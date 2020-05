Stervoetballers van graaiers naar redders van een club in nood

Marouane Fellaini, die Standard Luik te hulp schiet door zijn eerste club een lening te verschaffen. Hier in het shirt van België tijdens het WK 2018. Beeld Getty

In navolging van collega’s uit buitenlandse competities stemden Nederlandse profvoetballers vorige week in met een salarisverlaging. Die toezegging vormt een schril contrast met de aandacht die voetballers de afgelopen jaren trokken in zomerse transfersaga’s met exorbitante salarissen.

‘Het beeld van voetballers die alleen maar aan hun eigen luxe denken, mag wat mij betreft wel bijgesteld worden,’ zei Jevgeni Levtsjenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS kort na het bereiken van het akkoord. ‘Bij de onderhandelingen werd aan het collectief gedacht.’

Van graaiers naar redders; dat gevoel werd afgelopen weekeinde verstevigd door verhalen als dat van de Belgische profspeler Marouane Fellaini. Die leende zijn oude club Standard Luik drie miljoen euro om te voorkomen dat de grootste Waalse club zou afzakken naar amateurniveau. Fellaini was benaderd door een andere oud-speler van Standard, Axel Witsel, die eerder 2,5 miljoen euro in een vastgoedproject rond stadion Sclessin investeerde.

Fellaini speelt in de vorstelijk betalende Chinese voetbalcompetitie en was eerder tien jaar topverdiener in de Premier League. Witsel komt uit in de Bundesliga en speelde in de Portugese, Russische en Chinese competitie. ‘Dat bij Marouane werd aangeklopt, is eigenlijk logisch,’ vertelt advocaat Stijn Debaene, die Fellaini bij zakelijke transacties van advies dient. ‘Hij verstrekt een kortlopende lening en treedt dus op als een bank zonder alle poespas. Er was haast geboden, vanwege de dreigende proflicentie-intrekking.’

Fellaini heeft veel aan Standard te danken, al speelde hij er maar twee jaar in het eerste, schetst Debaene. ‘Hij werd als jeugdspeler met open armen ontvangen en kreeg er snel de kans. Toen hij laatst weer op Sclessin was, klonk een ovationeel applaus. Dat is hij niet vergeten.’

De lening zal de rijzige Fellaini – die lang getooid ging met een enorme krullenbos wat hem de bijnaam Perminator opleverde – populairder maken in Luik. Debaene: ‘Hij is een timide jongen met het hart op de goede plek. Je ziet veel spelers die iets terug willen geven. Vincent Kompany steekt zijn nek uit bij Anderlecht door terug te keren en tal van spelers daar naartoe te halen. Ik sluit niet uit dat je deze constructie vaker gaat zien.’

Er lijkt inderdaad sprake van een internationale trend. De Zweed Zlatan Ibrahimovic nam recent een aandeel in Hammarby IF, profclub uit Stockholm. De Braziliaanse oud-spits Ronaldo verkreeg 51 procent van de Spaanse vereniging Real Valladolid. David Beckham zette MLS-club Inter Miami op.

Vooral de laatste twee decennia kunnen topvoetballers ontzaglijke bedragen verdienen in de Europese topcompetities, enkele Aziatische liga’s en via persoonlijke sponsors. Lionel Messi dribbelt volgens zakenblad Forbes in een seizoen ruim 100 miljoen euro bij elkaar. De lening van drie miljoen aan zijn oude liefde strijkt Fellaini bij zijn Chinese club Shandong Luneng ongeveer in een kwartaal op.

Nederlandse (oud-)voetballers sprongen, voor zover bekend, sporadisch bij. Clarence Seedorf werd in 2009 een van de eigenaren van het Italiaanse Monza. Marc Overmars, Paul Bosvelt en Henk ten Cate kochten in 2005 aandelen van hun oude club Go Ahead Eagles. Een verzameling oud-topspelers (Dennis Bergkamp, Philip Cocu, Dirk Kuijt, Ronald Koeman) die begeleid wordt door zaakwaarnemer Rob Jansen had recentelijk het oog laten vallen op het Britse Wycombe Wanderers.

Ondanks de besparing op spelerssalarissen vrezen bijna alle Nederlandse profclubs zwaar weer. Veel sponsors, suikerooms en skyboxhouders beleven financieel zware tijden. Stadions blijven mogelijk nog een jaar van publiek verstoken. Geschat verlies tot aan 2021: 400 miljoen.

Rondvraag bij een aantal clubdirecteuren leert dat zij compensatie van de overheid verwachten. Gebeurt dat niet of niet afdoende dan ‘probeer je alles om te overleven’, aldus een van hen. Aankloppen bij een extreem vermogende oud-speler is een van de opties. Bijna elke profclub heeft er wel een of meerdere (zie kader), al staat vast niet elke speler te popelen. Zo twitterde international Ryan Babel afgelopen weekeinde dat hij niet houdt van belasting betalen.

Zaakwaarnemer Jan de Visser, werkzaam bij kantoor Juzzt Football dat onder meer Ruud van Nistelrooij, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, Jan Vertonghen en Salomon Kalou begeleidt, merkt nog niet dat spelers massaal worden benaderd om noodlijdende clubs te steunen. ‘Maar het is zeker geen rare gedachte. Zeker in deze tijden moeten clubs misschien een of twee jaar overbruggen voordat alle geldstromen normaliseren en dan kan een lening of investering wenselijk zijn. Nederlandse clubs zijn inventief. Drogen bepaalde geldbronnen op dan kijk je naar andere in je netwerk. Daar zitten ook vermogende oud-spelers tussen.’