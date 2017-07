Sterfscène van een groots vechter: na 4 uur en 51 minuten geeft Nadal zich gewonnen

De middelste maandag op Wimbledon wordt niet voor niets 'Manic Monday' genoemd, want de heroïsche vijfsetter tussen Rafael Nadal en Gilles Muller kan de leerboeken in als een ode aan groots verliezen. Nadal was opnieuw de soldaat die weigerde te capituleren en in een waanzinnige slotset van bijna drie uur tot viermaal toe een val in de afgrond voorkwam. Tot het publiek op baan 1 een symbolische sterfscène beleefde van de grootste vechter in het circuit.



Voor de kampioen van Roland Garros is Wimbledon na zijn twee titels in 2008 en '10 een kwelling geweest. En Nadal houdt al helemaal niet van servicekanonnen als de eveneens linkshandige Muller, die de klok twaalf jaar terugzet. In 2005 versloeg de Luxemburger Nadal toen hij zojuist zijn eerste grandslamtitel op Roland Garros had veroverd. In 2011 nam Nadal revanche op Muller, maandag op baan 1 van Wimbledon zoekt hij opnieuw wanhopig naar zijn ritme.



Bij een 2-0-achterstand in sets (6-3, 6-4) begint Nadal aan een adembenemende inhaalrace. De 31-jarige Spanjaard wint set 3 (6-3) en set 4 (6-4), maar in de bloedstollende vijfde set moet hij telkens in de achtervolging bij Muller. De natuurlijke netspeler, uitblinker op gras en winnaar van het toernooi in Rosmalen tegen het beest, de man die nooit opgeeft. Het wordt een onvergetelijke marathon.