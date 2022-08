Steeds meer voetbalclubs in zee met cryptobedrijven: zegen of zeepbel?

Ook de KNVB wordt gesponsord door een cryptoplatform, dat adverteert langs het trainingsveld in Zeist. Beeld ANP

Het kwam in september 2020 enigszins vanuit het niets: Sparta kondigde een deal aan met cryptobedrijf Knaken, waarbij de Rotterdamse club per doelpunt of overwinning een ministukje bitcoin kreeg. Sparta zette daarmee als een van de eerste Nederlandse voetbalclubs een stap in de controversiële wereld van het digitale geld.

De deal oogde lang als een gimmick, totdat Ajax, Feyenoord en AZ plots in een tijdsbestek van een paar weken hun eigen cryptodeals presenteerden. Krap twee jaar later, aan de vooravond van een nieuw eredivisieseizoen, zijn de cryptoloze clubs inmiddels in de minderheid; elf van de achttien eredivisieclubs hebben, of hadden tot recent, deals met cryptobedrijven.

Een Nederlands cryptoplatform (Bitvavo) is sinds mei zelfs een van de zes zogenoemde partners van voetbalbond KNVB. Het toont hoe snel crypto ingeburgerd is geraakt in de sportwereld. Tegelijk onderstreept het de drang naar naamsbekendheid van bedrijven die tot een paar jaar geleden nog niet bestonden.

In rap tempo zijn de ongereguleerde digitale valuta, die buiten de bestaande financiële systemen zijn opgericht, populair geworden. Het heeft geleid tot een jungle aan handelsplatforms, beurzen en munten, die allemaal op de radar willen komen bij het grote publiek.

Crypto Bowl

Daar hebben ze veel geld voor over. Eind vorig jaar betaalde cryptoplatform Crypto.com 700 miljoen euro om Staples Center – de sportarena waarin onder meer de iconische club Los Angeles Lakers speelt – voor twintig jaar om te dopen tot de Crypto.com Arena. American football-finale Super Bowl kreeg dit jaar de bijnaam ‘Crypto Bowl’, omdat cryptobedrijven massaal de peperdure reclametijd (6,5 miljoen euro per halve minuut) hadden opgekocht rond de best bekeken sportwedstrijd van de VS.

Marktonderzoekbureau Nielsen becijferde recent dat het aantal deals tussen sport- en cryptobedrijven tussen 2019 en 2021 met 1.100 procent is toegenomen. Verder verwachten de Nielsen-analisten dat de cryptowereld in 2026 zo’n 5 miljard euro zal uitgeven aan sportsponsoring.

Het verbaast econoom Teunis Brosens, crypto-expert bij ING, niet dat de sector vol inzet op sport. ‘Er zit enige overlap tussen het sportpubliek en de doelgroep van de cryptobedrijven’, legt hij uit. Beide trekken volgens hem overwegend mannen, ‘die eerder 30 min dan 30 plus zijn’. Brosens: ‘En dit is een tendens die je wel vaker ziet in de techwereld: in het begin gaan bedrijven all-out bij het veroveren van nieuwe klanten, ongeacht hoeveel het kost en of ze verlies maken.’

Sportmarketeer Ruud van der Knaap van het bureau Triple Double ziet ‘wat parallellen’ met de opkomst van de mobiele telefoonproviders, die begin deze eeuw overal te zien waren. ‘Maar dat was een wat doorzichtigere markt en iedereen wilde in die tijd wel een mobiele telefoon. Dat is bij crypto wat anders.’

Grilligheden

Van der Knaap doelt op de grilligheden die hangen rond cryptovaluta. Zo verloor de industrie, die eind vorig jaar nog op ruim 2,5 biljoen euro werd geschat, begin mei in een week tijd plotsklaps 600 miljard dollar aan waarde.

ING-econoom Brosens sluit niet uit dat daardoor een aantal kleinere cryptobedrijven inmiddels heeft afgezien van op handen zijnde deals. ‘Sommige mensen spreken van een cryptowinter’, zegt hij. ‘Dat zou goed kunnen, maar er zijn de afgelopen jaren wel echt een paar grote beurzen ontstaan, zoals Coinbase of Crpyto.com.’

