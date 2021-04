Stephen Curry is terug: een onemanshow in de Amerikaanse basketbalcompetitie

Stephen Curry in actie tegen de Boston Celtics. Beeld NBAE via Getty Images

De magie van Stephen Curry (33), de beste schutter aller tijden, is terug in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De maand april, waarin hij gemiddeld bijna veertig punten noteert, is het laatste bewijs. Na een seizoen van afwezigheid presteert hij als in zijn beste dagen, maar een kampioenschap zal het zijn Golden State Warriors waarschijnlijk niet opleveren.

Het filmpje duurde ruim vijf minuten. Te zien was hoe Curry, kortweg Steph, na een training van de Warriors in december zijn driepunter verfijnde met behulp van een assistent-coach, Bruce Fraser. Oplettende kijkers telden mee: Curry schoot 103 ballen achter elkaar raak, ogenschijnlijk achteloos. Het filmpje werd afgebroken voordat hij miste. Het waren 105 voltreffers, onthulde Fraser later.

Curry betovert basketballiefhebbers weer als vanouds, schiet met scherp nadat hij de vorige (door corona onderbroken) jaargang grotendeels had gemist door een handblessure.

Topscorerslijst

En of hij het nog kan. Vorige week passeerde hij Wilt Chamberlain op de topscorerslijst van de Warriors. In de thuiswedstrijd tegen Denver Nuggets had hij 19 punten nodig om de 2.16 meter lange gigant uit de jaren zestig voorbij te streven. Het klusje was in het eerste kwart geklaard. Curry (1.93 meter) eindigde met 53 punten.

Zijn Warriors mogen dit seizoen blij zijn met een plek in de play-offs, die ze vorig jaar misliepen. Na drie kampioenschappen in vijf seizoenen, stortte de dynastie van Golden State in na de finale van 2019, die verloren ging tegen Toronto Raptors. Sterspeler Kevin Durant scheurde zijn achillespees en vertrok naar Brooklyn Nets, Klay Thompson raakte ernstig geblesseerd aan zijn knie. Voordat de schutter, de op een na beste op aarde, zijn comeback kon maken, knapte ook zijn achillespees.

De gehavende Warriors mogen dan in het beste geval een middenmoter in de westelijke divisie zijn, met de terugkeer van Stephen Curry is de NBA aantrekkelijker geworden. Alleen afgelopen week al schoot hij in twee opeenvolgende wedstrijden respectievelijk tien en elf driepunters raak. Curry heeft zijn zinnen gezet op het record van Thompson, die er ooit veertien maakte.

Hoogste gemiddelde

Statistisch is hij bezig aan een van zijn beste seizoenen, vergelijkbaar met de twee jaren (2015 en 2016) waarin hij werd verkozen tot MVP, de meest waardevolle speler. Zonder hulp moet hij harder werken voor zijn punten. Verdedigers hoeven zich alleen over hem te bekommeren en nóg is hij goed voor ruim dertig punten per wedstrijd, zijn hoogste gemiddelde sinds 2015-2016.

Het was het seizoen waarin de Warriors het recordaantal van 73 wedstrijden wonnen. Dat van de grote doorbraak van Curry ook, op dat moment al kampioen en niet meer te stoppen. Toeschouwers trokken anderhalf uur voor de wedstrijd naar het stadion, alleen om de warming-up van Curry te bekijken.

Supporters konden zich makkelijk met hem identificeren. De man uit North Carolina is met zijn 1.93 meter geen reus, maar wist de competitie desondanks aan zijn voeten te krijgen. Curry profileerde zich als een charismatische en benaderbare vedette, immer nonchalant kauwend op het bitje dat nog altijd uit zijn mondhoek bungelt.

Graadje moeilijker

Hij veranderde het spelletje, begon driepunters niet alleen in grote aantallen, maar ook van verder te schieten. De spelverdeler vuurt off the dribble: in beweging, zelden uit stilstand. Dat is een graadje moeilijker. ‘Ik ben nog altijd onder de indruk’, zei Steve Kerr, zijn coach sinds 2015. ‘De vaardigheid en het zelfvertrouwen waarmee hij speelt...Het is ongelofelijk en prachtig om te zien.’

De stijl van Curry kreeg navolging, kijk niet vreemd op als Damian Lillard (Portland Trailblazers) of Trae Young (Atlanta Hawks) nabij de middenlijn aanlegt. Curry is bovendien een belangrijke katalysator van de driepuntsrevolutie in de NBA. Tijdens zijn eerste jaar in de competitie, schoten de gretigste schutters hooguit 500 driepunters per seizoen. Dat aantal is vrijwel verdubbeld, teams doen bijna de helft van hun doelpogingen van afstand. Van 2012 tot 2017 was het Curry die de meeste driepunters voor zijn rekening nam (daarna James Harden) en nooit in zijn carrière schoot hij minder dan 40 procent raak.

Binnenkort kan hij voor vier jaar bijtekenen in San Francisco. Vragen over zijn toekomst ontwijkt hij. ‘Ik voel me goed, dus daar hoef ik nog niet over na te denken’, zei hij vorige maand. Over de koers van zijn club toont Curry zich geduldig, waar buitenstaanders zich afvragen of zijn laatste piekjaren momenteel worden verkwanseld. Voor de beste onemanshow in de NBA is het wachten op versterking.