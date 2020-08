Steven Kruijswijk zegt af voor Tour de France vanwege ontwrichte schouder na valpartij

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) tijdens de Dauphiné dit jaar. Beeld EPA

Kruijswijk was voorzien als een van de drie kopmannen van Jumbo-Visma in Frankrijk, samen met Tom Dumoulin en de Sloveen Primoz Roglic. Vorig jaar was hij in de Tour derde geworden, achter winnaar Egan Bernal en Geraint Thomas, allebei van Ineos. De Tour begint volgende week zaterdag in Nice. De Noor Amund Grøndahl Jansen is aangewezen als zijn vervanger.

In een verklaring op Twitter meldt Kruijswijk dat de gevolgen van de val ernstiger zijn dan hij had gehoopt. Er blijkt een breukje in zijn schouder te zitten. Ook is er te weinig zicht op tijdige heling van de vele schaafwonden. ‘Ik baal ontzettend.’ Hij kondigt aan dat zijn nieuwe doel de Giro d’Italia zal zijn. Die start 3 oktober op Sicilië.

De val van Kruijswijk tijdens de afdaling van de Col de Plan Bois in de vierde etappe van de Dauphiné leidde tot veel kritiek in het peloton. Dumoulin noemde het een schande dat de renners over een steile weg werden geleid die vol lag met losse stenen. Ploeggenoot Wout Van Aert sprak over een ‘geitenpaadje’. De Duitser Emanuel Buchmann kwam op hetzelfde stuk ten val en moest opgeven.

Niet de beoogde tweestrijd

De afzegging van Kruijswijk komt een dag na de bekendmaking van Ineos, dat de Tourwinnaars Chris Froome en Thomas geen deel zullen uitmaken van de selectie in de Tour de France. Beiden hebben niet de gewenste vorm. De beoogde tweestrijd tussen twee ploegen met drie kopmannen gaat er dus niet komen. Ineos zal alle kaarten op Bernal zetten. Bij Jumbo-Visma zal het kopmanschap nu worden gedeeld tussen Dumoulin en Roglic. De Sloveen is licht geblesseerd, nadat hij in de Dauphiné ook onderuit was gegaan.

De deelname van Kruijswijk aan de Giro betekent dat Jumbo-Visma de strategie in Italië zal aanpassen. Daar zou de ploeg aanvankelijk worden geformeerd rond sprinter Dylan Groenewegen, maar die staat voorlopig aan de kant na het incident in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen zwaar ten val kwam. Met Kruijswijk zal het team nu willen mikken op het algemeen klassement.