Sterk geheugen en een groot improvisatietalent maken Carlsen tot een fenomenaal schaker

De Noor Magnus Carlsen vrijdag in actie tegen Ian Nepomniasjtsji. Beeld EPA

Vraag tien topschakers waarom Magnus Carlsen (31) al ruim tien jaar de onbetwiste nummer één is en het levert tien verschillende antwoorden op. Maar allemaal zullen ze het zeldzame natuurlijke talent voor het spel en de voortreffelijke fysieke conditie van de Noorse wereldkampioen roemen en om beurten zullen ze hoog opgeven van zijn werklust, zelfvertrouwen, onvoorspelbaarheid, flexibiliteit en fotografisch geheugen.

Vooral dat laatste is voor een schaker een benijdenswaardige eigenschap. Volgens vader Henrik Carlsen kostte het zijn zoon als kind van 5 geen moeite de namen van de 422 Noorse gemeenten en alle landen met hun hoofdsteden te onthouden. Een dergelijk geheugen is een waardevolle bondgenoot van iemand die zich achter het bord moet herinneren hoe de problemen van een lang geleden bestudeerde openingsvariant dienen te moeten worden opgelost.

Best geprepareerde schaker

Volgens Peter Svidler, achtvoudig kampioen van Rusland en gevierd internetcommentator, wordt soms ten onrechte gezegd en geschreven dat Carlsen vertrouwt op zijn talent en minder aandacht besteedt aan voorbereiding dan sommige collega’s: ‘Het is niet waar. Hij weet en onthoudt alles. In tweekampen blijkt telkens weer dat hij ’s werelds best geprepareerde schaker is.’

De Indiase oud-wereldkampioen Vishy Anand noemde in een interview met ESPN nog een sterk punt van Carlsen: ‘Hij kan improviseren als geen ander. Als een vooraf ontworpen matchstrategie niet werkt, vindt hij iets anders. In 2016 dreigde hij in de tweekamp tegen de Rus Sergey Karjakin na een nederlaag zijn wereldtitel kwijt te raken, maar toch lukte het hem op de een of andere manier terug te komen.’

Sinds juli 2011 voert Carlsen onafgebroken de mondiale ranglijst aan. Vaak heeft hij gezegd dat die eerste plaats voor hem minstens even belangrijk is als de wereldtitel die hij in 2013 veroverde op Anand. Voor het begin van de gewonnen tweekamp tegen Nepomniasjtsji in Dubai zei hij dat hij best zonder de druk en de tierelantijnen zou kunnen die nu eenmaal horen bij het WK. Als hij de titel kwijtraakt, zal hij niet proberen die te heroveren. Maar hij zal wel blijven schaken.

Crisis van 2015

Tijdens zijn lange verblijf aan de top is het Carlsen gelukt een tijdelijke crisis te bezweren. Tot mei 2015 lag de wereld aan zijn voeten. Zo overtuigend won hij alles en overal dat het een kwestie van tijd leek voor zijn rating de onbereikbaar geachte grens van 2.900 punten zou overschrijden.

Een maand later keerde hij terug op aarde. Een ondermaats resultaat (3,5 uit 9) in zijn thuistoernooi in Stavanger was de inleiding tot een periode waarin Carlsens voorsprong op zijn rivalen slonk en hij niet meer alles won. De wereldtitel behield hij ternauwernood. De tweekampen tegen Karjakin en de Amerikaan Fabiano Caruana won pas in tiebreaks met rapidpartijen.

Even was zelfs zijn andere kostbare bezit in gevaar, toen Caruana eind 2018 slechts één winstpartij verwijderd was van de eerste plaats van de wereldranglijst. Nadat die dreiging was geweken, hervond Carlsen zijn niveau. Met vier overwinningen op rij in toptoernooien nam hij in 2019 weer ruim afstand van zijn rivalen.

Met zijn afgetekende zege op zijn Russische uitdager Ian Nepomniachtchi (7,5 tegen 3,5 na 11 van de 14 voorgenomen partijen) heeft hij voor de vijfde maal de wereldtitel bemachtigd. Hij is nu acht jaar wereldkampioen, iets meer dan de helft van de vijftien jaar van recordhouder Garry Kasparov.

Ondernemer en sportgek

Het leven van de vrijgezel bestaat uit meer dan schaken. Carlsen was in 2013 een van de oprichters van de Play Magnus Group, een firma die de app Play Magnus introduceerde, en later onder andere het populaire schaakplatform Chess24 en de Alkmaarse uitgeverij Interchess overnam. Sinds 2020 is PMG een matig renderend, beursgenoteerd bedrijf. Carlsen, eigenaar van 9 procent van de aandelen, verloor tijdens de tweekamp in Dubai zes ton.

Carlsen is een sportliefhebber met kennis van zaken. In het seizoen 2019/20 van de Fantasy Premier League, een online voetbalspel met miljoenen deelnemers, eindigde de fan van Real Madrid in de toptien na rond Kerstmis even bovenaan te hebben gestaan.

Basketbal is zijn favoriete sport. Op schaaksites gebruikt hij soms het alias Magzy Bogues, een verbastering van de naam van Muggsy Bogues, met een lengte van 1.60 de kleinste speler uit de geschiedenis van de NBA. Maar enkele minuten na de laatste partij tegen Nepomniasjtsji plaatste Carlsen op Twitter een foto van Kobe Bryant, de begin vorig jaar verongelukte voormalige sterspeler van LA Lakers. Hij heeft vijf WK-tweekampen gewonnen, Bryant vijf NBA-titels.