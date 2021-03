Stilist Van Baarle bekroont lef met zege in Vlaanderen

Dylan van Baarle in de 'Dwars Door Vlaanderen' race. Beeld Belga

Terwijl alle ogen zijn gericht op Mathieu van der Poel, winnaar in 2019, en wie weet koestert wereldkampioen Julian Alaphilippe wel ambities, is het de waardevolle kracht van Ineos Grenadiers die de meeste durf etaleert. Op de Berg ten Houte, een wat minder bekende helling in de Vlaamse Ardennen, trekt de stilist aan wie krachtsinspanningen nauwelijks zijn af te lezen, erop uit, met nog ruim 50 kilometer te gaan.

Een solo was niet eens de bedoeling, vertelt hij na afloop. ‘Ik voelde me vrij goed. Ik trok door en was alleen. Ik hoopte nog dat er nog een paar zouden komen. Dat gebeurde niet.’ Daarna rekent hij nog op aansluiting van een groep. Als ook die uitblijft, weet hij dat hij het alleen moet gaan opknappen. De laatste dertig kilometer spreekt hij zichzelf moed in. ‘Ik kon alleen maar denken: karren maar, karren maar, karren maar.’ Op ruime afstand beleeft Van der Poel een off-day en blijft Alaphilippe nagenoeg onzichtbaar.

Het is geen veelwinnaar, Van Baarle. In 2014 schreef hij de Tour of Britain op zijn naam, in 2018 werd hij Nederlands kampioen tijdrijden. In 2019 won hij de Herald Sun Tour en een etappe in het Critérium du Dauphiné. In de Tour de France profileert hij zich geregeld als steun en toeverlaat voor de kopmannen van zijn team, ook als het bergop gaat.

Maar op Vlaamse kasseienhellingen krijgt hij meer ruimte voor eigen initiatief. Hij kan ze aan. In de Ronde van Vlaanderen werd hij al eens vierde (2017) en zesde (2016). In Dwars door Vlaanderen haalde hij in 2015 met een derde plek voor het eerst in een klassieker het podium.

Terrein

Woensdag bewijst hij andermaal dat dit zijn terrein is. Achter hem jaagt een groep renners met onder anderen Greg Van Avermaet en Florian Sénéchal zonder dat een geoliede achtervolging op gang komt. Van Baarle houdt zijn voorsprong vrijwel stabiel, op een halve minuut. Op de meet heeft hij 26 seconden over, op Christophe Laporte en Tim Merlier.

Landgenoot Van der Poel roept in de wedstrijd vooral raadsels op. Eén keer zet hij aan, maar zakt al snel terug op het zadel. Op de Knokteberg bevindt hij zich aan de staart van een groep en moet ook die laten gaan. Even later rijdt hij weer aan kop van het peloton. Op de Nokereberg kan hij ternauwernood aanklampen. Op twee kilometer van de finish sleurt hij weer vooraan, in dienst van sprinter Merlier. Daarna valt hij nagenoeg stil. Met een ondoorgrondelijk gelaat komt hij als 58ste binnen, op 1.41 van de winnaar. Het is niet de gewenste generale voor de Ronde van Vlaanderen, komende zondag, waar aartsrivaal Wout van Aert volop zelfvertrouwen tankte met winst in Gent-Wevelgem.

‘Het draaide niet’, verklaart de Nederlandse kampioen even later. ‘Ik kon niet diep gaan. Ik moest snel op mijn eigen tempo terugvallen.’ Hij grapt: ‘Ik moest wat geld in de parkeermeter steken.’ Mogelijk speelde de warmte een rol. ‘Ik hoorde meer renners erover klagen.’

Maakt hij zich nu zorgen over zondag? Niet echt, is zijn reactie. ‘Wat dagen rust, enkele prikkels en dan zal ik er zeker klaar voor zijn.’ En ja, hij verwacht ook Van Baarle voorin. ‘Dylan is altijd goed in klassiekers. Hij is iemand om in de gaten te houden.’ De winnaar weet het ook. Van Baarle: ‘Ik ben op de goede weg.’

INZETJE

Ook van Vleuten wint

Annemiek van Vleuten drukte in tegenstelling tot haar gewoonte wat minder haar stempel op de opening van het seizoen, maar woensdag stond ze dan toch op de hoogste tree van het ereschavot. Ze schreef Dwars door Vlaanderen op haar naam door in een sprint medevluchter Katarzyna Niewiadoma uit Polen te kloppen. Het was haar eerste zege in dienst van haar nieuwe ploeg, het Spaanse Movistar.

In de Omloop het Nieuwsblad liet ze zich verrassen door de sterkte van SD Worx, het team rond wereldkampioen Anna van der Breggen, in de Strade Bianche strandde een aanval samen met Marianne Vos. Daarna verbleef ze op Tenerife, waar ze op en rond de vulkaan El Teide veel trainingskilometers aflegde.

In Vlaanderen, waar SD Worx ontbrak, trok ze op de Knokteberg ten aanval en kreeg alleen de Poolse mee. Met de zege op zak zal ze zondag met veel vertrouwen aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. ‘Nu weet iedereen dat Movistar een sterk team is om rekening mee te houden.’