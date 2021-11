Status Cyriel Dessers verschuift van cultheld naar pure goalgetter

Cyriel Dessers (r) pikt de bal af van Robin Pröpper van FC Twente, maar komt dit keer niet tot scoren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De spits die Feyenoord al zo vaak miraculeus op het allerlaatste moment redde, zou nu eigenlijk op het Spaanse tweede niveau moeten spelen, bij Leganés. Cyriel Dessers (26) stond op 31 augustus, de slotdag van de transfermarkt, al met een volle koffer in Madrid toen hij plots nog drie extra opties kreeg, waaronder Feyenoord. Op de ‘raarste dag van mijn leven’ tekende de Nigeriaanse Belg in de avond alsnog een overeenkomst in het land waar hij al indruk maakte bij Heracles, vanavond tegenstander van Feyenoord.

Het is vaker voorgekomen dat een Feyenoord-spits het goed doet nadat hij op een onorthodoxe manier in De Kuip is beland. Voorzitter Jorien van den Herik verveelde zich ooit in zijn vakantiehuis op Cyprus, toog naar een voetbalwedstrijdje waar hij Mike Obiku zag spelen. En Graziano Pellè liep tijdens een vakantie op Ibiza op het strand de zoon van toenmalig trainer Ronald Koeman tegen het lijf.

Volop scepsis

Toch was er volop scepsis rond Dessers’ entree. Ja, bij middenmoter Heracles werd hij topscorer van de eredivisie, maar bij subtopper FC Utrecht flopte hij. En bij de ambitieuze Belgische club KRC Genk, dat hem verhuurd aan Feyenoord met een optie tot koop, zat hij verankerd op het tweede plan.

Daar vertoeft Dessers feitelijk ook bij Feyenoord. Bryan Linssen krijgt de voorkeur als spits. Maar door als invaller viermaal het verschil te maken in blessuretijd is de goedlachse Dessers op weg om van een cultheld een echte held te worden in Rotterdam.

Hoe kan dat? FC Utrecht en KRC Genk zijn zeker qua verwachtingspatroon kleinere clubs dan Feyenoord. En hij kwam bij beide clubs binnen in een soort verliefdheidsroes na een uitstekend seizoen.

Zo had Dessers net NAC met zeven doelpunten in de play-offs naar de eredivisie geschoten toen hij medio 2017 bij FC Utrecht tekende. Het profvoetbalbestaan voelde aan als een soort bonus. Dessers maakte op zijn twintigste verre ‘levensveranderende’ reizen, verdiepte zich in filosofie en studeerde rechten toen de Belgische profclub Lokeren hem ineens een kans gaf op zijn twintigste.

Voetbal International posteerde hem breed lachend op de cover nadat hij in zijn eerste wedstrijd voor FC Utrecht tweemaal scoorde. Begeleidende kop: ‘Smaakmaker in de eredivisie’. ‘We waren heel blij dat hij bij ons tekende, want er was veel belangstelling’, weet technisch directeur van FC Utrecht Jordy Zuidam nog. ‘Naast een goede voetballer is hij intelligent, hij dacht goed na over zijn carrièrepad. Hij begon ook als een speer.’

Geen vaste waarde

Toch wist Dessers in twee jaar tijd onder de coaches Erik ten Hag, Jean-Paul de Jong en Dick Advocaat geen vaste waarde te worden, al loodste hij FC Utrecht nog wel via de play-offs naar Europees voetbal.

Toen in de voorbereiding ook John van den Brom hem geen basisplaats gaf, ruilde FC Utrecht hem medio 2019 voor Heracles-spits Adrian Dalmau plus bijbetaling. ‘Als vier trainers hem niet als hun eerste keus zien, dan zoek je naar een oplossing, zeker omdat zijn contract afliep,’ legt Zuidam uit. ‘Ik vind niet dat hij bij ons mislukt is, hij heeft zijn bijdrage gehad.’

Dessers gaf later aan moeite te hebben met de druk bij Utrecht, waar hij soms werd uitgefloten. Gesprekken met een mental coach en boeken over sportpsychologie hebben hem mentaal weerbaarder gemaakt, vertelde hij recentelijk aan de Belgische krant Het Nieuwsblad. Zuidam: ‘We werken samen met mentale begeleiders, voor dat deel is bij ons echt wel aandacht. We hebben verschillende gesprekken gevoerd, ook met zijn zaakwaarnemer erbij.’

Nog steeds ontbeert FC Utrecht een scorende spits. Zuidam: ‘Voor ons voelt dit niet zuur. Een speler gaat zichzelf steeds meer ontdekken. Voor Cyriel vind ik dit heel mooi.’

Sociaal en betrokken

De Utrechtse kras poetste Dessers weg bij het meer gemoedelijke Heracles, waar hij vijftienmaal scoorde. Genk, de club waar hij als jongen al fan van was, legde daarop 4 miljoen euro voor hem neer. Genk won de beker en Dessers maakte belangrijke treffers in de play-offs, maar was geen basisklant. ‘Hij deed het helemaal niet slecht, maar had de pech dat zijn concurrent Paul Onuachu aan de lopende band scoorde,’ vertelt Dennis Haar, voormalig assistent van John van den Brom bij Genk. ‘Cyriel is gewoon een spits met kwaliteiten, en daarnaast sociaal, betrokken, collegiaal. Die kun je goed gebruiken. Dat heb ik daar ook gezegd.’

Inmiddels is Genk weggezakt, curieus genoeg werd assistent Haar ontslagen, voor Van den Brom dreigt hetzelfde lot. Dessers trapt ondertussen elders de ene na de andere bal tegen de touwen. Nog steeds als invalspits, dat wel. Haar: ‘Het is een unieke kwaliteit. Invallen is zo makkelijk niet, zeker als er doelpunten van je worden verwacht. Je adrenaline, spanningsniveau, spieren en tempo bevinden zich op een ander niveau. Het is een onderschat ambt. Maar spitsen zullen nooit zeggen: ‘Ik ben supersub van beroep.’ Dat willen ze niet, dan trekken ze verder.’