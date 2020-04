Steunregeling ook voor sporters in financiële problemen

Churandy Martina in actie op de 200 meter van de Spelen van Rio. De sprinter is mogelijk een van de sporters die baat hebben bij de regeling. Beeld ANP

Nu vallen topsporters buiten die regeling omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Om aanspraak te maken op inkomensondersteuning voor zzp’ers moeten mensen onder meer aantonen dat ze in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Ze moeten ook ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Sporters hebben doorgaans geen KvK-nummer. En ze verdienen hun inkomen vaak over de grens, waar de wedstrijden zijn en prijzengeld verdiend wordt.

Volgens Frima is er nu een akkoord bereikt over de voorwaarde dat de inkomsten in Nederland verdiend moeten worden. ‘Die horde hebben we genomen, aan die voorwaarde hoeven sporters in ieder geval niet meer te voldoen. Alleen het probleem met een KvK-nummer moet nog worden opgelost.’

De regeling zal alleen gelden voor sporters die financieel gezien aan het randje van de afgrond bungelen doordat er geen wedstrijden en dus geen inkomsten zijn. Frima heeft in de afgelopen weken zo’n honderd topsporters gesproken bij wie dit het geval is. Zij vallen tussen wal en schip en hebben door de coronacrisis onvoldoende inkomen voor hun levensonderhoud.

Schrijnende situaties

Om kans te maken op een aanvulling van inkomen moeten ze kunnen aantonen dat ze de komende drie maanden minder verdienen dan het sociaal minimum. Hun inkomen wordt dan voor drie maanden aangevuld tot 1.500 euro voor gehuwden of samenwonenden en 1.050 euro voor alleenstaanden.

De sporters die op dit moment een stipendium van sportkoepel NOCNSF krijgen, kunnen hun status en bijbehorende salaris tijdelijk behouden. Degenen die daarbuiten vallen, krijgen het moeilijker. ‘Het is de bedoeling dat deze regeling echt gaat gelden voor de schrijnende situaties. Voor sporters die door de crisis in het pre-olympisch jaar gedwongen worden de focus op andere dingen te leggen, wat ten koste gaat van de sport.’

Frima is blij met de verschillende noodregelingen die internationale bonden en sporttoernooien verzinnen. Maar ze waarschuwt dat dit vaak regelingen zijn voor sporters die toch al veel verdienen. Als voorbeeld noemt ze het initiatief vanuit de lucratieve internationale zwemcompetitie ISL, die wordt gefinancierd door de schatrijke zakenman Konstantin Grigorishin. Via een solidariteitsprogramma krijgen de zwemmers die aan de ISL mee hebben gedaan vanaf september 2020 tot juli 2021 een maandelijkse toelage van ongeveer 1400 tot 4500 euro, naargelang de status van de zwemmer. Ook de internationale tennisfederatie ITF denkt na over een fonds om spelers te steunen.

De internationale atletiekfederatie World Athletics volgde deze week met een plan om ruim 450.000 euro uit te keren aan professionele atleten die door de coronacrisis worden geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe het geld verdeeld gaat worden. De atleten die meedoen aan Diamond League-wedstrijden lopen dit jaar veel prijzengeld mis. Sifan Hassan verdiende vorig jaar in twee weken tijd ruim 91 duizend euro met de overwinning op de 1.500 en 5.000 meter in de Diamond League-finale.

Grootverdieners

Juriste Frima is bang dat de pot van de internationale atletiekbond vooral naar de grootverdieners gaat die de hardste klappen krijgen, maar die ook het beste op kunnen vangen. ‘Hetzelfde zie je bij de zwemleague ISL gebeuren. Dit zijn al sporters die over het algemeen een aardig spaarcentje verdienen.’

Anders is het wellicht voor topatleten als hordeloopster Nadine Visser, 400-meter specialiste Lisanne de Witte of sprinter Churandy Martina, die in de herfst van zijn carrière zit. Zij halen op het internationale podium geen hoofdprijzen binnen. Een eerste plek op een losse Diamond League-wedstrijd levert ruim 91 duizend euro op, de nummer 8 moet het doen met zo’n 915 euro.

Er ging al een streep door de Diamond League-wedstijden in Doha, China, Stockholm, Rome, Rabat, Eugene en Parijs. Donderdag werd bekend dat de wedstrijd in Lausanne, die op 20 augustus op de kalender stond, ook niet door kan gaan.