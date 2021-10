Steeds meer blijkt seksueel misbruik een gezwel in de Amerikaanse sport

Kyle Beach in 2010 in het shirt van de Chicago Blackhawks. Beeld Getty

Een geval van seksueel misbruik zorgde afgelopen week voor opschudding in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL, terwijl American footballcompetitie NFL nog altijd weigert om de resultaten van een onderzoek naar seksueel wangedrag op de werkvloer bij Washington Football Team openbaar te maken. In de Amerikaanse sport gaat de beerput de laatste jaren op steeds meer plekken open, hoezeer oude machten ook op het deksel blijven drukken.

‘Ik heb dit tien jaar met me meegedragen,’ vertelde een snikkende Kyle Beach afgelopen woensdag op de Canadese tv-zender TSN. ‘Het maakte me kapot van binnen,’ sprak de 31-jarige Canadees, die zich kenbaar maakte als de anonieme ijshockeyer uit een onderzoek naar NHL-club Chicago Blackhawks.

Gedwongen

In 2010 zou een toenmalige assistent-coach, Brad Aldrich, hem in diens appartement tot seksuele handelingen hebben gedwongen. Als hij niet deed alsof hij ervan genoot, kon hij een toekomst in de NHL vergeten, dreigde Aldrich. Beach was een belofte van 20 jaar oud, op de drempel van zijn doorbraak in Chicago. Daarvan kwam het nooit.

Toen hij het incident meldde bij een coach, die het vervolgens doorspeelde aan het bestuur, deed de club niets. Hoofdcoach, technisch directeur en algemeen directeur, allemaal wisten ze ervan, maar de play-offs waren bezig. Het winnen van het kampioenschap, de Stanley Cup, ging voor. Toenmalig coach Joel Quenneville zou hebben gezegd dat het verhaal de teamspirit niet ten goede zou komen.

De snikkende Kyle Beach op de Canadese zender TSN. Beeld TSN

Pas drie weken nadat het incident onder de aandacht was gebracht bij de clubleiding, meldde die het aan de afdeling personeelszaken. In plaats van naar de politie te stappen, gaf de club Aldrich een keuze: een onderzoek naar zijn gedrag of vertrekken. Aldrich vertrok, kreeg een geldsom mee en ging aan de slag bij een schoolteam in Michigan. Daar vergreep hij zich aan een van zijn pupillen, bekende schuld en belandde voor negen maanden in de gevangenis.

‘Voelde of ik niet bestond’

De naam van Aldrich staat niettemin nog altijd in het geheugen over de Stanley Cup van 2010 gegrift. Chicago werd dus kampioen, en Beach moest toekijken hoe Aldrich de titel vierde met het team, de beker mocht optillen bij de huldiging. ‘Het voelde alsof ik niet bestond,’ sprak hij woensdag.

Als reactie op de onthullingen stapten de technisch en algemeen directeur van de Blackhawks op, en legde Quenneville zijn taken bij zijn nieuwe club Florida Panthers neer. Het was een begin, vond Beach, die een rechtszaak tegen de Blackhawks heeft lopen.

Het schandaal zorgde voor flinke imagoschade voor de NHL, een probleem waarover American footballcompetitie NFL kan meepraten. Afgelopen zomer kwamen ernstige misstanden bij Washington Football Club aan het licht: onafhankelijk onderzoek openbaarde een cultuur van wijdverspreid seksueel wangedrag van mannelijke personeelsleden, coaches en bestuurders.

Naaktfoto’s cheerleaders

The Washington Post lichtte vorig jaar al een tipje van de sluier. Tientallen vrouwen die bij de club werkten, klaagden over ongepaste sms’jes, opmerkingen en betastingen. Naaktfoto’s van cheerleaders gingen van kantoor naar kantoor, vrouwelijke medewerkers werden verbaal gekleineerd en kregen geregeld de opdracht om strakke, weinig verhullende kleding te dragen. ‘Dan hebben de mannen ook wat te zien,’ kreeg een marketingmedewerkster te horen.

De conclusies van het onderzoek waren dermate ernstig dat de NFL de club een boete van tien miljoen dollar oplegde, maar vooralsnog weigert de competitie het rapport openbaar te maken. Het werd achter de schermen slechts verbaal voorgedragen.

Een schande, vinden slachtoffers, vrouwenrechtenorganisaties en zelfs twee Congresleden, die de NFL oproepen tot transparantie. Volgens competitiebaas Roger Goodell is de vrouwen anonimiteit beloofd, en kan er juist daarom geen openheid worden gegeven. Maar critici vermoeden dat Goodell de clubeigenaren de hand boven het hoofd houdt. De onderzoekers beschikken over 650 duizend e-mails.

De misstanden zijn niet voorbehouden aan de NHL of NFL. Afgelopen maand legden de vrouwen van voetbalcompetitie NWSL hun werk een competitieronde neer vanwege seksuele intimidatie en misbruik. Speelsters klaagden over een gebrek aan daadkracht van de competitie. Hoe kon het bijvoorbeeld dat Paul Riley, een Britse voetbalcoach, na talloze interne meldingen bij Portland Thorns nog bij een andere club aan het werk mocht?

Hardnekkig

Clubs zoals Washington Football Team en Chicago Blackhawks zweren dat de problemen in het verleden liggen. De rotte appels zijn de laan uitgestuurd, een frisse wind waait. Dat de problemen hardnekkiger zijn, bewees Beach’ voormalige coach Quenneville. Hij zat woensdag gewoon op de bank bij Florida Panthers. In 2010 wist ook hij van het misbruik, bleek uit het onderzoek.

Volgens Beach gold hetzelfde voor zijn medespelers, die hem destijds zouden hebben bestookt met grappen. De huidige aanvoerder van de Blackhawks, Jonathan Toews, zei afgelopen week dat hij meeleefde met zijn voormalige ploeggenoot, maar vooral betreurde hij het dat technisch directeur Stan Bowman afgelopen week door de onthullingen moest vertrekken. ‘Een goede man,’ oordeelde Toews.