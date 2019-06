Ster op de zevenkamp Nafissatou Thiam is terug, pijn of niet

Tien maanden na haar laatste meerkamp keerde Nafissatou Thiam terug op de internationale zevenkamp in het Franse Talence. In de voorstad van Bordeaux besloot de olympisch en wereldkampioene een moeilijke periode uit haar loopbaan met de zege. Ondanks een elleboogblessure kwam de Belgische vedette tot een puntentotaal van 6819, haar op een-na-beste resultaat ooit.

Op het eerste gezicht waren de cijfers bij haar rentree in Talence indrukwekkend. De 24-jarige atlete verbeterde het Belgische record verspringen tot 6.67 meter en behaalde een hoogte van 2.02 meter bij het hoogspringen. Nog nooit sprong een vrouw binnen een meerkamp zo hoog. Het was in alle opzichten een sterke prestatie, want onder de specialisten op die discipline was er dit seizoen slechts eentje die hoger kwam: meervoudig wereld- en Europees kampioene Maria Lasitskene (2.06 meter).

Het hoogspringen is Thiams wapen in het allroundveld. Met haar rijzige gestalte, ze is 1.84 meter, beheerst ze die discipline als geen ander en dat betaalt zich uit in de punten. Via een vrij ondoorzichtig systeem worden tijden, afstanden en hoogtes in een meerkamp omgerekend naar punten. Normaliter geldt een score van 1.000 als een prima resultaat. Thiam scoorde 1.264 bij het hoogspringen. Haar naaste concurrenten moesten meer dan 200 punten toegeven.

Tijdens het speerwerpen werd ze gehinderd door pijn aan haar elleboog, en gooide een tegenvallende 47.25 meter (807 punten). Beeld BELGA / Jasper Jacobs

Met een zware tred liep Thiam de 800 meter in 2.20,46 minuten. Beeld BSR Agency

Ondanks de puike prestaties bij het ver- en hoogspringen had het weinig gescheeld of de bijna-afgestudeerde geografe had het toernooi in Frankrijk afgebroken. Tijdens het speerwerpen werd ze gehinderd door pijn aan haar elleboog. In tranen haakte ze na twee pogingen met een stuk tape om de onderarm af. Ze lag tot dat moment op koers voor een Europees meerkamprecord, maar na de tegenvallende 47.25 meter (807 punten) verdween dat uit het zicht.

In de twee uur tussen het speerwerpen en het slotonderdeel, de 800 meter, ging de Belgische in overleg met haar coach. Omdat er nog voldoende te halen viel, een olympisch ticket bijvoorbeeld, besloot Thiam toch op het slotonderdeel te starten. Het stukje tape was inmiddels uitgegroeid tot een halve mouw om de gekwetste elleboog.

Terwijl het startschot viel, twijfelde Thiam nog altijd of ze de 800 meter uit zou kunnen lopen, maar al doende bleek de pijn te verdragen. Erg snel was ze niet. Met een zware tred liep ze naar 2.20,46, ruim achter de Hongaarse Xenia Kriszan, die dankzij haar 2.08,16 tweede in het eindklassement werd.

Koffiedrinken

De opluchting was groot bij Thiam nadat ze gefinisht was. Niet alleen het toernooi in Talence was een beproeving gebleken, maar er zat meer achter de brede lach die doorbrak toen ze tot winnares uitgeroepen werd. De aanloop naar dit atletiekseizoen was sowieso moeizaam geweest.

De regerend olympisch en wereldkampioene was in januari tijdens een training aan haar kuit geblesseerd geraakt. In diezelfde periode lag ze overhoop met de Belgische atletiekbond, die haar verweet dat ze tijdens de EK outdoor in Berlijn, waar ze Europees kampioen werd, bewust teamkleding had vernield om in het oude tenue te kunnen optreden.

Bij het kogelstoten gooide Thiam 15.41 meter. Beeld BELGA / Jasper Jacobs

De 200 meter sprintte Thiam in 24.55 seconden. Beeld BELGA / Jasper Jacobs

De ruzie liep uit op een bredere strijd tussen atleten en de sportbestuurders, waarin de bond trachtte verregaande contracten op te dringen aan atleten die aan titeltoernooien wilden deelnemen. Thiam verzette zich, samen met anderen, en won die strijd. Het had haar wel veel energie gekost.

Zwaarder nog viel het trage herstel van haar kuitblessure. Pas laat kon ze aan het buitenseizoen beginnen, nadat ze het indoorseizoen helemaal aan zich voorbij had laten gaan. Ze wist daardoor van tevoren niet wat ze kon verwachten in Talence, vertelde ze aan de Belgische krant L’Avenir. ‘Ik ben een beetje bang, maar ik zal niet huilen als het niet gaat.’

Ze had zich niet helemaal aan die uitspraak gehouden tijdens het speerwerpen, maar boekte desondanks haar zesde meerkampzege op rij. Ze is sinds mei 2016 ongeslagen.

De enige Nederlandse in Talence, Anouk Vetter, kon geen vuist maken tegen Thiam. De meerkampster, die in 2017 achter Thiam brons veroverde op de WK, stond na vijf van de zeven onderdelen zesde. Ze had toen nog het speerwerpen, haar specialiteit, voor de boeg, maar trok zich terug. ‘Dat is inderdaad opmerkelijk’, gaf haar coach en vader Ronald Vetter toe. ‘Want speerwerpen is haar beste onderdeel en ze stond er eigenlijk heel goed voor. Okseltjesfris.’ Toch besloot ze resoluut het toernooi niet af te ronden.

Voor de 26-jarige Vetter was Talence niet meer dan een tussenstap op weg naar de wereldkampioenschappen die eind oktober in Doha van start gaan. Ze had de zevenkamp in Frankrijk als een luxe training beschouwd, waarin ze een aantal nieuwe elementen had uitgeprobeerd. Dat was niet goed uit de verf gekomen. ‘Niets ging vanzelf’, vertelde coach Vetter.

Maar de Europees kampioene van 2016 oordeelde dat ze voldoende had geleerd. De laatste twee onderdelen zouden daar weinig meer aan kunnen bijdragen. ‘Dat is een beetje hautain misschien, maar zo is ze. Dat vind ik ook wel mooi. Dat ze zegt: ik heb het wel gezien, laten we koffie gaan drinken.’

Thiam rende de 100 meter horden in 13.49 seconden. Beeld BELGA / Jasper Jacobs