Steven Berghuis moet Feyenoord zondag langs PSV leiden

Steven Berghuis is Giorgi Papava van Tbilisi te snel af. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De eindredacteuren van de voetbaldiscussieprogramma’s De Eretribune (FOX Sports), Studio Voetbal (NOS) en Rondo (Ziggo Sports) zullen hem al hebben genoteerd als toekomstig analyticus. Steven Berghuis is niet alleen een verfijnde voetballer, hij kan het spel na ­afloop ook uitstekend duiden. Helder, scherp, tactisch inzichtelijk, realistisch en meestal behoorlijk zelfkritisch.

Zondag, als de tobbende topclubs Feyenoord en PSV elkaar treffen in de Kuip, zullen de ogen van de huidige analytici veelal op hem gericht zijn. De 27-jarige rechtsbuiten is Feyenoords ­beste speler, terwijl de linksbackpositie bij PSV het grootste zorgenkind is. Als er ­ergens een kans ligt voor Feyenoord om het gat van zes punten naar PSV te verkleinen, dan is het daar.

Ander feit: diezelfde Berghuis kreeg al eens rood tegen PSV na enkele botte overtredingen. Extra pikant is dat PSV afgelopen zomer nadrukkelijk flirtte met Berghuis, die uiteindelijk een fors verbeterd contract ondertekende bij Feyenoord. ‘Waarom? Om met Feyenoord iets neer te zetten, de talenten helpen beter te worden’, verklaarde de speler. Maar het seizoen moest ook een persoonlijke springplank naar een mooie buitenlandse club worden, het liefst met wat glansrijke optredens op het EK 2020 tussendoor.

Winnaar

Hoewel een eerste buitenlands avontuur bij Watford flopte, is het vreemd dat Berghuis zich nog zorgen moet ­maken of hij die doelen zal bereiken. Hij is, onder meer dankzij een verleden als zaalvoetballer, technisch volmaakt, heeft een superieure trap in zijn linkervoet, is behoorlijk ervaren, leeft voor zijn sport en kan het spel dus ook uitstekend lezen.

‘Een winnaar, hij verstopt zich nooit’, zegt Alfred Schreuder, een van Berghuis’ trainers bij FC Twente, waar de flankaanvaller zijn eerste minuten als prof maakte. ‘En supercreatief. Hij is een type als Ziyech en Van Persie.’

Vandaar dat hij ook door Ajax-scout Tonny Bruins Slot vaak werd geopperd als versterking in Amsterdam. Schreuder: ‘In een ploeg met veel goede voetballers wordt hij ook beter. Dat zag je vorig seizoen met Van Persie. Hij durft voor de gedurfde oplossing te gaan, geeft Feyenoord energie. Niet iedereen lijkt dat te willen zien in Nederland.’

Tijdens het ‘springplankseizoen’ presteert Feyenoord, dat in Berghuis’ eerste seizoen (2016-2017) in Rotterdam nog kampioen werd, weinig hoogstaand. Berghuis kan zijn frustratie daarover niet altijd verhullen, zakt soms mee de diepte in, al zijn z’n persoonlijke statistieken (10 treffers en 6 assists in 25 officiële duels) in orde.

Een schandalige charge op AZ-middenvelder Koopmeiners en een tik in de borststreek van RKC-doelman Vaassen blijven nadrukkelijk aan hem kleven, vooral ook omdat hij het laatste voorval bagatelliseerde.

Temperamentvol is Berghuis zeker, bewees hij al eerder; ook in de pers kan hij scherp zijn. Schreuder: ‘Die jongen wil winnen, hij neemt altijd zijn verantwoordelijkheid. Tegen Porto werd een sliding die hem onterecht geel opleverde op tv meteen becommentarieerd als ‘ja dat weet je met Berghuis’. Blijkbaar heeft hij nu dat stempel, terwijl hij juist een heel sympathieke, leergierige, sociale jongen is.’

Ergernis

Er zit ergernis bij Berghuis, denkt oud-ploeggenoot Eljero Elia. ‘Hij vraagt meer van zichzelf en van zijn ploeggenoten dan een ander. Zijn lat ligt superhoog. Feyenoord is te wisselvallig, terwijl Steven gewoon met die club naar de top wil. Hij maakt weleens een overtreding; klopt. Hoort bij voetbal. Media proberen hem nu kapot te maken vanwege die dingen. Dat vind ik oneerlijk.’

Wat Berghuis in ieder geval niet helpt is de blessureplaag bij Feyenoord. Met spits Jørgensen en rechtsback Karsdorp, zijn vaste kompanen tijdens het kampioensjaar, speelde hij nog maar weinig samen. Jørgensen en Karsdorp etaleerden bovendien nog nauwelijks de vorm van dat seizoen.

Ondertussen is de druk op Berghuis’ schouders vergroot. Interim-coach ­Advocaat, die Berghuis al kende van AZ en het Nederlands elftal, maakte hem na zijn komst aanvoerder. Schreuder: ‘Advocaat is perfect voor hem, die geeft hem een aai over zijn bol en een schop onder zijn kont. Is eerlijk en duidelijk.’

Feyenoord aanvallend ontmantelen lijkt op zich niet lastig: neutraliseer Berghuis, desnoods met twee man, en het creatieve brein is lamgelegd. Provoceer hem en je hebt kans dat hij over de schreef gaat. PSV-coach Mark van Bommel zal het ongetwijfeld een paar keer herhalen tijdens zijn bespreking.

Berghuis zal ervan doordrongen zijn. De tijd begint te dringen om van zijn voetbalcarrière een doorslaand succes te maken. Een eventuele loopbaan als geslaagd analyticus daarna zal de pure liefhebber niet dezelfde voldoening geven, denkt Elia. ‘Steven leeft voor voetballen, voor winnen. Als ik iemand een mooie toekomst gun, is hij het.’