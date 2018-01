Stefan de Vrij speelt de beste spits van Italië volledig uit de wedstrijd: is een transfer op handen?

Transfer

'Het is voor mij een genot een speler van zijn kaliber te mogen trainen', zegt ook Lazio-coach Simone Inzaghi na de wedstrijd. Toch is het juist diezelfde De Vrij die hem deze maand de meeste kopzorgen bezorgt, geeft hij toe. 'Als we het hebben over zijn contractverlenging, kan ik alleen maar hopen dat er iets positiefs uit de onderhandelingen komt.'



Want het contract van de 33-voudig international loopt deze zomer af en De Vrij heeft besloten niet bij te tekenen omdat hij hogerop wil. Als Lazio dus nog transfergeld voor hem wil ontvangen, zal hij de komende weken moeten vertrekken - iets waar vrijwel iedereen bij de club dan ook al rekening mee houdt.



Of zoals hij zelf verontschuldigend zegt na de wedstrijd: 'Ik mag helaas geen interviews geven, sorry', wat meestal duidt op een aanstaande transfer. Anders had hij ongetwijfeld de ruimte gekregen zijn clubliefde voor Lazio te verkondigen.