Steeds vaker is voetbal de sport you love to hate, een megalomaan circus voor kooivechters

In de krant stond een interview met Jan Boskamp over zijn liefde voor Feyenoord en voetbal en toen ik het uit had, kon ik er weer even tegen. De bekerfinale in de Kuip was me niet in de kouwe kleren gaan zitten. Lelijker dan Ajax - PSV was voetbal in Nederland zelden te zien.

Steeds meer wordt voetbal de sport you love to hate, een megalomaan circus voor kooivechters. Dat was na de bekerfinale een breed gedeelde overtuiging. Er werd massaal schande gesproken over de provocaties en matennaaierij van de spelers en het Mourinho-achtige gedrag langs de lijn van de trainers Heitinga en Van Nistelrooij.

Na afloop bleek dat ze geen flauw idee hadden wat zij en hun spelers hadden misdaan. Dit hoort er tegenwoordig gewoon bij, zeiden ze, als je wilt winnen tenminste. Dat willen ze. Intussen echoden de homofobe spreekkoren na – er werd niets tegen ondernomen – en konden alle jassen naar de stomerij door het illegale vuurwerk. Ajax-supporters trokken in het stadion wc-potten uit de vloer en vernielden tientallen stoeltjes.

In de populaire podcast van Hard Gras onder leiding van Henk Spaan werd er smakelijk om gelachen. De Kuip was toch al een bouwval, dit kon er ook nog wel bij. Mooi toch. Daarna ging iedereen weer over tot de orde van de dag, zoals gebruikelijk. Opwinding over excessen duurt nooit lang, de volgende wedstrijd is al snel belangrijker en het naderende kampioenschap van Feyenoord slokt alle aandacht op.

Het voetbal zinkt langzaam weg in cynisme, schreef Bert Wagendorp in een column. Hij was er ook klaar mee. In de column ging het over tuig van de richel op het veld en schorremorrie op de tribunes. Iedereen die nog een beetje beschaving in zijn lijf heeft, wordt gedwongen zich af te keren van de sport, volgens hem. In de Kuip had zich een ‘verzameling psychopaten’ verzameld.

Allemaal waar, maar ook niet, want voetbal is meer dan Ajax - PSV. Het is veel meer dan Dusan Tadic, de aanvoerder (ja, de aanvoerder) van Ajax die alle vuiligheid op een perfecte manier verbeeldt, een provocateur die tegenstanders naait, de scheidsrechter onophoudelijk probeert te beïnvloeden en zelfs bij de meest vredelievende toeschouwer het verlangen opwekt om met aanstekers of bekers bier te gaan smijten.

Wat wil je ook met een trainer, Heitinga, die Tadic een paar maanden geleden prees vanwege zijn gogme en slimheid en hem een ‘absolute leider’ noemde. Zet een leraar als Heitinga voor de klas en hij staat binnen een week op de keien, weggestuurd wegens onfatsoen en incompetentie.

Voor de bitterzoete reportage in de krant stapte verslaggever Bart Vlietstra in de auto bij Jan Boskamp, de oud-Feyenoorder die verslaafd is aan bamihappen en bij RTL en Veronica Inside wedstrijden analyseert, al is analyseren een groot woord. Hij zit er voor de gezelligheid, lijkt het, en om pretentieloos een beetje over wedstrijden te ouwehoeren.

Het stuk ging over de liefde van Boskamp voor Feyenoord – een riskant onderwerp, vanwege het gevaar voor clichés, maar Boskamp wist ze allemaal te omzeilen. Hier sprak een man met een ongebreidelde liefde voor Feyenoord en voetbal, relativerend en oprecht. Het mooist was de erkenning dat hij zoveel aan het voetbal te danken heeft.

Het overlijden van zijn vrouw en van zijn jeugdvriend Wim Jansen, de zelfmoord van een kleinzoon en heftige gezondheidsproblemen, Boskamp kwam er bovenop dankzij een pacemaker – dat ook – en Feyenoord. Hij leefde op toen hij weer wedstrijden, ‘potjes’, van de club ging bezoeken. ‘Dat heeft me er doorheen gesleept. Als ik dat niet meer kan (...), dan hoeft het voor mij niet meer.’

Het cynische circus met alle uitwassen verdween uit het zicht, de sport werd teruggebracht tot de essentie. En de rest is bijzaak.