wat aan de hand is, in positieve en negatieve zin? Vanavond treedt de club aan in de achtste finales van de Conference League tegen AS Roma. Nooit eerder overwinterde de club die dit jaar 130 wordt in Europa. Maar het speelt wel in een stadion dat te groot en (dus) te duur is en waar een aantal supporters zich dusdanig misdraagt dat afgelopen vrijdag het duel met Sparta moest worden gestaakt.

Oyf spreken is niet mogelijk, ook de dagelijkse leiding en andere medewerkers bij Vitesse weigeren commentaar. Oud-medewerkers die deze krant sprak zijn vooral ‘heel benieuwd’. Want echt weten wat er in de Rus omgaat, daarvan hebben ze ondanks langdurige dienstverbanden geen idee.

Het hart op de juiste plaats

Oud-speler, -hoofd scouting en -technisch directeur van Vitesse Marc van Hintum noemt hem ‘een heel bescheiden man’. ‘Totaal niet van de blingbling dat je bij andere rijke clubeigenaren vaak ziet. Hij liep vaak rond in een vale spijkerbroek en T-shirt, was heel nederig, aardig, het hart op de juiste plaats.’

Hoewel pas sinds 2016 bij Vitesse betrokken, eerst als commissaris, daarna als opvolger van landgenoot Aleksandr Tsjigirinski die Zjordania weer was opgevolgd, kwam hij op Van Hintum over als een ‘echte supporter’. ‘Tsjigirinski zag en hoorde je nooit. Die liet de mensen op de werkvloer hun gang gaan en dat ging best goed.’

Vitesse won de bekerfinale in 2017, maar zelfs daar was Tsjigiirinski niet bij. Oyf was er wel geregeld. ‘Och, die kon echt emotioneel zijn bij wedstrijden. Dat vind ik wel mooi, al komt dat het beleid niet altijd ten goede.’

Bekend is dat Oyf zich graag bemoeide met het technisch beleid. Van Hintum: ‘Ik heb gezegd: dit is mijn gebied, hier blijf je van af. Al vind ik het heel logisch dat je als eigenaar invloed wil, hoor. Het is zijn club. Het werd ook nooit onvriendelijk.’

Emotioneel

Het verwachtingspatroon van Oyf ligt hoog, schetst Hakim Slimani, zaakwaarnemer van technisch directeur Mohammed Allach en trainer Henk Fraser. Allach en Fraser moesten ondanks een succesvolle periode toch van het Arnhemse toneel verdwijnen. Slimani: ‘Als Vitesse zesde of zevende stond, was het niet goed genoeg. Dan voelde je de druk dat het eigenlijk top 3, 4 moest zijn. Hij stond er emotioneel in.’

Niet dat Slimani dat persoonlijk vernam van Oyf. ‘Ik heb hem nooit gesproken. Hij was een beetje een geest, je hoorde zijn naam altijd wel, maar zag hem nooit. Hij heeft het natuurlijk druk met zijn bedrijven. Dat hij toch wilde bepalen is heel normaal in de voetbalwereld. Dat gebeurt overal. Mohammed en Henk zijn sterke persoonlijkheden, hebben ook een sterke band met elkaar. Dan weet je dat het snel kan clashen, ook al won Vitesse onder hen de beker, de enige prijs in de historie. Zo werkt het gewoon.’

Ook Van Hintum vloog eruit ruim twee jaar geleden. ‘Ik had een andere koers in gedachten. Als je een buitenlandse eigenaar hebt en samenwerkt met een buitenlandse club, Chelsea, dan is het belangrijk voor je identiteit om Nederlandse spelers te hebben en cultuurbewakers. Als ze dan iets anders willen is het logisch dat ze afscheid van je nemen.’

Van Hintum werkt nu als scout bij eerstedivisionist VVV. Een bewuste stap. ‘Ik heb in totaal vijftien jaar bij Vitesse gewerkt, een prachtige club, maar het is er niet vaak rustig. Ze noemen het niet voor niets het FC Hollywood aan de Rijn.’

Sinds de Russen kwamen, wordt steeds vaker gesproken over Kremlin aan de Rijn. Door sommige fans gedragen als een geuzennaam, maar inmiddels een loden last.