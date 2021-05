Stayer Sharon van Rouwendaal regeert als vanouds in het Europese open water

De 10 kilometer open water: van links naar rechts: Rachele Bruni (Ita), Anna Olasz (Hon), Sharon Van Rouwendaal (Ned) en Leonie Beck (Dui). Beeld EPA

Op 71 dagen voor aanvang van de Olympische Spelen van Tokio stemt die ontwikkeling tot tevredenheid en een nieuwe teug puur zelfvertrouwen. Al ontbreekt het de Nederlandse zwemster daar niet tot nauwelijks aan. Zij zwemt, zoals een wielrenner als Van der Poel koerst. Nooit te beroerd om aan te vallen, nooit te zakelijk om het kopwerk te mijden, altijd bereid alles te geven.

De titels van het Hongaarse evenement, op het gezuiverde water van het Lupameer, waren voor Van Rouwendaal de zesde en zevende veroverde kampioenschappen van Europa. In 2014 werd zij al tweemaal Europees kampioen, in het water van de olympische roeibaan van 1936 te Berlijn. Twee jaar later in Hoorn greep zij mis, door een fout van de organisatie bij de aanleg van de finishstraat. Op kop liggend zwom de Nederlandse een doodlopend stukje IJsselmeer in. Anderhalve maand later maakte ze waar de beste van de wereld te zijn door in Rio, tweehonderd meter van de boulevard van Copacabana, het olympisch te grijpen.

Koningin van Loch Lomond

Twee jaar later was Van Rouwendaal nog indrukwekkender in vorm, toen ze in de donkere Schotse wateren van Loch Lomond driemaal Europees kampioen werd: 5 en 10 kilometer plus de teamwedstrijd. De 25 kilometer-overwinning miste zij door minder goed loodswerk. Ze koos als koploper de verkeerde koers, kwam nog terug aan kop, maar werd op de aantikplaat geklopt door de lepe Italiaanse Arianne Bridi.

In Hongarije ging Van Rouwendaal drie jaar later weer als vanouds te keer. Woensdag zwom ze van kop af naar de eindzege op de 5 kilometer. Een dag later was het schrikwekkend spannend. In een formidabele eindsprint, head-to-head met de Hongaarse Anna Olasz, greep Van Rouwendaal haar derde Europese titel op de belangrijkste afstand van de openwater-competitie. De 10 kilometer is sinds 2008 in het olympische programma opgenomen en alle landen weten stayers te vinden die in meren, rivieren en soms zelfs in zee hard zwemmen en secuur navigeren.

Voor Van Rouwendaal was haar tweede gouden succes op het Lupameer bij Boedapest de bevestiging van haar recente keuze voor Duitsland, waar zij sinds augustus vorig jaar in Magdeburg bij coach Bernd Berkhahn traint. Van 2013 tot 2020 leunde zij soms comfortabel, dan weer pijnlijk, op de aanpak van de Franse coach Philippe Lucas met wie zij, door diens veeleisende, kilometervretende aanpak, een haat-liefde verhouding had. ‘Sharonne’ werd er populair mee in Frankrijk. Sportblad L’Equipe wijdde deze week een groot verhaal aan de vrouw die niet te ‘onttronen’ zou zijn.

De wijziging van trainingsomgeving – in zwemland Nederland heeft zij met haar voorliefde voor 90 trainingskilometers per week niets te zoeken – kwam door het resultaat uit 2019. In dat jaar was Van Rouwendaal, bij de WK in Zuid-Korea, plots slechts de nummer tien van de wereld. Toen de Olympische Spelen van Tokio van 2020 naar 2021 werden verplaatst, nam zij de gok om toch nog naar een andere coach uit te zien. Dat werd Berkhahn, de trainer van de Duitse wereldkampioen op de olympische afstand, Florian Wellbrock.

Aanloop naar de Spelen

Woensdag en donderdag bleek de gewenste topvorm voor handen. Donderdag kostte het daarbij meer moeite te zegevieren dan een dag eerder op de 5 kilometer. De winst leek binnen toen Van Rouwendaal (27) na 7 kilometer, na gedeeld kopwerk met de Spaanse Ruiz Bravo, alleen aan de leiding kwam. Ze liep acht seconden uit, maar door de inspanning van de voluit spurtende Hongaarse Olasz sloot in de laatste kilometer toch weer een kleine groep aan. In de eindsprint was Van Rouwendaal, met drietiende van een seconde verschil, toch weer de beste.

Voor Van Rouwendaal geldt de Europese titelstrijd als voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio. Daar zwemt zij woensdag 5 augustus in de Baai van Tokio in waarschijnlijk extreem warm water (tegen de 30 graden) om haar olympische titel van 2016 te verdedigen. De Chinese wereldkampioen Xin Xin, de Braziliaanse routinier Cunha en de Amerikanen Anderson en Twichell gelden in Japan als haar voornaamste tegenstanders op de ‘10’. In Europa domineert Van Rouwendaal die afstand, zo bleek in Hongarije voor de derde keer in zeven jaar.

De gelijksoortige hegemonie van haar Nederlandse kompaan Ferry Weertman bleek in Hongarije voorbij. Na zijn Europese successen van 2014, ‘16 en ‘18 werd hij nu slechts vierde.