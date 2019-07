Steven Kruijswijk derde in de Tour, Bernal krijgt morgen eerste podiumplaats

Steven Kruijswijk tijdens de twintigste etappe van de Tour de France. Beeld BELGA

De Colombiaan Egan Bernal gaat de Tour de France winnen. Met alleen nog de etappe naar Parijs voor de boeg, een formaliteit, kan hem de zege niet meer ontgaan. Steven Kruijswijk schoof op naar de derde plek. Daarmee behaalde hij zijn vooraf gestelde doel: op het podium staan in Parijs.

Kruijswijk passeerde in het algemeen klassement Julian Alaphilippe, de smaakmaker van deze Tour de France, mede door beulswerk van zijn ploeggenoten, van wie Laurens De Plus het meest in het oog sprong. Alaphilippe had vooraf een marge van 38 seconden, maar kraakte op dertien kilometer voor het einde en zakte daarna ver terug.

‘Dit moest het zijn en dit is het geworden’, zei Kruijswijk, die in alle grote wielerrondes al eens in de top vijf eindigde, maar nooit op het podium. Met de derde plek in de Tour heeft hij eindelijk die ene uitschieter waar hij al lang van droomde. ‘We wisten dat de missie kon slagen. Ik heb altijd de hoop op het behalen van het podium behouden en ben blijven vechten. De ploeg is in mij blijven geloven. Het is super dat het is gelukt.’

Eerste Colombiaanse Tourwinnaar

Egan Bernal mag dus morgen met de champagneglazen proosten voor de fotografen; een traditioneel beeld in de laatste etappe. Met hem heeft de Tour voor het eerst een Colombiaan als winnaar. Bovendien is hij met 22 jaar de jongste winnaar in meer dan 100 jaar. Hij veroverde vrijdag het geel in door weersomstandigheden ingekorte etappe naar Tignes.

Zo wint opnieuw Ineos, het voormalige Sky, de Tour de France, net als de vier voorgaande edities. Dit jaar heeft het met Geraint Thomas ook de nummer twee in de gelederen. Toch was de ploeg lang niet zo dominant als voorgaande edities. Tot aan het laatste weekend was het de vraag wie de Tour zou gaan winnen.

Ingekorte etappe

De voorlaatste etappe naar Val Thorens was flink ingekort vanwege modderstromen. 29 renners pakten in de vlakke aanloop naar de klim een voorsprong van zo’n drie minuten. Uit dat groepje soleerde de Italiaan Vincenzo Nibali, Tourwinnaar in 2014, naar de dagzege. In het eindklassement staat Alaphilippe vijfde, na de Duitser Emanuel Buchmann.

De Tour sluit morgen af met de ceremoniële rit naar Parijs. Met sprinter Dylan Groenewegen heeft Jumbo-Visma ook nog kans op dagsucces.