Stilte, applaus en een traan voor ‘warrior’ Fernando Ricksen

Voorafgaand aan de wedstrijd Rangers - Feyenoord leggen voormalige spelers Gregory Vignal (l) and Thomas Buffel een Rangers-shirt neer voor het stadion, ter ere van hun overleden medespeler Fernando Ricksen. Beeld EPA

Het is oorverdovend stil, die ene minuut van herdenking. Zelfs thuis, voor de televisie. Een kuch is te horen door de beeldbuis, een rochel, de ruisende geluiden van aggregaten. Dan, na twee minuten voetbal, klinkt een minuut ritmisch applaus, want Fernando Ricksen droeg rugnummer 2 in Schotland.

Spandoeken, spreekkoren, sjaals. De sterren schijnen helder voor Fernando. Legende. Strijder. Warrior. Laat hem rusten in vrede, staat op een doek. Daarna gaat het los, tussen Rangers FC en Feyenoord in de Europa League. Los in de stijl van Ricksen, bij Rangers tenminste. Ricksen was de held van de werkende klasse die zes jaar bij Glasgow Rangers voetbalde, zoals de club voor het faillissement heette.

Rangers blaast Feyenoord tot de rust van het veld, zoals trainer Steven Gerrard had gehoopt. Voor zichzelf, en als eerbetoon aan Fernando. De overwinning met 1-0, door een schot van Sheyi Ojo, is verdiend. Rangers verzuimt tal van kansen te benutten, waaronder een strafschop, en biedt het onzorgvuldige Feyenoord lang hoop op 1-1. In de tweede helft volgt licht herstel van de in de eredivisie nog ongeslagen Rotterdammers, maar het is lang niet genoeg, ondanks een paar kansjes.

Het is vooral de avond van Ricksen, 43 jaar geworden. Hij was een vechter op het veld en later als boegbeeld tegen de spierziekte ALS. Ricksen, beest van vroeger, alcoholist, vrouwenverslinder. Vooral in Glasgow, Schotland, waar alles samenkwam: voetbal en zijn flamboyante levensstijl. Waar hij deze week overleed in een hospice. Uitgerekend donderdag kwam Feyenoord op bezoek. Veel supporters van de thuisclub waren in oranje gekleed, kleur van Nederland en van protestanten. Rangers is protestants.

Overal werd hij herdacht. Bij zijn eerste club Fortuna Sittard, met kransen en bloemen. Door PSV-trainer Mark van Bommel, overmand door emotie als het publiek na 43 minuten klapt voor Ricksen en een spandoek ontvouwt tijdens PSV – Sporting. Van Bommel was bevriend met Ricksen. ‘Een fantastische gozer met een kronkel in zijn hoofd’, zo typeerde hij hem. Met Kevin Hofland en Ricksen onthulde hij in januari 2018 diens standbeeld bij de club van hun jeugd, toen Ricksen al ziek was.

Ricksen had Feyenoorder kunnen zijn, bij wijze van spreken. Hij vertrok in 1997 naar AZ, want AZ betaalde in die tijd beter dan Feyenoord, door de miljoenen van eigenaar Dirk Scheringa. Bij AZ vroeg oud-trainer Co Adriaanse woensdag om een moment stilte, toen hij kort na de bekendwording van de dood in de perskamer een scheurkalender uitreikte aan voormalige coryfeeën.

Het grootst was Ricksen bij Rangers. Ronald de Boer, voormalig teamgenoot: ‘Buiten het veld was hij een gestoorde gek. Daarover hebben we alles kunnen lezen in zijn biografie Vechtlust. Als voetballer was hij een geweldige vechter, met een uitstekende techniek en de onverbiddelijke wil om duels te winnen.’ Kijk op YouTube naar beelden van slidings, passes, goals, benutte vrije trappen. Een strafschop in blessuretijd van de uitwedstrijd tegen Hearts, in 2005, cruciaal in de titelstrijd. In seizoen 2004-2005 was Rangers ongenaakbaar. Aanvoerder Ricksen begon zelfs te scoren en werd met John Hartson uitgeroepen tot beste speler van de competitie.

Ricksen werd later ontslagen bij Rangers, om zijn onacceptabele, door drank aangezwengelde gedrag. Trainer Dick Advocaat gaf hem een nieuwe kans bij Zenit St. Petersburg. Ricksen was gelukkig, omdat geen enkele journalist hem achtervolgde in Rusland en hij daar ‘geen verleden’ had. In Luik, voor de wedstrijd tegen Standard in het seizoen van de door Zenit gewonnen Europa League, volgde op de tribune een ontmoeting tussen de Volkskrant en Ricksen. Hij zei toen over zijn tijd in Schotland, waar de roddelpers hem voortdurend op de hielen zat: ‘Ik kwam erachter dat ik geen echt probleem met drank had. Dat probleem was me min of meer opgelegd door Schotland. Al die druk en al dat gezeik aan je harses. Logisch dat iemand gaat drinken. Het hele land drinkt en zoekt zijn toevlucht tot iets.’

Immens populair was hij geweest, vermoedelijk om meer dan zijn werklust. Misschien herkenden de supporters iets in hem waarvan ze zelf droomden. Op een verlicht voetbalveld staan. Drinken zoveel als je wilt. De mooiste vrouwen van de stad ontmoeten. Akkefietjes. Ricksen gooide de voorzitter eens in het zwembad, terwijl die niet kon zwemmen. Wie zou dat niet eens willen met zijn baas, bij wijze van spreken? Ricksen tartte de verbeelding.

En hoewel de crematie volgende week is, in Schotland, was de herdenking donderdag in Rangers-stadion Ibrox, waar Ricksen al eens massaal was geëerd tijdens een benefiet. Ronald de Boer: ‘Zijn aftakeling was vreselijk. Heeft het leven dan nog zin, kun je je afvragen. Ik denk dat hij vrede kan hebben op de plek waar hij nu is.’