Steeds nadrukkelijker speelt het oliegeld een rol in de Formule 1, is te zien bij seizoenstart in Bahrein

Max Verstappen (links) en Nyck de Vries, de twee Nederlanders die het komende seizoen in de Formule 1 uitkomen. Beeld Michael Potts / Getty

Elk raceweekeinde in de Formule 1 begint met een dag waarop de coureurs geen meter rijden, de mediadag. Dus ook in het oliestaatje Bahrein, waar sinds 2004 in de woestijn wordt geracet op het circuit van Sakhir. Regelmatig is de Grand Prix van Bahrein de seizoensopening, zo ook zondag. En na 23 Grands Prix komt het seizoen ten einde op 26 november.

Op die datum is de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi, waarmee het aantal races in rijke oliestaten dit jaar op vijf komt – als naast Qatar en Saoedi-Arabië ook Azerbeidzjan wordt meegerekend. Vijf landen met een dubieuze reputatie die sport gebruiken om, al is het maar één weekend, in het wereldnieuws te verschijnen. Of ambitieuzer, zoals Saoedi-Arabië, die in sport een alternatief verdienmodel voor de economie zien als de olie- en gasinkomsten onvermijdelijk opdrogen.

Over de auteur Robert Giebels is sportverslaggever en schrijft over wielrennen en Formule 1. Eerder werkte hij op de politieke redactie en was hij correspondent in Azië.

De Formule 1 laat het zich graag aanleunen. Het team van McLaren is voor 60 procent eigendom van de Bahreinse staat, terwijl het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco het team van Aston Martin sponsort. Aramco is ook een belangrijke sponsor van de Formule 1-organisatie, die langjarige contracten sloot om in Qatar en Saoedi-Arabië races te houden.

De Saoedische staat wilde zelfs het hele Formule 1-circus kopen, maar de Amerikaanse eigenaar Liberty Media denkt dat zijn bezit veel meer waard wordt dan de 20 miljard dollar die Saoedi-Arabië bood.

Debutanten in de Formule 1

De coureurs zelf spreken zich nauwelijks uit over het groeiende belang van oliegeld in hun sport. En de coureurs die zondag debuteren in de Formule 1 al helemaal niet.

De Amerikaan Logan Sargeant van Williams heeft genoeg aan de druk die debuteren in een zwak team met zich meebrengt. ‘Ik weet er ook te weinig van.’

De Australiër Oscar Piastri van McLaren, door de kenners getipt als toekomstig wereldkampioen, gaat ietsjes verder: ‘Als ik niet aan race hoef te denken, sta ik er wel bij stil. Het is belangrijk.’

Debutant drie, de Nederlander Nyck de Vries van Alpha Tauri, had daar niets aan toe te voegen.

Zo’n allereerste mediadag van het seizoen heeft iets hebben van een gezellige reünie. Elkaar begroetende coureurs, monteurs, teambazen, journalisten, de meesten bekend van de Netflix-serie Drive to Survive, flaneren in een zomerse temperatuur, aangenaam gemaakt door een zuchtje wind, over de serene paddock.

Aan de ene kant van deze met palmbomen aangeklede boulevard zijn, in strak design, de ontvangstruimten van de teams. Aan de andere zijde bevindt zich de pit, de teamgarages. Van de raceauto’s is niets te zien, om de concurrentie zo lang mogelijk in het ongewisse te laten over eventuele prestatieverbeterende veranderingen.

Max Verstappen de favoriet

Alle teams hebben op hetzelfde circuit een week eerder hun bolides drie dagen getest. De coureurs zijn in Bahrein gebleven en doodden hun tijd op padel- en kartbaan of in de jacuzi. De hele Formule 1-gemeenschap wees op grond van de drie testdagen één coureur aan als de man die de grootste kans heeft op het kampioenschap: Max Verstappen. Het zou voor de Nederlander in dienst van Red Bull de derde keer zijn.

Het klonk wat vreemd, de gretigheid waarmee negen teams, inclusief de twee naaste belagers Ferrari en Mercedes, donderdag in allerlei varianten vertelden hoe goed Red Bull zijn zaakjes voor elkaar heeft. Neem George Russell van Mercedes, dat tot vorig seizoen acht jaar in successie het constructeurskampioenschap behaalde, de titel voor teams. ‘Het wordt een gevecht om de tweede plaats’, zei de Brit, die hoopt dat zijn auto in de loop van het seizoen beter wordt. ‘Dezelfde mensen die acht jaar de snelste auto bouwden, zitten er nog. Er is geen reden waarom ze dat opeens niet meer zouden kunnen.’

Charles Leclerc, die vorig jaar de openingsrace in Bahrein won, gaf toe dat zijn team, Ferrari, compromissen moest sluiten om Red Bull gedurende een heel seizoen meer tegenstand te bieden. ‘We waren vorig jaar te langzaam op de rechte stukken. Dat hebben we verbeterd, maar daardoor zijn we iets minder goed in de bochten.’

Auto Verstappen ‘in alles beter’

Zo simpel kan autoracen kennelijk zijn. ‘Natuurlijk wil je hard gaan op het rechte eind’, legde Verstappen uit, ‘maar je wilt wel grip hebben in de bochten, daar moet je de balans in te vinden.’ Makkelijk voor hem om dat te zeggen, want zijn Red Bull was vorig jaar snel in beide gevallen.

Die RB18 is opgevolgd door de RB19 en die is volgens zijn berijder ‘in alles’ beter. Verstappen zat er tijdens de persconferentie op de bank naast Leclerc en Russell dan ook extreem ontspannen bij, zijn opgedrongen favorietenrol maar een heel klein beetje relativerend: ‘We mogen niet verslappen, gedurende het seizoen moet de auto nóg beter worden.’