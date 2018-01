Stevent 80ste Tata Steel af op primeur? Winnaar schaaktoernooi mogelijk pas bekend na tiebreak

3 deelnemers, die de finale halen van het Tata Steel toernooi. Dat is nog nooit gebeurd in de 80-jarige geschiedenis van het toernooi, maar hangt nu wel in de lucht

Dat laatste ging hem behoorlijk af. Hij won een partij van Hou en maakte de rest remise. Ook Giri merkte dat Caruana aan de beterende hand is. Hij verzeilde in een passieve stand, die ongetwijfeld houdbaar was, zij het pas na langdurige verdediging. Tot zijn opluchting loste een ernstige slordigheid van Caruana al zijn problemen op.



Achter de drie koplopers wisselden twee oud-wereldkampioenen elkaar af. Vladimir Kramnik zakte weg door een nederlaag tegen Karjakin, Vishy Anand nam de vierde plaats over dankzij een zege op Yifan Hou. Zijn achterstand bedraagt slechts een half punt.



Vrijdag werd al druk gespeculeerd over een spectaculaire afsluiting van het toernooi als twee of meer spelers gelijk mochten eindigen. Het ligt voor de hand dat Mamedjarov en Giri het liever niet zullen laten aankomen op een beslissingsduel met Carlsen. Te vaak heeft de wereldkampioen bewezen vrijwel onverslaanbaar te zijn in tiebreaks met rapid- en/of blitzpartijen. 'Tiebreaks?' zei Giri. 'Die zijn nog ver weg. Eerst volgen nog twee reguliere ronden, waarin veel mogelijk is.'