Sterspeler Lionel Messi vertrekt bij FC Barcelona

Beeld REUTERS

Volgens Barcelona, waar Ronald Koeman ook volgend seizoen aan het roer staat, had zowel Messi als de club een ‘duidelijk voornemen’ om donderdag een nieuw contract te tekenen, maar stonden financiële regels van LaLiga, de organisatie achter het Spaanse profvoetbal, dat in de weg. Omdat Barcelona gebukt gaat onder een enorme schuldenlast, kon de club hem geen nieuw, lucratief contract aanbieden.

Vorig jaar vond LaLiga-voorzitter Javier Tebas dat de competitie de financiën van haar topclubs beter moest reguleren. Voortaan mochten clubs niet meer geld uitgeven aan salarissen en transfers dan dat er aan algehele inkomsten binnenkwam.

Volgens die regels mocht Barcelona vorig seizoen maximaal 380 miljoen euro uitgeven, waardoor een eerdere transfer van de Nederlandse aanvaller Memphis Depay niet door kon gaan. Ook moest de spelersgroep genoegen nemen met een salarisverlaging.

Dit seizoen daalde het budget voor salarissen en transfers met 100 miljoen euro. Omdat Depay inmiddels transfervrij was, kon hij nu wel van Lyon overkomen. Ook de Argentijnse veteraan Sergio Agüero kon gehaald worden zonder dat Barcelona een transferbedrag voor hem hoefde te betalen.

Begin juli probeerde de voorzitter van Barcelona nog samen met Tebas een oplossing te bedenken om Messi voor de Spaanse competitie te behouden. Het salaris van Messi, wiens contract aan het begin van die maand verlopen was, leek toen al een onoverkomelijk obstakel. Uit gelekte documenten bleek eerder dat Messi de afgelopen vier jaar tussen de 71 en 100 miljoen euro per jaar opstreek voor zijn voetbalkunsten. Hoeveel geld Messi voor een nieuw contract vroeg, is niet bekend.

De statistieken waarmee Messi de clubgeschiedenis van Barcelona ingaat, zijn overweldigend. Verdeeld over 778 wedstrijden stond hij 63.507 minuten op het veld – omgerekend meer dan 44 etmalen. In die tijd wist hij 672 keer het doel te vinden. Hij won vier keer de Champions League, tien keer het Spaanse kampioenschap en zeven keer de Spaanse beker. In 2009, 2011 en 2016 kroonde hij zich met Barcelona tot beste van de wereld. Zelf werd hij zes keer uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld: een record.

De vraag waar de voetbaltoekomst van Messi ligt, is nog onbeantwoord. Eerder werd hij al eens in verband gebracht met een overstap naar Manchester City, waar zijn vroegere trainer Pep Guardiola werkzaam is. Over een overgang naar het eveneens kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain, waar Messi’s boezemvrienden Neymar en Ángel Di María spelen, wordt eveneens gespeculeerd.

Copa América

Hoe succesvol hij bij Barcelona ook was, bij het nationale elftal van Argentinië leek er een vloek te rusten op Messi: een hoofdprijs pakken met zijn land, wilde maar niet lukken. In 2014 werd Messi uitgeroepen tot speler van het WK, maar verloor hij wel de finale van Duitsland. In 2015 en in 2016 verloor hij de eindstrijd van de Copa América, het Zuid-Amerikaanse kampioenschap.

Vorige maand wist Messi eindelijk die ban te breken. Uitgerekend op het continentale eindtoernooi dat vanwege de coronapandemie van zijn geboorteland naar Brazilië was verplaatst, lukte het Messi zijn landgenoten naar de toernooioverwinning te leiden. Messi zelf werd verkozen beste speler van het toernooi.