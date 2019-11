Stengs en Boadu van AZ debuteren in selectie Oranje, Ihattaren niet

Calvin Steng en Myron Boadu van AZ juichen nadat Boadu de 0-1 maakt tegen PSV. Beeld Getty Images

Het was een typerend en mooi moment, donderdag tijdens de uitwedstrijd van AZ in de Europa League tegen Astana (0-5). Boadu wilde Stengs laten scoren, maar door de wat geforceerde poging zijn collega aan te spelen, ging een kans verloren. Na afloop stelde Boadu met een glimlach dat een doelpunt van de linksbenige aanvaller Stengs misschien kon helpen om van de opname in de voorselectie van Oranje een definitieve oproep te maken.

Een doelpunt voor Stengs bleef uit. Hij had het ook niet nodig. Stengs, die op de rechtervleugel en op positie 10 (schaduwspits) uit de voeten kan, behoort tot de toptalenten van Nederland, net als Boadu. De spits Boadu is zelfs zonder voorselectie opgeroepen, dankzij zijn vorm en door blessures van andere aanvallers. Hij en Stengs waren onlangs nog belangrijk voor Jong Oranje, dat de laatste wedstrijden met vijf voetballers van AZ optrad. Met hun club blinken ze uit in de eredivisie en in de Europa League, waarin AZ dichtbij overwintering is.

Ze zijn ook buiten het veld bevriend en voelen elkaar bijna blind aan. AZ is, na Ajax, het beste elftal van de eredivisie, ook door het aantrekkelijke spel met veel positiewisselingen. Boadu scoorde al zeven keer in de eredivisie, drie keer minder dan de geblesseerde Donyell Malen van PSV, die eerder dit seizoen debuteerde in Oranje en toen scoorde in de cruciale uitwedstrijd tegen de Duitsers.

Malen ontbreekt dus, net als clubgenoot Steven Bergwijn. Het is onzeker of topschutter Memphis Depay kan meedoen. Hij behoort tot de selectie, maar kampt met een hamstringblessure. Ook verdediger Matthijs de Ligt is nog gekwetst.

Bondscoach Ronald Koeman riep naast Boadu, Depay en Luuk de Jong nog een spits op: Wout Weghorst van VfL Wolfsburg. Boadu en Stengs zijn de enige spelers van AZ in de selectie. Doelman Marco Bizot ontbreekt in de groep van 23. Dat is best opvallend, omdat Bizot aanmerkelijk beter in vorm is dan Jeroen Zoet van PSV, met Denzel Dumfries de enige PSV’er in de groep.

Talent Mohamed Ihattaren, 17 jaar jong, is in samenspraak met Koeman nog niet opgeroepen. De KNVB maakte vorige week met blijdschap bekend dat Ihattaren een loopbaan in Oranje verkiest boven optredens in de nationale ploeg van het land van zijn tweede paspoort, Marokko.

Het Nederlands elftal, dat de eindtoernooien van 2016 (EK) en 2018 (WK) miste, heeft zaterdag 16 november in Belfast genoeg aan een gelijkspel voor kwalificatie voor het EK. De dinsdag daarop is de thuiswedstrijd tegen Estland in Amsterdam. Duitsland en Nederland hebben 15 punten uit 6 duels.

De nummers 1 en 2 van de eindstrand na 8 wedstrijden plaatsen zich voor de eindronde. Noord-Ierland, dat in de slotronde uit tegen Duitsland speelt, heeft 3 punten minder dan de koplopers. Bij gelijke stand telt het onderling resultaat. Nederland won thuis met 3-1 van de Noord-Ieren.

Ronald Koeman wil graag beide duels winnen, om zeker te zijn van de eerste plaats in de eindstand. Het onderling resultaat is vergeleken met Duitsland beter, door de zege met 4-2 in Hamburg. De ploeg van Löw won in Amsterdam met 3-2. De eerste plaats kan een voordeel zijn bij de groepsloting op 30 november in Boekarest. Om eerste te worden, zijn vermoedelijk twee zeges nodig, want Duitsland speelt thuis tegen Wit-Rusland en thuis tegen Noord-Ierland. Nederland voetbalt tijdens het EK, dat wordt gehouden in een reeks landen, zeker twee keer in Amsterdam.