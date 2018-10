Sterk optreden Lucas van Foreest in Porto Carras

De familie Van Foreest is deze week op drie fronten actief, met de twee grootmeesters Lucas en Jorden in een hoofdrol. Lucas (17) doet in het Griekse Porto Carras mee aan het WK voor spelers jonger dan 18 jaar en Jorden (19) doorstaat in Hoogeveen een vuurproef in een tweekamp van zes partijen tegen Vladimir Fedosejev, Ruslands hoop voor de toekomst. Zus Machteld (11) speelt in het open toernooi in de Drentse plaats.

Voorlopig gaat het lang niet slecht. Jorden speelt gelijkop (2-2) tegen een op papier aanzienlijk sterkere tegenstander, die vorig jaar jammerlijk verzuimde kampioen van Rusland te worden.

Na een benauwde ontsnapping in de eerste partij beet de winnaar van het NK in 2016 steeds feller van zich af.

Ook Lucas laat zich van zijn beste zijde zien. In Porto Carras deelt hij na zes van de elf ronden de eerste plaats in een veld met vele titelhouders. De tijden zijn veranderd. Niet zo lang geleden was een grootmeesterresultaat de hoofdprijs in een junioren-WK. Tegenwoordig hebben de sterkste deelnemers de eretitel al op zak.

Machteld is in Hoogeveen op zoek naar herstel van zelfvertrouwen na een paar rampzalig verlopen toernooien, waarin zij 200 ratingpunten kwijtraakte. Na drie nederlagen op rij slaagde zij erin een nieuw fiasco af te wenden met een serie van 3,5 uit 4. Wisselvalligheid is het lot van zo jonge schakers. Die verloren ratingpunten komen wel weer terug.

Lucas van Foreest Igor Janik

Porto Carras 2018

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Ld3 Pc6 5. c3 Dc7 6. h3 g6 7. Pe2 Lf5 8. Lf4 Db6 9. Lxf5 gxf5 10. Db3 e6 11. Pa3 Pf6 12. Pb5

Ook 12. Dxb6 axb6 13. Pb5 Kd7 levert weinig op.

12 ... Tc8 13. Pd6+ Lxd6 14. Lxd6 Tg8 15. 0-0 Pxd4! 16. cxd4

Vooral niet 16. Dxb6? Pxe2+ en zwart wint.

16. cxd4 Dxd6 17. Dxb7 Tc7 18. Db3 Ke7 19. De3 Tc2 20. Pf4 Txb2

Meer in aanmerking komt de actieve zet 20 ... Pe4, waarna de computer een aardige remisevariant geeft: 21. Pd3 Pd2 22. Tfd1 f4 23. Pxf4 Pc4

24. Dd3 Dxf4 25. Dxc2 Df3 26. g3 Pe3

27. Dc7+ Kf6 28. De5+ met eeuwig schaak.

21. Pd3 Tb7 22. Tac1 Pd7

Sterker is 22 ... Tc7.

23. Dh6 Pf8?

De verbreking van de verbinding tussen de twee torens kan de stelling niet verdragen. Na 23 ... Tc7 24. Txc7 Dxc7 25. Tc1 Db7 26. Dxh7 Pf6 houdt zwart voorlopig stand.

24. Pe5 f6 25. Tc6 Db4

Taaier is 25 ... Db8 om onder omstandigheden met ... Tb1 een stel torens te kunnen ruilen.

26. Dh4 f4 27. Tc8 Db6 28. Tfc1 f3

29. Pxf3

Een praktische beslissing in glad gewonnen stand. Een liefhebber van spektakel kiest 29. Pc6+ Kd7 30. Dh5! Txg2+ 31. Kh1, waarna zwart weerloos is.

29 ... Kf7 30. Txf8+!

Zwart geeft op.