Dat zijn volgens Brosens bedrijven waarmee sportclubs ondanks de recente dip zonder vrees mee in zee kunnen gaan. Sportmarketeer Van der Knaap onderschrijft die woorden. ‘De cryptowereld is here to stay. Dat is duidelijk. Het zit bijvoorbeeld vast aan de blockchaintechnologie en dat wordt nu wel echt mainstream. Veel mensen steken daar geld in. Het is alleen nog wel heel erg volatiel en het is dus lastig aan te geven waar het naartoe gaat.’

Zo leidde de recente cryptodip tot het faillissement van onder meer cryptoplatform Voyager. Het bedrijf had zich toen net vijf jaar gekoppeld aan NBA-club Dallas Mavericks, dat fans had aangemoedigd te handelen via het platform. Het is de vraag of zij hun geld nog terugkrijgen. Mavericks-eigenaar Mark Cuban kwam flink onder vuur te liggen na de ondergang van Voyager.

Zweem van zeepbel

Verder deed FC Twente de wenkbrauwen fronsen na een deal met de cryptomunt Floki; die munt kwam rap op, vooral na de deals met Twente en nog een paar clubs, om vervolgens net zo snel weer in waarde te kelderen. Het gaf de munt de zweem van een zeepbel.

Niet voor niets waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) al vaker voor de risico’s die hangen rond het investeren in crypto. Topvrouw Laura van Geest omschreef de sector recent nog als een gokhal.

Ruud van der Knaap benadrukt dat het belangrijk is dat clubs of teams vooraf goed onderzoeken met wie ze in zee gaan, waarbij het de kunst is niet te vallen voor gladde verkooppraat of de verleiding van snel geld. ‘Want je wil niet dat jouw cryptobedrijf als eerste omvalt of wordt gelinkt aan schimmige praktijken. Je moet zorgen dat je met de juiste partijen in zee gaat, zodat je ook je fans de juiste weg wijst in een wereld die ze nog niet zo goed kennen.’

Daar komt bij dat er vanuit het milieuoogpunt nog het nodige is aan te merken op crypto. Nieuwe munten worden gewonnen via het zogenoemde ‘minen’. Hoe meer munten er van een ‘coin’ zijn, hoe lastiger en tijdrovender het wordt om via berekeningen een nieuwe munt te creëren. Niet zelden gebeurt dat minen via energieslurpende supercomputers, die onophoudelijk draaien.

Bitcoin verbruikt als populairste munt zo’n 121 terawattuur aan stroom per jaar, zo becijferden onderzoekers van Cambridge vorig jaar. Dat komt neer op de stroombehoefte van een land als Argentinië.

Klimaatambities

Dat gegeven druist in tegen bijvoorbeeld de klimaatambities van de Formule 1; de klasse wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Het neemt niet weg dat iedere renstal inmiddels een cryptosponsor heeft. Zo betaalt cryptohandelsplaats Bybit over drie jaar 150 miljoen euro aan Formule 1-team Red Bull voor een prominente plek op de auto van Max Verstappen.

Aan het begin van dit seizoen werden de F1-teambazen nog bevraagd over de keerzijden van deals met cryptobedrijven. Stuk voor stuk verdedigden ze hun sponsoren door te betogen dat crypto simpelweg te groot is geworden, waardoor het niet te negeren is door een mondiale sport als F1. Daarnaast zou het technische vernuft in de koningsklasse juist kunnen helpen bij het groener maken van crypto, zei Max Verstappens teambaas Christian Horner.

Sportmarketeer Van der Knaap ziet cryptosponsoring niet als bijvoorbeeld de nieuwe tabaksreclame. Oftewel reclame die eerst volop werd omarmd door de sportwereld, tot de schaduwkanten te groot werden en het plotsklaps verdween.

‘Ik kijk daar wat minder zwartgallig naar’, zegt Van der Knaap. ‘Het is een beetje net zoals met online gokken. Het gaat hier gewoon om industrieën die heel snel opkomen, dus heel snel een levenscyclus doorlopen en volwassen worden. Er zitten dan ook partijen tussen die omvallen. Op een gegeven moment komt er dan consolidatie en hou je de sterkste spelers over.’

Voor bijvoorbeeld cryptovoorloper Sparta is het te hopen dat de sector nog een tijdje groeit. De club heeft sinds de aankondiging van de cryptodeal nu ruim vier bitcoins bij elkaar gespeeld, zo is te zien in de online clubportemonnee. Het zou zomaar een toekomstige goudmijn kunnen zijn. En anders heeft de club in ieder geval geen verlies geleden.