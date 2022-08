Steven Bergwijn staat symbool voor Ajax-aanval met topsnelheid

Steven Bergwijn (tweede van rechts) wervelt weer eens door de defensie van FC Groningen. De onstuitbare Ajax-aanvaller was zondag goed voor een hattrick. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als Steven Bergwijn dribbelt, op topsnelheid, vanaf de linkerflank vanuit zijn oogpunt bezien, loopt verdediger Neraysho Kasanwirjo in lichte paniek naar achteren, met de blik gericht op de voeten van Bergwijn. Wat moet hij doen? Naar voren stappen? Dan speelt Bergwijn hem uit. Naar achteren blijven lopen, om tijd te winnen?

Over alles is nagedacht. Bergwijn legt de bal goed voor zijn rechtervoet en stuurt hem zo de bovenhoek in. Het is een van zijn drie doelpunten in 70 minuten, tot het ovationele applaus hem begeleidt naar de schaduw van de reservebank. Het is tevens de voltooiing van zijn eerste hattrick in de eredivisie, waar hij eerder voor PSV voetbalde. ‘Ik voelde het al na mijn tweede doelpunt, die hattrick gaat komen.’

Verloren tijd

Zolang als het duurde totdat de transfer van Bergwijn van Londen (Tottenham) naar Amsterdam was beklonken, zo raast de international nu over de velden, alsof hij verloren tijd heeft in te halen. Ajax betreedt dit seizoen nieuwe financiële dimensies, mogelijk gemaakt door de vele inkomsten uit transfers. Meer dan honderd miljoen euro is besteed aan nieuwe voetballers, om de selectie op peil te houden en liefst te versterken. Ruim de helft van dat bedrag was bestemd voor Bergwijn en Brian Brobbey, die een deel van hun opleiding in Amsterdam genoten.

Het is in bepaald opzicht niet des Nederlands, niet meer van de eredivisie, zoals Paris SG in zekere zin niet meer van Frankrijk is en Bayern München niet meer van Duitsland. Al die investeringen zijn ook bedoeld om internationaal mee te doen, hoeveel lastiger dat door de kleine markt voor Ajax ook is dan voor PSG of Bayern.Maar voor de meeste tegenstanders van Ajax in de eredivisie, voor de gewone stervelingen onder de voetballers, is het nog veel lastiger dan voor Ajax in Europa. Zeker in de Johan Cruijff Arena, waar het dak half was gesloten om meer schaduw te creëren op het heetst van de dag. Ajax heeft in de formatie van zondag tegen FC Groningen sowieso de snelste aanval van Nederland, alsof het net geopende attractie is in een pretpark.

Traptechniek uit duizenden

En nu alles nog vers is, straalt het plezier van het spel. ‘Plezier is het belangrijkst’, zegt Bergwijn. ‘Als je plezier hebt in je werk, gaat het bijna automatisch goed.’ Hij is zondag niet te stoppen, net als de getructe Antony, die de straat van São Paulo heeft meegenomen naar Amsterdam, terwijl hij is gezegend met een traptechniek uit duizenden.

Vooral hij verrukt het volk met panna’s en andere passeerbewegingen. Ja, hij wilde naar Manchester United, mee op avontuur met Erik ten Hag, de trainer in vroege last. Ze vragen minimaal tachtig miljoen bij Ajax, en hoewel dat een absurd bedrag is voor een voetballer, is het ook begrijpelijk. Want als Manchester voor Lisandro Martínez al 65 miljoen betaalt, is Antony wel een paar tientallen miljoenen meer waard.

Zo’n voetballer, hoe irritant hij soms kan doen, is zeldzaam, met zijn snelheid en trucs. Hij verwent het publiek, dat gevoelig is voor speelsheid, voor balletjes tussen benen door, voor passeerbewegingen die voortvloeien uit spontaniteit, uit een brein van gewoon lekker voetballen. Soms wisselt hij van positie met Bergwijn, met een doelpunt tot gevolg.

Brian Brobbey dan, de centrale aanvaller die aan fitheid hoort te winnen, doch zondag vanaf de aftrap speelt. Hij is snel en sterk, en blijft alleen zonder doelpunt. Bergwijn is de belangrijkste aanvaller, bevrijd van Tottenham als hij is. Als hij fit blijft, kan hij een keer of dertig scoren in de eredivisie. Zondag dus de eerste drie, eerst na een prachtige aanval over rechts, met de voorzet van Devyne Rensch. Bal op de borst, uithalen. ‘Dat was de mooiste’, oordeelt hijzelf.

Alles op topsnelheid

Alles gaat op topsnelheid. Later scoort hij na een geweldige voorzet van Antony, vanaf links bijna uit stand gegeven. Hij duikt op bij de tweede paal. En dan is er dus die dribbel. De andere treffers zijn van Kenneth Taylor, een schot van Antony en een strafschop van Steven Berghuis, die ten opzichte van vorige week bij Fortuna uit de basisploeg verdween.

Want de vier aanvallend ingestelden waren zondag Dusan Tadic, als 10, Brobbey, Bergwijn en Antony. Op de bank onder anderen de internationals Davy Klaassen en Steven Berghuis. En Groningen? Dat had niets in te brengen, op de 1-1 na, na een fraaie counter waarover trainer Alfred Schreuder van Ajax zich opwond. Spits Jørgen Strand Larsen won het sprintduel van Blind, legde de bal laag voor, waarna Cyril Ngonge zijn tegenstander Owen Wijndal vrij eenvoudig passeerde.

In de slotfase debuteerde bij Ajax de lange spits Lorenzo Lucca, aangetrokken voor plan-B. Hij was dicht bij een doelpunt, al was het helemaal geen middag voor plan-B. Plan A volstond ruimschoots.