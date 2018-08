Steven Kruijswijk: ‘Hoe goed ik zal zijn? Geen idee, maar ik kom niet voor een tiende plek’

Hoe goed is Lotto-Jumbo-wielrenner Steven Kruijswijk (31) als hij zaterdag in Malaga aan de start verschijnt van de Ronde van Spanje? Een voorspelling durft hij niet te doen.

ST Frankrijk, Saint—Pee-Sur-Nivelle, 28-07-2018 Tour de France, 20e etappe, Saint—Pee-Sur-Nivelle naar Espelette. Steven Kruijswijk warmt zich op voor zijn start van de tijdrit. Kruijswijk wordt 5e in het algemeen klassement. Foto : Klaas Jan van der Weij Foto Klaas Jan van der Weij

Ja, hij was misschien wel beter dan ooit tijdens de Tour de France. Kruijswijk werd vijfde in het algemeen klassement. Maar de finish op de Champs-Élysées in Parijs was nog geen vier weken geleden. De ontlading was groot. Het fysiek gesloopt. ‘Dus ik heb geen idee hoe ik me straks voel als we in Noord-Spanje de bergen in trekken.’

Aan de telefoon blikt Kruijswijk vooruit op de komende Vuelta. Hij zit in de vertrekhal van het kleine vliegveld van Nice, vlakbij zijn woonplaats Monaco. Hij vliegt zo naar Malaga, waar de Ronde van Spanje zaterdag begint met een proloog van 8 kilometer. Hij klinkt monter. Een beetje loom, ook. Zoals iemand klinkt die al een tijd aan het wachten is op zijn vlucht.

Vorig jaar werd Kruijswijk negende in Spanje. Dat moet deze editie beter kunnen, denkt hij. Hij is uitgerust. De geboren Nuenenaar heeft na de hectische Tour wat tijd door kunnen brengen met zijn familie. Een paar dagen helemaal niet gefietst. Daarna ontspannen getraind in de bergen aan de Zuid-Franse kust.

Kruijswijk: ‘De voorbereiding die ik heb gehad op de Vuelta is niet te vergelijken met de aanloop naar de Tour. Toen was alles afgestemd op de drie weken in Frankrijk. Ik ben ook op hoogtestage geweest om optimaal aan de start te kunnen verschijnen. Sterker, mijn hele seizoen stond in het teken van de Ronde van Frankrijk.’

Stuurfout

Was het de beste prestatie uit zijn carrière? ‘Ik denk het wel’, antwoordt Kruijswijk na een korte aarzeling. Hij won in 2016 namelijk al eens bijna de Giro d’Italia. Tot hij in een van de laatste etappes na een stuurfout in een sneeuwmuur belandde in de afdaling van de Colle dell’Agnello. Hij werd uiteindelijk vierde. ‘Deze Tour was ik nog beter in vorm. En wat ook meespeelt: ik heb aanvallend gereden. Gedurfd. Dat spreekt toch meer aan dan alleen maar aanklampen in de bergen.’

Samen met ploegleider Merijn Zeeman draaide hij de afgelopen weken een geïmproviseerd trainingsschema in elkaar om toch optimaal aan de start in Malaga te verschijnen. Ze hadden dagelijks contact over de wattages, afstanden en hartslag die Kruijswijk uploadde in het speciale computersysteem dat de ploeg gebruikt om de prestaties van de renners te volgen. Het lichaam moest tegelijk herstellen en weer op kracht komen na de zware Tour.

Maar Kruijswijk heeft er vertrouwen in. Hij is lang niet zo gespannen als toen hij op weg was naar de start van de Tour in Noirmoutier-en-l'Île. Het werd een van de succesvolste rondes in jaren voor de Nederlandse wielerploeg Lotto-Jumbo. Sprinter Dylan Groenewegen won twee etappes en bevestigde zijn status als sprinter van wereldniveau. Kruijswijk en teamgenoot Primoz Roglic (28) gaven kleur aan de strijd om het algemeen klassement.

Van Roglic was de potentie als klassementsrenner bekend, maar met een vierde plek hadden ze bij Lotto-Jumbo geen rekening gehouden. Roglic ging veelvuldig in de aanval. Met succes: hij won de negentiende etappe voor geletruidrager Geraint Thomas (Sky). De Sloveen is pas sinds enkele jaren fulltime prof. Hij heeft een verleden als schansspringer. De vierde plek in de Tour is nog maar het begin, geloven ze bij Lotto-Jumbo.

Hoekige schouders

Kruijswijk imponeerde in de koninginnenrit in de Alpen met een lange solo. Hij reed weg bij de favorieten op de Croix-de-Fer en arriveerde alleen aan de voet van de Alpe d’Huez. De vier minuten voorsprong bleken niet genoeg. Maar Kruijswijk, met de typerende hoekige schouders puntig in het wielershirt gestoken, verscheen ook de rest van de Tour veelvuldig aan de kop van de koers. Hij is niet meer alleen de man die in de sneeuwmuur terecht kwam.

‘Er was twee jaar geleden veel aandacht voor de Giro. Die valpartij maakte het natuurlijk ook nog dramatischer’, zegt Kruijswijk. ‘Maar je merkt dat de Tour nog meer losmaakt in Nederland. Tijdens de criteriums die ik reed in verschillende Nederlandse dorpjes stonden veel jonge wielerfans met geel-zwarte Lotto-Jumboshirtjes aan langs het parcours. Dat was mooi. Het betekent dat je prestaties niet ongezien blijven.’

Heeft hij ooit getwijfeld of hij weer het niveau zou halen als in 2016? ‘Nee. Ik wist dat ik het kon. Neemt niet weg dat die bevestiging echt wel fijn is. Ik had voor de Tour de ambitie uitgesproken om bij de topvijf te eindigen. Daar geloofde ik echt in. Dat was ambitieus. Zeker als je kijkt naar het deelnemersveld, dat was dit jaar heel sterk. Ik heb opnieuw bewezen dat ik op het hoogste niveau mee kan. Het gevecht aan kan gaan met de beste renners ter wereld. In de Vuelta kom ik ook niet voor de tiende plek.’