Steven Berghuis heeft een zeldzaam belangrijke rol bij Feyenoord

Steven Berghuis. Beeld BSR Agency

Of Steven Berghuis momenteel de beste speler is op de Nederlandse velden is voer voor discussie. Maar voor zijn ploeg is hij zeker de waardevolste. In de Amerikaanse sporten hebben ze een mooie term: de MVP, Most Valuable Player.

Ook dit weekend, in het thuisduel met ADO den Haag, is Berghuis de grote man. Met een haarfijn aangesneden, indraaiende hoekschop op het hoofd van voorstopper Lutsharel Geertruida (1-1) en een snoeihard ingeschoten penalty (4-2) is hij met een assist en doelpunt direct betrokken bij de eerste en laatste treffer. Na drie speelrondes heeft Berghuis een aandeel in vijf van de zeven Feyenoord-goals.

Hoewel rendement in het voetbal een ietwat vaag, subjectief begrip is, geldt betrokkenheid bij doelpunten (gemaakte goals plus assists) als een goede maatstaf voor de effectiviteit van aanvallende spelers. In dat opzicht heeft Berghuis’ dominantie binnen de Feyenoord-selectie vrij extreme vormen aangenomen sinds de zomer van 2017, toen aanvallende mede-uitblinkers Dirk Kuijt (gestopt) en Eljero Elia (transfer naar Turkije) na een verrassend kampioensjaar vertrokken.

De cijfers sinds de start van het seizoen 2017/18, ruim drie jaar geleden, laten zien dat er in de eredivisie een heus eliteclubje was, bestaande uit negen spelers die meer dan 45 goals of assists lieten noteren. Berghuis (91), Hakim Ziyech (71), Dusan Tadic (69), Bryan Linssen (58), Steven Bergwijn (56), Luuk de Jong en Hirving Lozano (beiden 51), Donny van de Beek (49) en David Neres (48).

Niet alleen het imposante totaal van Berghuis valt op. Ook de samenstelling van deze elitegroep is opmerkelijk. Naast de Feyenoord-rechtsbuiten is er nog één andere enkeling, zijn huidige ploeggenoot Linssen. Ze worden omringd door twee clusters van Ajacieden (vier spelers) en PSV’ers (drie). Waar er in Amsterdam en Eindhoven meerdere sterspelers extreem productief waren, was Berghuis’ effectiefste helper niet eens een aanvaller: middenvelder Jens Toornstra (21 goals, 18 assists) was de een-na-productiefste Feyenoorder sinds 2017.

Ook vorig seizoen blonk Berghuis uit: met 15 goals en 7 assists was hij betrokken bij 44 procent van de Rotterdamse doelpuntenproductie. Dat is veel hoger dan de besten bij Ajax en AZ (Tadic en Boadu beiden 37 procent). Alleen bij Feyenoord was één speler verantwoordelijk voor zowel de meeste assists (7), goals (15), doelpogingen (89), gecreëerde kansen (63) als aangekomen voorzetten (47) binnen de ploeg. Sterker nog, bij de vier laatstgenoemde categorieën kwam de productie van de nummer twee en nummer drie in de selectie samen nog niet op het totaal van Berghuis.

De zeldzaam grote rol die Berghuis speelt bij dit Feyenoord, brengt de club nu op een gevoelig kruispunt. Want met Inter Miami, de club van eigenaar David Beckham, is er een vermogende partij geïnteresseerd in zijn diensten. De gloednieuwe, ambitieuze MLS-club haalde eerder deze zomer met Gonzalo Higuaín en Blaise Matuidi al twee prijzige (voormalige) Europese sterren naar Florida, en zou met Berghuis een speler aantrekken die kan uitgroeien tot een van de absolute sterren van het Amerikaanse soccer.

Feyenoord zou dus flink kunnen cashen. Maar dat zou dan wel een flinke deuk in de Rotterdamse titelambities betekenen, gezien de sleutelrol die Berghuis heeft in de Kuip.