Sterk PSV rekent in kletsnatte wedstrijd af met Sturm Graz: 4-1

PDV-speler Isaac Babadi controleert de kletsnatte bal. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Het publiek in het Philips Stadion vermaakte zich en zong zo nu en dan massaal op het ritme van de aanvalsgolven op het veld. PSV liet de bal snel rondgaan, verplaatste die van de links naar rechs en had in de 18-jarige Isaac Babadi een heerlijke uitblinker op het middenveld.

Op de dag dat diverse media meldden dat PSV op het punt staat om de aanvallende middenvelder Malik Tillman van Bayern München te huren, ging Babadi in zijn eerste officiële optreden in het Philips Stadion na een uur onder luid applaus naar de kant. Hij scoorde en stond op fraaie wijze aan de basis van het tweede doelpunt van PSV.

Tillman moet de opvolger worden van Xavi Simons, die terugkeerde naar Paris Saint-Germain, maar heeft in Babadi een concurrent die zich met zijn fijne spel in de voorbereiding onverwachts in de kijker bij Bosz speelde. Ook tegen de nummer twee van de Oostenrijkse competitie beschaamde het talent, dat zijn wedstrijden vorig jaar in Jong PSV speelde, het vertrouwen van zijn trainer niet.

PSV had de dubbele confrontatie tegen Sturm Graz verdiend doordat het vorig seizoen als tweede eindigde in de eredivisie, achter landskampioen Feyenoord en voor het kwakkelende Ajax. Vanaf dit seizoen, dat komend weekend begint, is ook de nummer twee van de eredivisie verzekerd van de groepsfase van de Champions League - en dus van tientallen miljoenen extra aan inkomsten.

Niet wachten

Maar PSV wil daar niet op wachten. Dat doet het voor haar gevoel al te lang. De club speelde voor het laatst in 2018 in de Champions League en werd de laatste twee seizoenen in de voorrondes uitgeschakeld door Benfica en Rangers FC. Vooral de misstap tegen de niet bijster sterke Schotten bleef vorig jaar als een grauwsluier over het seizoen liggen.

Mocht PSV over twee duels afrekenen met Sturm Graz, dan kan het Rangers opnieuw treffen in de play-offs, als laatste drempel richting het hoofdtoernooi. Maar zover is het na het heenduel tegen de nummer twee uit Oostenrijk nog niet, al zette PSV met de ruime overwinning een grote stap.

Het vernieuwde PSV van Peter Bosz kende afgelopen weekend een goede generale door de Johan Cruijff Schaal ten koste van Feyenoord te winnen. Vooral de manier waarop de Eindhovenaren dat deden, kon Bosz wel bekoren. Met veel balbezit, fijn positiespel en het voortdurend afjagen van de tegenstander als die de bal had. Het Feyenoord van Arne Slot heeft dezelfde spelopvatting, al was de uitvoering net iets minder.

Lange bal

Met Sturm Graz trof PSV in op deze kletsnatte zomeravond een heel andere tegenstander, maar opnieuw was het overtuigend wat PSV liet zien, al was het de vraag of PSV nu zo goed was of Sturm Graz zo zwak? De Oostenrijkers beperkten zich vooral tot het spelen van de lange bal op de 1.92 lange spits Szymon Wlodarczyk, als ze de bal al een keer hadden. Hoe dan ook zijn de bedoelingen bij PSV duidelijk: aanvallen in een hoog tempo en met veel intensiteit.

Op het middenveld liep Babadi, een tengere jongen met wortels in Sierra Leone, zich vaak slim vrij en toonde zo nu en dan zijn technische vermogen. Binnen vijf minuten stond hij op de goede plek. Na een korte pass van Johan Bakayoko legde hij de bal in het strafschopgebied snel klaar. Met een bekeken schot zette hij PSV al vroeg op voorsprong.

Nog mooier was de manier waarop het talent de 2-0 inleidde. Met een technisch hoogstandje ontdeed hij zich op het middenveld van zijn tegenstander, om de bal vervolgens met veel gevoel op maat op de diepgaande Johan Bakayoko te passen. De snelle buitenspeler ontweek een Sturm Graz-verdediger en vond het hoofd van Luuk de Jong, die de bal achterwaarts knap in de verre hoek deponeerde.

PSV beschikt met de behendige Noa Lang en Bakayoko, die vanaf de zijkanten voor veel dreiging zorgden, en de sterke De Jong sowieso over verschillende aanvallende wapens. De Jong legde een lange bal knap weg op Lang en profiteerde na een half uur toen de Nederlandse Sturm Graz-doelman Kjell Scherpen het schot van Lang voor zijn voeten bokste: 3-0.

Grote mogelijkheden

Zo effectief als PSV voor rust met de kansen omsprong, zo simpel hielp het een aantal grote mogelijkheden na rust om zeep. Bakayoko, De Jong en Van Aanholt misten jammerlijk. Het was bijna knap dat de mee opgekomen Van Aanholt de bal vanaf een paar meter naast in plaats van in het doel kreeg.

Op een haast zorgeloze avond was het sowieso niet de avond van de linksback. Kort voor rust tikte hij een bal van Bakayoko een meter voor het doel in buitenspelpositie binnen. De bal was er anders ook ingegaan. Niet veel later verloor hij een kopduel, waardoor Sturm Graz uit een hoekschop toch een doelpunt wist te maken. Bosz had zijn spelers vooraf al gewaarschuwd voor stilstaande situaties van de Oostenrijkers.

Ibrahim Sangaré bracht het verschil halverwege de tweede helft weer op drie doelpunten door een vrije trap van Joey Veerman fraai binnen te koppen. Zo won PSV alsnog ruim (4-1), al had de uitslag nog groter kunnen uitvallen. Volgende week dinsdag is de terugwedstrijd in Oostenrijk.