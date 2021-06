Sterspeler VfB Stuttgart onthult ware identiteit en leeftijd: ‘Ik heb in angst geleefd’

Silas Katompa Mvumpa, toen nog onder de naam Silas Wamangituka, in duel met David Alaba van Bayner München, in maart dit jaar. Beeld AP

‘Ik heb de afgelopen jaren voortdurend in angst geleefd’, zegt Katompa Mvumpa op de website van VfB Stuttgart. ‘Ik maakte me ook grote zorgen over mijn familie in Congo. Voor mij was het een grote stap om mijn verhaal te onthullen.’

Volgens de Bundesligaclub was de onthulling nodig om de banden met Katompa Mvumpa’s vroegere club in Congo door te snijden en om hem afhankelijk van zijn zaakwaarnemer te maken. Volgens sportdirecteur Sven Mislintat lijken de gebeurtenissen met Katompa Mvumpa ‘erg op mensenhandel'. De club noemt het ‘indrukwekkend dat de speler zijn verhaal nu naar buiten heeft gebracht.

Tot dinsdag ging Katompa Mvumpa door het leven als Silas Wamangituka. De talentvolle aanvaller trof dit seizoen elf keer doel voor VfB Stuttgart, tot hij eind maart zijn kruisband afscheurde tegen Bayern München. Het herstel van die blessure vergt maanden.

In mei bracht Katompa Mvumpa de leiding van de nummer 9 van de Bundesliga op de hoogte van zijn geheim. Dat ontstond toen Anderlecht hem op 18-jarige leeftijd uitnodigde voor een proeftraining. Het talent overtuigde en de Belgische topclub vroeg hem nog één keer naar Congo te reizen om met een nieuw visum terug te keren.

Op advies van iemand die zich als een ‘vriendschappelijk contact’ uitgaf, bleef Katompa Mvumpa echter in België achter. Volgens deze tussenpersoon liep de jonge speler het risico dat hij Europa niet meer inkwam als hij tijdelijk naar zijn vaderland zou terugkeren. In plaats daarvan hielp de tussenpersoon Katompa Mvumpa aan valse papieren. Voortaan heette hij Silas Wamangituka en was hij precies een jaar later geboren. Hij trok ook bij deze tussenpersoon (en zaakwaarnemer) in Parijs in.

Meer spelers

Al langer gaan er in het voetbal verhalen over vooral Afrikaanse en ook Latijns-Amerikaanse spelers die veel ouder zouden zijn dan op papier vermeldt staat. Dit zou ze aantrekkelijker en waardevoller maken voor geïnteresseerde clubs.

De Franse sportkrant L’Équipe berichtte vorig jaar al dat er twijfels waren over de identiteitsdocumenten van Wamangituka. VfB Stuttgart en de Duitse voetbalcompetitie deden daarom onderzoek, maar vonden geen onregelmatigheden.

Deze kwamen pas aan het licht toen Katompa Mvumpa zich naar eigen zeggen veilig genoeg voelde om tegen de leiding van VfB zijn verhaal te doen. Aan de hand van documenten die hij overlegde, kon de club vaststellen dat de speler de waarheid vertelde.

De Duitse voetbalbond DfB onderzoekt nog wel of Katompa Mvumpa, die veel bijval voor zijn biecht krijgt op sociale media, de regels heeft overtreden. Maar de leiding van VfB Stuttgart benadrukt dat de jonge aanvaller vooral het slachtoffer is van de malafide praktijken van anderen. Alleen door zo open te zijn als hij, zegt sportdirecteur Mislintat tegen de Süddeutsche Zeitung, kunnen ‘machinaties worden ontdekt en dit soort businessmodellen in de toekomst worden voorkomen’.