Sterke optredens van Femke Kok en Dai Dai N’tab op de 500 meter

Femke Kok en Dai Dai N’tab maakten dit weekend indruk met hun zeges op de 500meter. Dat er geen schaatsers uit Azië op het ijs stonden, doet volgens N’tab daar niets aan af. ‘Wie er niet is, kan ik niet verslaan.’

Nog nooit wonnen een Nederlandse man en een Nederlandse vrouw op dezelfde dag een wereldbekerwedstrijd over 500 meter, tot zaterdag. Femke Kok (20) en Dai Dai N’tab (26) stonden garant voor dit zeldzame wapenfeit op de afstand die internationaal het hoogst staat aangeschreven. Ze lieten in Thialf zien dat zij over een jaar kanshebbers zijn voor een olympische medaille.

N’tab won zaterdag in 34,55 en werd zondag tweede achter Artem Arefjev. De Rus reed de snelste tijd van het weekend (34,45) en was in de tweede race 0,2 seconden sneller dan N’tab. Kok eindigde op beide dagen wel voor de Russische concurrentie. Ze won zondag in 37,27 en evenaarde zaterdag haar persoonlijke record in Thialf met 37,08, slechts 0,02 seconden boven het Nederlands record van Thijsje Oenema. ‘Ik baalde wel een beetje. Had het nou niet iets sneller gekund?’, lachte Kok na afloop van haar race.

Ze pakte dus niet het record van Oenema, maar was wel de eerste Nederlandse vrouw sinds Annette Gerritsen in 2011, die een wereldbekerwedstrijd over 500 meter wist te winnen. ‘Ontzettend cool om het stokje van Gerritsen over te nemen’, zei Kok zaterdag na haar race. ‘Als klein meisjes keek ik graag naar haar, Oenema en Margot Boer op de 500 meter.’

Trouw voor de televisie zat ze dus, maar een Nederlandse zag ze nog nooit olympische goud winnen op de 500 meter. Margot Boer werd derde bij de spelen van Sotsji in 2014 en is daarmee de enige Nederlandse in de geschiedenis die een medaille won op de afstand die vanwege de hoge snelheden te boek staat als de moeilijkste. Ook bij de mannen is de oogst beperkt met vijf medailles, waarvan slechts een keer goud voor Michel Mulder.

Sinds dit seizoen is Mulder coach van Femke Kok bij Team Reggeborgh. Hij wil de jonge Friezin helpen om in zijn voetsporen te treden en dat lukt vooralsnog behoorlijk. Kok is van een talentvolle junior uitgegroeid tot een uitdager van de wereldtop. ‘Ze opent inmiddels 10,4 over 100 meter, dan kun je met een goed rondje meedoen voor de internationale prijzen’, vertelt Mulder die denkt dat Kok een goede kans maakt om wereldkampioen 500 meter te worden over drie weken. ‘Als ze dezelfde tijden rijdt als dit weekend, zal het voor de rest moeilijk worden om haar te verslaan.’

Ook N’tab is kanshebber voor het WK-goud na zijn overwinning en tweede plaats van dit weekeinde. Wel moet daarbij worden aangetekend dat de 500 meter bij de mannen werd overschaduwd door valpartijen. Onder anderen wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov, zijn landgenoot Roeslan Moerasjov en Kai Verbij gingen onderuit op het harde Friese ijs, dat volgens N’tab van slechte kwaliteit was. ‘Bij elke pas had ik het gevoel dat het ijs onder me kon afbreken’, zei N’tab die zelf ternauwernood op de been bleef. ‘Als het de komende weken niet verbeterd krijgen we bij het WK een heel ander spelletje dan hard racen en kijken wie de beste van de wereld is.’

Toch blijft het zelfs bij goed ijs de vraag of de snelste sprinters op de WK afstanden ook de favorieten zullen zijn voor de olympische titels volgend jaar. Dat komt doordat de topsprinters uit China, Zuid-Korea en Japan niet deelnemen aan internationale wedstrijden. De drie Aziatische landen verdeelden vier van de zes medailles op de 500 meter bij de vorige Olympische Spelen, maar reizen deze winter niet naar Europa vanwege de pandemie.

Daardoor heeft Kok geen last van de Japanse regerend olympisch kampioene Nao Kodaira en hoeft N’tab geen rekening te houden met de Japanner Tatsuya Shinhama, die met 37,04 nog altijd het baanrecord in Thialf heeft. ‘Het is jammer dat Kodaira niet rijdt’, zei Kok zondag. ‘Zij is normaal gesproken een van de favoriete, maar aan de andere kant heeft zij nog nooit 37,08 gereden in Thialf, ik wel. Het is te makkelijk om te zeggen dat ik mijn overwinning te danken heb aan haar afwezigheid.’

N’tab deelt die mening. ‘Ik was al een beetje bang dat er vragen zouden komen over de afwezigheid van de Aziaten, maar wie er niet is kan ik niet verslaan’, vertelt N’Tab die denkt dat Sinhama de enige afwezige is die normaal gesproken mee zou kunnen doen om de overwinning. ‘In mijn ogen is negentig procent van de kanshebbers op olympisch goud nu in Europa.’

Over dat olympische goud willen N’tab en Kok nog niet nadenken. ‘Eerst maar eens het WK over drie weken. Ik ben nu in goede vorm, maar ook dat kan over drie weken weer anders zijn. Kok vult hem aan. ‘Natuurlijk is het een droom om de eerste Nederlandse vrouw te worden die olympisch goud wint op de 500 meter, maar ik ga er niet beter van schaatsen als ik me daar volledig op focus’, zegt Kok. ‘Eerst maar eens het WK en onder 37 seconden duiken in Thialf.’